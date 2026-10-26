"Ich widme diesen Sieg den Barca-Fans, die mir heute im Hotel den Schlaf geraubt haben", sagte der Portugiese gegenüber dem vereinseigenen Sender Real Madrid TV. Die Fans des großen Rivalen der Königlichen hätten sich vor dem Hotel versammelt, in dem der Madrider Tross in Barcelona abgestiegen war und laut Mourinho hätten diese "nicht aufgehört zu singen - den ganzen Tag."

Und der 63-Jährige fügte an, im Übrigen ohne eine Miene zu verziehen: "Ich konnte mein Nickerchen nicht machen, aber ich habe ihr Team geschlagen. Eine dicke Umarmung für sie."

Dank zweier Treffer von Kylian Mbappe (41., 87.) entschied Real den 265. Clasico mit 2:1 (1:0) für sich. Barcelonas Toptorschütze Raphinha erzielte das zwischenzeitliche 1:1 (61.).

Real-Jubel nach 2:1: Camavinga offenbar von Barca-Fahnen attackiert

Neben Mbappe hatte der in dieser Saison hauptsächlich zu Kurzeinsätzen gekommene Eduardo Camavinga großen Anteil am Sieg. Der Franzose, erst in der 80. Minute für Bernardo Silva eingewechselt, legte Mbappes Siegtreffer nach einem entschlossenen Tiefenlauf, bei dem er Barcas Pau Cubarsi sehr schlecht aussehen ließ, überragend auf.

Frenetisch wurde der 23-Jährige nahe der Heimfans daraufhin von seinen Teamkollegen gefeiert. Wie man in einem Video erkennt, kamen einige Barcelona-Flaggen Camavingas Kopf dabei gefährlich nahe. Dass er nicht getroffen wurde, lag an Mittelfeldkollege Aurelien Tchouameni, der seinen Landsmann mit einer Hand schützte, ehe er den Assistgeber und damit die ganze Jubeltraube von den Barca-Fans wegschob.

Der Sieg bescherte Barca die erste Saisonniederlage nach zuvor neun Siegen in den ersten neun Ligapartien. Real verhinderte damit, dass der Rückstand auf die Mannschaft von Hansi Flick auf neun Punkte anwuchs. Mit stattdessen nur drei Zählern Rückstand auf Barcelona belegt der Rekordmeister den dritten Rang in LaLiga. Zweiter ist Atletico Madrid.

LaLiga: Die Tabellenspitze nach dem 10. Spieltag