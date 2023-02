PSG: Angeblicher Kabinenstreit um Neymar und Marquinhos vor Duell gegen FC Bayern München

Mbappé-Verletzung, zwei Niederlagen in Folge und jetzt auch noch ein Kabinenstreit: Bei PSG läuft es vor dem Duell gegen den FCB nicht nach Plan.

WAS IST PASSIERT? Bei Paris Saint-Germain liegen vor dem Duell in der Champions League gegen den FC Bayern München offenbar die Nerven blank. Wie die französische Sportzeitung L‘Équipe berichtet, kam es nach der 1:3-Niederlage in der Ligue 1 beim FC Monaco zu einem Streit in der Kabine des amtierenden französischen Meisters.

WAS IST DER HINTERGRUND? So soll zu einem minutenlangen Wortgefecht zwischen Neymar, Marquinhos und Sportchef Luis Campos gekommen sein. Letztere war zuvor offenbar laut schreiend in die Kabine gekommen und hatte damit die Wut der Top-Stars auf sich gezogen.

Auch zwischen den Spielern herrschte nach der Niederlage wohl Unmut. So soll sich Neymar seinen Kollegen Hugo Ekitiké vorgeknöpft haben, weil er mit der Leistung des Angreifers nicht einverstanden war. Marquinhos geriet derweil mit Keeper Gianluigi Donnarumma aneinander.

Der Torwart missachtete dem Bericht zufolge die Ansage seines Kapitäns, nicht zum mitgereisten Anhang zu gehen und erhielt von den Ultras trotz der Pleite Applaus. Die Fans hatten den Parisern zuvor mangelnden Einsatz vorgeworfen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

WAS WURDE GESAGT? Auch Prensel Kimpembe war nach dem Spiel auf Versöhnung mit den eigenen Unterstützern aus. "Wir brauchen euch am Dienstag im Parc des Princes. Wir müssen uns geeint sein, wenn wir das schaffen wollen", rief der Franzose durch ein Megafon in Richtung des Gästeblocks.

WIE GEHT ES WEITER? Am kommenden Dienstag (21 Uhr / DAZN) kommt es im Achtelfinale der Champions League zum Duell zwischen PSG und dem FC Bayern. Die Vorzeichen sprechen dabei nicht gerade für die Franzosen. Nicht nur verlor das Team seine letzten Liga-Spiele, sondern muss voraussichtlich auch auf den verletzten Angreifer Kylian Mbappé auskommen.