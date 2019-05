PSG bestätigt offiziell: Kylian Mbappe spielt auch nächste Saison für den Klub

Mit seinen Äußerungen hatte Kylian Mbappe am Sonntag die Wechselspekulationen angeheizt. Sein Klub antwortet nun offiziell und beschwichtigt.

hat via Twitter klargestellt, dass Stürmer Kylian Mbappe auch in der kommenden Saison für den Klub aus der französischen Hauptstadt auflaufen wird. PSG sah sich offenbar zu diesem Schritt genötigt, nachdem Mbappe selbst am Sonntag mit seinen Äußerungen für Transferspekulationen rund um seine Person gesorgt hatte.

"PSG und Kylian Mbappe sind seit zwei Jahren eng verbunden. Und diese Geschichte wird auch in der kommenden Saison fortgeschrieben", teilte PSG mit. "Wir teilen die Ambitionen, im europäischen Fußball 50 Jahre nach der Gründung von PSG Geschichte zu schreiben", fügte der Klub hinzu.

PSG richtet sich an Mbappe: "Jeder arbeitet für das Team"

"Wir haben die Möglichkeit, ein neues Kapitel zusammen fertigzustellen. Dabei hat jeder große Spieler seine Rolle, jeder arbeitet für das Team", las sich der Klub-Text auch ein wenig wie eine Ansage an den Angreifer. Mbappe hatte bei der Verleihung des Preises für den besten Spieler der am Sonntag mitgeteilt, dass er sich seiner Ansicht nach an einem "Wendepunkt" seiner Karriere befinde, die er bei PSG, aber auch bei einem anderen Klub fortsetzen könne.

Mbappe erzielte in 28 Liga-Spielen bislang 32 Tore für PSG und bereitete neun weitere Treffer vor. In der sammelte er in dieser Saison neun Scorerpunkte in acht Partien.