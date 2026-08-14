PSG holt Supertalent von Ajax Amsterdam für Mega-Ablöse - Spielerberater nennt Details

Die Franzosen bezahlen angeblich eine fixe Ablösesumme von 52 Millionen Euro für den 21-Jährigen. Mit Boni soll die Summe auf 55 bis 56 Millionen anwachsen. Godts soll einen Vertrag bis 2031 oder 2032 bei PSG unterschreiben.

"Die Vereine sind sich fast einig", wird Niels De Jonck, der Berater des Angreifers, bei De Telegraaf am Freitagabend zitiert.

Es werde noch ein wenig an Kleinigkeiten gefeilt, sagte De Jonck weiter, Sportdirektor Jordi Cruyff tue alles, "um für Ajax den bestmöglichen Deal herauszuholen." Offenbar geht es im Detail um die exakten Zahlungsmodalitäten und die Frage, ob der niederländische Rekordmeister 55 oder 56 Millionen Euro am Ende erhalten wird.

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Ajax holt Mika Godts für lediglich eine Million Euro

Godts sitzt derweil schon auf gepackten Koffern. "Wir planen, am Freitag oder Samstag nach Paris zu reisen, um die medizinische Untersuchung und die Formalitäten zu erledigen", sagte De Jonck, der schließlich am Freitagnachmittag mit Godts in der französischen Hauptstadt eintraf. "Mika wird also am Sonntag gegen den SC Heerenveen nicht mehr zum Kader gehören."

Am Donnerstag in Dublin, wo sich Ajax trotz einer schwachen Leistung für die Playoffs der Conference League qualifizierte, saß der Belgier auf der Bank.

Godts kam im Januar 2023 für eine Million Euro vom KRC Genk. In 115 Spielen für die erste Mannschaft von Ajax gelangen ihm 26 Tore und 28 Vorlagen. In der vergangenen Katastrophensaison war der junge Belgier der Lichtblick. Mit 17 Toren und 12 Vorlagen in 32 Eredivisie-Spielen wurde deutlich, dass ein großer Transfer bevorstand.

Mit den Godts-Millionen hat Ajax nun Reserven für Neuverpflichtungen in diesem Transferfenster. Bislang gaben die Niederländer knapp 30 Millionen Euro für Stürmer Marcos Leonardo und Linksverteidiger Caio Henrique aus. Julian Brandt kam ablösefrei von Borussia Dortmund, Marc-Andre ter Stegen per Leihe vom FC Barcelona.