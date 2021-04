PSG (Paris Saint-Germain) vs. FC Bayern München: Die Aufstellung in der Champions League

Paris Saint-Germain und der FC Bayern treffen im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League aufeinander. Hier gibt es die Aufstellungen.

Der zweite Teil des Champions-League-Krachers zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München steht an. Die Aufstellungen zum heutigen Spiel gibt es hier.

Die Überlegenheit der Bayern im Hinspiel in der vergangenen Woche war enorm, doch am Ende setzte sich PSG mit 3:2 in München durch. Auf den Titelverteidiger wartet in Paris nun eine Mammutaufgabe, um doch noch den Einzug ins Halbfinale zu schaffen.

Erschwert wird die Aufgabe durch zahlreiche personelle Sorgen bei Bayern-Trainer Hansi Flick. Gerade im Hinspiel hat sich die Personalsituation nochmals massiv verschärft. Besser sieht es bei PSG aus, wenngleich auch deren Trainer Mauricio Pochettino Ausfälle zu beklagen hat.

Paris Saint-Germain empfängt den FC Bayern München. Goal wirft einen Blick auf die Aufstellungen zum Spiel.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. FC Bayern München: Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG Paris Saint-Germain vs. FC Bayern München WETTBEWERB Champions League | Viertelfinal-Rückspiel ORT Prinzenparkstadion | Paris ANSTOSS 21 Uhr (im LIVE-TICKER) HINSPIEL 7. April 2021 | FC Bayern München vs. Paris Saint-Germain 2:3 (1:2)

PSG (Paris Saint-Germain) vs. FC Bayern München: Die offizielle Aufstellung

PSG (Paris Saint-Germain) vs. FC Bayern München: Flick wird bei der Aufstellung zum Puzzlemeister

Von seiner Wunschelf ist Bayern-Trainer Hansi Flick weit entfernt. Zahlreiche Spieler des Titelverteidigers fehlen oder gehen zumindest angeschlagen in die Aufgabe in Paris, darunter einige unumstrittene Stammspieler.

Weiterhin nicht zur Verfügung steht Weltfußballer Robert Lewandowski, für den das Spiel in Paris nach seiner Bänderdehnung im Knie noch zu früh kommt. Immerhin nahm er am Montag das Lauftraining wieder auf. Auch der positiv auf das Coronavirus getestete Serge Gnabry kann in der französischen Hauptstadt nicht mitwirken.

Im Hinspiel in der Vorwoche mussten dann auch noch Leon Goretzka mit einer Muskelverletzung sowie Niklas Süle mit einem Muskelfaserriss vorzeitig ausgewechselt werden, Lucas Hernandez zog sich obendrein eine Rippenprellung zu. In der Bundesligapartie gegen Union Berlin erwischte es auch noch Jerome Boateng und Flügelflitzer Kingsley Coman.

Während Süle definitiv ausfällt, sieht es bei allen anderen aber besser aus. Flick bestätigte, dass Goretzka, Hernandez, Boateng und Coman trainieren konnten. "Wir gehen davon aus, dass alle, die im Training dabei waren, spielen können", sagte er.

Weiterhin nicht dabei sind zudem Douglas Costa (Haarriss im Fuß) und der langzeitverletzte Corentin Tolisso nach seinem Sehnenriss.

PSG vs. FC Bayern München: Bayerns B-Elf gegen Union Berlin

Gegen Union Berlin setzte Flick auf eine verstärkte B-Elf, zum einen aus Verletzungsgründen, zum anderen aus Gründen der Regeneration. Mit dieser Formation dürfte die Aufstellung in Paris nicht viel zu tun haben.

Neuer - Sarr, Boateng, Martinez, Stanisic - Kimmich - Tiago Dantas, Thomas Müller - Musiala, Choupo-Moting, Coman

PSG vs. FC Bayern München: Die Bayern-Elf im Hinspiel

Noch einmal zur Erinnerung, wie die Bayern das Hinspiel gegen PSG bestritten haben.

Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Hernandez - Goretzka, Kimmich - Sane, Thomas Müller, Coman - Choupo-Moting

Nun wollen wir aus diesen Namen versuchen, eine mögliche Startelf der Bayern in Paris zu ermitteln. So könnten die Bayern heute auflaufen.

PSG vs. FC Bayern München: Die voraussichtliche Aufstellung der Bayern

Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies (Hernandez) - Kimmich, Goretzka - Sane, Müller, Coman - Choupo-Moting

PSG (Paris Saint-Germain) vs. FC Bayern München: So ist die Lage bei Paris

Bei Paris ist die Lage auf den ersten Blick deutlich entspannter, jedoch drückt der Schuh beim französischen Serienmeister vor allem in der Defensive.

Kapitän Marquinhos musste im Hinspiel in München verletzt ausgewechselt werden, im Ligaspiel bei Racing Straßburg am Wochenende fehlte der Brasilianer. PSG-Coach Pochettino schloss auch einen Startelf-Einsatz gegen die Bayern aus.

Der ehemalige Dortmunder Abdou Diallo pausierte im Elsass mit einer Muskelverletzung, außerdem fehlt der Ex-Münchner Juan Bernat nach seinem Kreuzbandriss weiterhin. Möglicherweise bekommt der Ex-Schalker Thilo Kehrer eine Chance von Beginn an, da auch Alessandro Florenzi fraglich ist.

PSG vs. FC Bayern München: Wird Verratti fit?

Ein wichtiger Baustein für das PSG-Spiel ist der Italiener Marco Verratti. Der 28-Jährige fehlte zuletzt aufgrund einer Corona-Infektion, gegen Bayern könnte er aber zurückkehren.

In der Offensive kann Mauricio Pochettino auf seine Raketen Neymar und Kylian Mbappe bauen, einzig Stürmer Mauro Icardi fehlt mit einer Oberschenkelverletzung.

PSG vs. FC Bayern München: So spielte PSG in Straßburg

So sah die Aufstellung der Pariser in Straßburg aus:

Navas - Kehrer, Danilo Pereira, Kimpembe, Bakker - Paredes, Herrera - Sarabia, Rafinha, Mbappe - Kean

PSG vs. FC Bayern München: Die PSG-Aufstellung in München

Diese elf Spieler standen vor einer Woche in der Allianz Arena in der Startelf.

Navas - Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Danilo Pereira, Gueye - Di Maria, Neymar, Draxler - Mbappe

Wie könnte PSG also im Rückspiel heute auflaufen? Eine mögliche Antwort sieht so aus.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. FC Bayern München: Die voraussichtliche Aufstellung von PSG

Navas - Kehrer, Danilo Pereira, Kimpembe, Bakker - Paredes (Verratti), Gueye - Di Maria, Neymar, Draxler - Mbappe