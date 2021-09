PSG (Paris Saint-Germain) - HSC Montpellier: Die Ligue 1 live im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER

In der Ligue 1 marschiert PSG bislang vorneweg. Jetzt wartet Montpellier. Wo, wie und wann Ihr die Partie live verfolgen könnt, verrät Euch Goal.

Paris Saint-Germain fegt bislang durch die Ligue 1, hat jede Partie gewonnen. Nach sieben Spieltagen thront PSG an der Tabellenspitze und ist Platz zwei bereits auf sieben Punkte enteilt. Gegen den kommenden Gegner HSC Montpellier sollte Paris ebenfalls keine Probleme haben. Am Samstag empfängt der französische Branchenprimus den Gast aus Montpellier um 21.00 Uhr im Parc de Princes.

Anders als gegen viele andere Teams der Ligue 1 ist die letzte Niederlage gegen HSC gar nicht so lange her. 2019 bezwang Montpellier den Favoriten aus Paris mit 3:2, allerdings vor heimischen Publikum. Bei den Gastspielen im Pariser Prinzenpark handelte sich der aktuelle Tabellenzehnte regelmäßig deftige Niederlagen ein. Die letzten Duelle bei PSG gingen mit 4:0, 5:0, 5:1 und 4:0 jeweils an Paris.

PSG (Paris Saint-Germain) - HSC Montpellier: Die Übersicht über das Duell der Ligue 1

Wettbewerb Ligue 1 | 8. Spieltag Begegnung PSG vs. HSC Montpellier Anpfiff 25. September - 21.00 Uhr Ort Parc de Princes (Paris, Frankreich)

PSG (Paris Saint-Germain) - HSC Montpellier: Wer überträgt die Ligue 1 live im TV?

Im klassischen deutschen Fernsehen sind Messi und Co. leider nicht zu sehen. Nichtsdestotrotz wird die Partie natürlich live übertragen. DAZN ist exklusiv für die Übertragung der französischen Ligue 1 verantwortlich.

Neben der spanischen LaLiga ist die Ligue 1 vollumfänglich im Programmangebot von DAZN enthalten. Um das Angebot wahrnehmen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement.

PSG (Paris Saint-Germain) - HSC Montpellier: Die Ligue 1 als LIVE-STREAM bei DAZN

Mit diesem Abo habt Ihr dann Zugriff auf alle Inhalte des Streamingdienstes. Die Partie zwischen PSG und Montpellier wird via LIVE-STREAM übertragen, den Ihr über verschiedene Endgeräte abrufen könnt. Wollt Ihr Euer Handy oder Euren Smart TV nutzen, braucht Ihr die DAZN-App. Mit Eurem Laptop ist der LIVE-STREAM über einen x-beliebigen Internetbrowser verfügbar. Dafür müsst Ihr lediglich die Homepage von DAZN anwählen.

Die Übertragung zur Partie startet pünktlich zum Anpfiff um 21.00 Uhr. Kommentiert wird die Begegnung von Stefan Galler. Als Experte steht ihm der Sport-Journalist und Frankreich-Experte Alexis Menuge zur Seite.

PSG (Paris Saint-Germain) - HSC Montpellier im LIVE-TICKER

Wenn Ihr nicht in der Lage sein solltet, das Spiel live verfolgen zu können, schafft der LIVE-TICKER von Goal Abhilfe. Dieser informiert Euch über alle wichtigen Ereignisse und Situationen der Partie. Mit dem LIVE-TICKER verpasst Ihr keine rote Karte, kein Tor und allgemein keine entscheidende Spielszene.

Zum LIVE-TICKER geht's hier entlang

Die Ligue 1 live bei DAZN

Wie erwähnt hat DAZN neben der Ligue 1 auch für die spanische LaLiga die volle Übertragungslizenz. Dort steht in Kürze unter anderem das altehrwürdige El Clasico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona an. Dazu kommen zahlreiche Übertragungen von Pokalwettbewerben sowie die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga.

Seit dieser Saison hat sich DAZN außerdem deutlich mehr Rechte an der Champions League sichern können. Neben Fußball finden sich aber auch zahlreiche andere Sportarten beim Streamingdienst. Dazu gehören beispielsweise American Football (NFL), Darts, Handball, Mixed Martial Arts (UFC) oder auch Boxen. Dort steht in Kürze der hoch antizipierte Weltmeisterschaftskampf zwischen Anthony Joshua und Herausforderer Oleksandr Usyk an.

Diese riesige Vielfalt ist aber nicht kostenlos. Bis Ende September (30. September) könnt Ihr das Angebot noch mit einem kostenlosen Probemonat testen , der dann bis in den Oktober hinein laufen würde. Sollte Euch das Angebot gefallen, könnt ihr anschließend zwischen einem Monatsabo oder einem Jahresabo wählen. Das monatliche Abonnement liegt bei 14,99 Euro, das Jahresabo bei einmalig 149,99 Euro.

PSG (Paris Saint-Germain) - HSC Montpellier: Die möglichen Aufstellungen