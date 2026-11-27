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Wael Mohya begeistert nicht nur Jürgen Klopp, sondern dem Vernehmen nach auch die Verantwortlichen des FC Bayern - und jene von Real Madrid?

Der FC Bayern München hat bei seinem möglichen Werben um Borussia Mönchengladbachs Supertalent Wael Mohya offenbar sehr prominente Konkurrenz.

Wie der renommierte spanische Journalist Ramon Alvarez de Mon, unter anderem für Radio Marca tätig, berichtet, wirft Real Madrid ein Auge auf Mohya. Das Interesse der Königlichen ist demnach allerdings noch nicht sonderlich heiß, konkrete Schritte seitens Real habe es noch nicht gegeben.

FC Bayern nahm angeblich schon Kontakt zu Wael Mohya auf

Mohya, mit 17 Jahren schon Stammspieler und Hoffnungsträger in Gladbach, hat diese Saison bereits mit einigen starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge haben unter anderem die Bayern das Offensivjuwel ganz genau im Blick, es soll sogar schon eine Kontaktaufnahme gegeben haben.

Getty Images

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Mohyas Vertrag in Mönchengladbach läuft noch bis 2028. Kürzlich war der Youngster sogar erstmals für die deutsche A-Nationalmannschaft nominiert worden, kam in den Nations-League-Spielen gegen Serbien (3:1) und die Niederlande (5:0) aber noch nicht zum Einsatz. Dennoch schwärmte Bundestrainer Jürgen Klopp bei der ARD von Mohya, meinte: "Der ist besser, als ich gedacht hätte."