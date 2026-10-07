"Provoziert immer solche Situationen": Spaniens Marc Cucurella sorgt bei Erfolg in Kroatien für Aufregung

Spaniens Marc Cucurella hat während des Nations-League-Spiels des Welt- und Europameisters in Kroatien (2:1) erneut für Aufregung gesorgt. Der Linksverteidiger von Real Madrid hängte in der 79. Minute Kroatiens Ivan Perisic die zweite Gelbe Karte an, sodass der Offensivspieler beim Stand von 1:1 vom Platz musste. In Überzahl gelang Spanien in der 88. Minute dann der Siegtreffer durch Mikel Merino.

Cucurella hatte den Laufweg von Perisic im entscheidenden Moment gekreuzt, war nach einer leichten Berührung durch den Kroaten, der alles versuchte, um wegzubleiben, zu Boden gegangen und hatte energisch eine Gelbe Karte für seinen Gegenspieler gefordert. Die gab es schließlich auch vom belgischen Schiedsrichter Erik Lambrechts - und auch die VAR-Überprüfung änderte nichts daran.

"Wenn man sich die Wiederholung anschaut und sieht, was Cucurella macht: Er geht dazwischen. Das ist clever", gestand Kroatiens Trainer Slaven Bilic bei Nova TV. Während der anschließenden Pressekonferenz wurde er noch einmal auf die mutmaßlich spielentscheidende Szene angesprochen und sagte: "Wer ist nicht sauer auf Cucurella, wenn er nicht zu seiner Mannschaft gehört? Er ist ein großartiger Spieler, ich bewundere ihn. Er verteidigt seine Mannschaft mit allem, was er hat, aber natürlich provoziert er auch."

Auch Boris Becker echauffiert sich über Marc Cucurella

Die Szene rief sogar mit Boris Becker eine deutsche Tennis-Legende auf den Plan, die bei X kommentierte: "Schon wieder sorgt Cucurella für Aufregung. Das war ein leichtes Foul von Perisic, aber niemals ein Platzverweis. Cucurella provoziert immer solche Situationen." Der Spanier selbst war sich keiner Schuld oder Absicht bewusst: "Ich finde das eindeutig: Es gab Kontakt. Da gibt es nichts zu beanstanden", sagte er den Journalisten nach dem Schlusspfiff.

Mit seiner Aktion zog er sich jedenfalls den Zorn der Kroatien-Fans zu, die ihn danach konsequent auspfiffen. Auch in Deutschland wurde Cucurella zur Zielscheibe der Stadionbesucher, die ihm das Handspiel im Viertelfinale der EM 2024 anlasteten, das nicht gepfiffen wurde. Seitdem ist Cucurella der Buhmann, wenn er in Deutschland aufläuft.