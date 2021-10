Das Starensemble von PSG greift wieder nach dem Thron in Frankreich, heute wartet Meister OSC Lille. Alle Infos zum Topspiel gibt es hier.

Paris Saint-Germain bekommt es heute in der französischen Liga mit dem amtierenden Meister OSC Lille zu tun. Um 21 Uhr geht es im Prinzenpark los.

Die Rückkehr auf den Thron der französischen Liga scheint für das nochmal verstärkte PSG nur eine Formsache zu sein. In der Tabelle der Ligue 1 liegt das Team um Lionel Messi, Kylian Mbappe und Neymar bereits weit vorne, einen echten Konkurrenten gibt es nicht.

Dass Paris nicht auch in der vergangenen Saison Meister geworden war, lag am Überraschungsteam aus Lille. Doch vom Glanz der Meisterschaft ist nicht mehr viel übrig. Nach elf Spielen rangiert Lille nur im Tabellenmittelfeld, entsprechend geht das Team um den neuen Trainer Jocelyn Gourvennec als klarer Außenseiter in das Spiel heute. Oder hat Lille doch noch diesen besonderen Moment in sich, um PSG wieder einmal zu ärgern?

Paris Saint-Germain will dem Vorjahresmeister OSC Lille die Grenzen aufzeigen. Goal hat alle Infos zum Spiel heute.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. OSC Lille heute: Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG Paris Saint-Germain vs. OSC Lille WETTBEWERB Ligue 1 | 12. Spieltag ORT Parc de Princes | Paris ANSTOSS 21 Uhr (im LIVE-TICKER)

PSG (Paris Saint-Germain) vs. OSC Lille heute: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Die französische Liga ist auch in Deutschland umfangreich zu sehen. Ermöglicht wird dies durch den Streamingdienst DAZN. Der Vertrag mit der Ligue 1 wurde im Sommer um weitere drei Jahre verlängert. Damit ist nicht nur PSG mit den Weltstars zu sehen, sondern auch die AS Monaco mit Kevin Volland und Alexander Nübel und viele weitere Topspieler.

PSG vs. OSC Lille heute: So überträgt DAZN das Spiel im TV

Wer regelmäßig die Topspiele der französischen Liga bei DAZN schaut, der wird die Stimmen von Stefan Galler und Alexis Menuge bestens kennen. Das Duo wird auch das heutige Spiel kommentieren.

Die Begegnung ist dabei nicht nur auf der klassischen Plattform von DAZN zu sehen, sondern wird auch im linearen Fernsehen übertragen. Auf DAZN 2 läuft die Partie ab 20.50 Uhr. Die beiden linearen TV-Sender DAZN 1 und DAZN 2 sind allerdings nur für TV-Kunden von Vodafone oder Sky zubuchbar.

PSG vs. OSC Lille heute: Die Übertragung im LIVE-STREAM

Für alle anderen bietet DAZN die gewohnte Art der Übertragung im LIVE-STREAM an. Zwar wird für das klassische Streaming eine Internetverbindung benötigt, doch dafür könnt Ihr dort sicher sein, dass Ihr alle Übertragungen sehen könnt. Bei DAZN 1 und DAZN 2 laufen immer nur ausgewählte Programmhighlights.

Die App für DAZN gibt es für eine Vielzahl an Geräten. Über die Anwendung für den Smart-TV, TV-Sticks wie den Amazon Fire TV Stick oder den Google Chromecast sowie Eure Spielekonsole könnt Ihr DAZN ganz einfach auf dem Fernseher verfolgen - auch ohne die linearen Sender gebucht zu haben.

Aber natürlich gibt es DAZN auch für unterwegs. Ob Smartphone, Tablet, Computer oder was auch immer Euch noch einfällt - DAZN kann fast überall genutzt werden. Eine exakte Übersicht gibt es hier.

Paris Saint-Germain vs. OSC Lille heute: Kosten und Angebot von DAZN

DAZN bietet nationalen und internationalen Spitzensport in Hülle und Fülle. Vorm allem Fußballfans kommen dort auf ihre Kosten. Fast alle Spiele der Champions League werden von DAZN gezeigt, zudem die internationalen Topligen aus Spanien, Italien und eben Frankreich. Auch Pokalwettbewerbe sind bei DAZN zu sehen, ebenso Länderspiele wie die Nations League oder die WM-Qualifikation.

Ihr seid gar nicht so die Fußballfans, sondern interessiert Euch mehr für andere Sportarten? Auch dann könnte sich ein Blick auf die Programmvielfalt lohnen. Aus den USA zeigt DAZN die NFL, die NBA und die MLB, außerdem ist die Handball-Champions-League beim Streamingdienst zu Hause. Außerdem könnt Ihr Wrestling der WWE, die UFC und viele Boxhighlights bei DAZN sehen.

Die Kosten für DAZN liegen für alle, die sich die Möglichkeit der monatlichen Kündigung erhalten wollen, bei 14,99 Euro im Monat. Wer gleich ein ganzes Jahr abschließt, der zahlt einmalig 149,99 Euro und damit den Preis für zehn Monate. Zwei volle Monate gibt es dann also geschenkt. Hier geht's zur Anmeldung.

Paris Saint-Germain vs. OSC Lille heute: Der LIVE-TICKER von Goal

Mittendrin im Geschehen seid Ihr auch in unserem LIVE-TICKER zum Spiel heute Abend. Zaubert Lionel Messi erneut? Was macht Kylian Mbappe? Und kommen die deutschen Spieler Julian Draxler und Thilo Kehrer zum Einsatz? Hier gibt es die Antworten im LIVE-TICKER.

PSG vs. OSC Lille heute: Die Aufstellungen

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn werden die Aufstellungen veröffentlicht. Hier werden sie dann nachgereicht.