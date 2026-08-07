Erste konkrete Bemühungen des FC Liverpool um Offensivspieler Bradley Barcola von Paris Saint-Germain haben offenbar wenig Aussicht auf Erfolg.

Einem Bericht der französischen Zeitung L'Equipe zufolge plant Liverpool derzeit ein Angebot in Höhe von rund 115 Millionen Euro für Barcola. PSG würde eine solche Mega-Offerte aber wohl umgehend ablehnen.

So berichtet Sky Sports UK beispielsweise, dass zwischen den Ablösevorstellungen von Liverpool und Paris gravierende Unterschiede liegen. Die Franzosen würden Barcola dem Vernehmen nach erst ab mindestens 150 Millionen Euro Sockelablöse ziehen lassen, Bonuszahlungen würden dabei noch zusätzlich oben drauf kommen. Das Gesamtpaket für den Flügelspieler könnte dann sogar bei um die 170 Millionen Euro liegen.

PSG wollte Barcola eigentlich halten. Ein Angebot des Champions-League-Siegers, den 2028 auslaufenden Vertrag vorzeitig zu verlängern, soll Barcola zuletzt allerdings final ausgeschlagen haben. Die Hauptmotivation des Franzosen sei dabei seine sportliche Situation. Zwar steht Barcola unter Trainer Luis Enrique häufig in der Startelf, in den wichtigsten Spielen erhalten auf den Pariser Außenbahnen jedoch meist Desire Doue und Khvicha Kvaratskhelia den Vorzug. Künftig wolle Barcola auch in den Top-Partien mehr als nur Edeljoker sein und sei daher für einen Wechsel schon in diesem Sommer sehr offen, heißt es.

PSG hat bei Bradley Barcola keinen akuten Verkaufsdruck

PSG könnte derweil in der laufenden Transferperiode den besten Preis für Barcola heraus schlagen, den man 2023 von Olympique Lyon in die Hauptstadt geholt hatte. Allerdings besteht angesichts von noch zwei Jahren Restvertragslaufzeit auch kein akuter Verkaufsdruck, weshalb PSG in Sachen Preisvorstellung derart in die Vollen gehen kann.

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Für Liverpool wäre Barcola derweil der hochkarätige Mann für die Flügel, den man nach dem Abschied von Mohamed Salah diesen Sommer noch verpflichten möchte. Neben den horrenden Ablöseforderungen von PSG könnte aber auch noch namhafte Konkurrenz den Reds einen Strich durch die Rechnung machen. So wurde auch der FC Arsenal in den vergangenen Monaten mit Barcola in Verbindung gebracht. Und nachdem sich ein potenzieller Spektakeltransfer nach der Vertragsverlängerung von Vinicius Junior bei Real Madrid zerschlagen hat, könnte sich Liverpools Premier-League-Konkurrent möglicherweise wieder stärker Barcola zuwenden.

Hier und da wurde der französische Nationalspieler in jüngerer Vergangenheit auch mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht. Dass der deutsche Meister für diese Position derart viel Geld in die Hand nehmen würde, ist allerdings sehr unwahrscheinlich. Schließlich ist der FCB auf den Flügeln mit Luis Diaz, Michael Olise, Lennart Karl, Serge Gnabry und Neuzugang Ismael Saibari auch in der Breite hervorragend besetzt.