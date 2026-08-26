Provokation und Schläge: Fenerbahce wirft Olympique Lyon aus der Champions League – dann geht es rund

Der türkische Spitzenklub setzte sich im Rückspiel der Qualifikations-Playoffs mit 2:1 (2:0) bei Olympique Lyon durch. Das Hinspiel war 1:1 ausgegangen.

Fener, das in diesem Sommer fast 90 Millionen Euro ausgab und unter anderem Romelu Lukaku von der SSC Neapel und Nathan Ake von Manchester City verpflichtete, schockierte Lyon mit einem Doppelschlag von Vedat Muriqi (24.) und Archie Brown (28.) und buchte trotz des Gegentreffers von Malick Fofana (61.) sein Ticket für die Ligaphase.

Zu tumultartigen Szenen kam es direkt nach Spielschluss: Nach einer Mittelfinger-Provokation von Ex-Marseille-Profi Matteo Guendouzi Richtung Heim-Fans lieferten sich mehrere Akteure im Tunnel eine Keilerei.

In der CL-Ligaphase ist neben dem FK Bodö/Glimt auch Viking Stavanger als zweiter norwegischer Klub dabei, dies gab es seit 27 Jahren nicht mehr. Die Skandinavier bezwangen Dinamo Zagreb nach einem 2:2 im Hinspiel mit 3:1 (1:1) und sind bei der Auslosung in Monaco am Donnerstag im Topf.

Das gilt auch für AEK Athen. Der Ex-Frankfurter Luka Jovic brachte sein Team mit einem frühen Führungstreffer (7.) auf Kurs, die Griechen setzten sich mit 4:0 (3:0/Hinspiel 0:0) gegen Levski Sofia durch.