Wie die Zeit vergeht! Am heutigen Dienstag, 7. Dezember, beginnt in der Champions League bereits der 6. und somit letzte Spieltag der Gruppenphase. Zu den acht angesetzten Partien gehört auch das Duell zwischen Paris Saint-Germain und Club Brügge. Dieses wird um 18.45 Uhr im Parc des Princes in der französischen Hauptstadt angepfiffen.

In der Gruppe A sind vor dem 6. Spieltag bereits zwei Dinge geklärt. Manchester City wird als Gruppenerster ins Achtelfinale einziehen, PSG als Zweiter. Spannend wird es noch um den dritten Platz, dieser berechtigt noch zum Einzug in die K.o.-Phase der Europa League.

Momentan liegen RB Leipzig und Brügge punktgleich auf den Plätzen drei und vier. Will Brügge in einem europäischen Wettbewerb überwintern, muss der belgische Traditionsverein nach Abschluss der Gruppenphase mehr Punkte geholt haben als Leipzig, da der Bundesligist den direkten Vergleich gewonnen hat.

Für das Pariser Starensemble geht es heute nur noch um die Ehre. Gut möglich, dass einige Stars geschont werden. Der verletzte Neymar könnte ohnehin nicht spielen.

Das Hinspiel am 1. Spieltag endete übrigens 1:1.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Brügge heute live: Mit GOAL erfahrt Ihr alles rund um die Aufstellungen und die Übertragung der Partie live im TV, STREAM und TICKER.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Brügge heute live: Das Spiel in der Champions League im Überblick

Begegnung Paris Saint-Germain - Club Brügge Wettbewerb Champions League, 6. Spieltag, Gruppe A Datum Dienstag, 7. Dezember Anpfiff 18.45 Uhr (im LIVE-TICKER von GOAL) Ort Parc des Princes, Paris

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Brügge heute live: Wer überträgt die Champions League?

Liveübertragungen von Sportveranstaltungen im Free-TV werden immer seltener. Diese Erfahrung müssen auch alle Anhänger der Champions League in dieser Saison machen. Nur das Finale wird vom ZDF live im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt.

Nachdem Sky bei der Neuvergabe der TV-rechte leer ausgegangen ist, gibt es zudem auch keine Spiele mehr im Pay-TV zu sehen.

Was es dafür reichlich gibt, sind Liveübertragungen von CL-Spielen im LIVE-STREAM. Verantwortlich dafür sind die beiden Rechteinhaber DAZN und Amazon. Wer dort die Spiele live verfolgen will, muss aber in Form eines Abos (DAZN) oder einer Mitgliedschaft (Amazon Prime) bezahlen.

Der Großteil der Spiele - 121 der 137 Saisonspiele - läuft live bei DAZN, die restlichen 16 Spiele via Amazon Prime Video. Dort seht Ihr heute übrigens das letzte Gruppenspiel von Borussia Dortmund gegen Besiktas Istanbul.

Jetzt verraten wir Euch kein großes Geheimnis mehr, dass PSG vs. Brügge heute exklusiv von DAZN live übertragen wird - als Einzelspiel in der Konferenz.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Brügge heute live: Die Übertragung von DAZN

Die Übertragung von PSG vs. Brügge beginnt heute bei DAZN wenige Minuten vor dem Anpfiff. Kommentator Stefan Galler begleitet Euch durch das Spiel.

Bereits um 18.30 Uhr beginnt dagegen die von Tobi Wahnschaffe moderierte Konferenz. Da neben PSG vs. Brügge nur noch das zweite Spiel der Gruppe A, RB Leipzig vs. Manchester City, heute um 18.45 Uhr beginnt, seht Ihr in der Konferenz viele Einblendungen beider Spiele.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Brügge heute live: Das kostet und das bietet DAZN

Dass DAZN nur nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos empfangen werden kann, haben wir bereits weiter oben beschrieben.

Der Streamingdienst bietet zwei Abo-Varianten an: Ein jederzeit kündbares Monatsabo (14,99 Euro pro Monat) und ein Jahresabo (einmalig 149,99 Euro). Wer vorhat, dass umfangreiche Programmangebot über eine längeren Zeitraum zu nutzen, spart mit einem Jahresabo Geld ein.

Habt Ihr ein Abo abgeschlossen, könnt Ihr DAZN auch von unterwegs auf verschieden Endgeräten sehen. Hier findet Ihr eine Übersicht, mit welchen Devices ihr den LIVE-STREAM auf DAZN verfolgen könnt.

Und auch auf Eurem Smart-TV kann der LIVE-STREAM von DAZN verfolgt werden. Als Aboinhaber müsst Ihr dazu lediglich die App auf dem Smart-TV installieren.

DAZN ist nicht nur Rechteinhaber der Champions League, sondern zeigt auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, sowie Partien aus der Primera Division, Ligue 1 und Serie A.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Brügge heute live: Die Highlights

Ihr könnt PSG vs. Brügge heute nicht live verfolgen? Dann habt Ihr die Möglichkeit die Höhepunkte des Spiels entweder auf der DAZN-Website oder dessen YouTube-Kanal nach Spielende anzusehen.

Highlights von PSG vs. Brügge sind auch morgen ab 23 Uhr im ZDF in einer einstündigen Zusammenfassung der Partien des 6. Spieltags zu sehen - dann sogar kostenlos.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Brügge heute im LIVE-TICKER von GOAL

GOAL informiert Euch in einem ausführlichen LIVE-TICKER mit Hintergrundinfos zum Spiel, interessanten Statistiken und der Beschreibung von allen wichtigen Spielszenen. Klickt rein, und seid ganz nah dran am Geschehen in Paris!

Hier geht's zum LIVE-TICKER PSG - Brügge!

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Brügge heute live: Die Aufstellungen

Welche PSG-Stars werden heute geschont? Das erfahrt Ihr etwa eine Stunde vor Spielbeginn an dieser Stelle, wenn wir Euch die Aufstellungen der beiden Teams zeigen.

