Seit Wochen haben sich die Verantwortlichen von Borussia Dortmund ein Schweigegelübde auferlegt, wenn es um das längst verbriefte und auch sehr starke Interesse an Said El Mala vom 1. FC Köln geht. Beide Klubs verhandeln seit längerer Zeit schon mit harten Bandagen. Es sollte mit dem Teufel zugehen, würde der BVB den Transfer des 19-Jährigen nicht über die Ziellinie bekommen.

Doch aus zehntausenden Fußballer-Aussagen der vergangenen Jahre weiß man ja: Ausschließen sollte man in dieser Branche nichts. Und da wären wir auch schon bei Giannis Konstantelias. Der 23-Jährige von PAOK aus Thessaloniki soll Dortmunds Plan B sein, falls es mit El Mala nichts wird.

"Ein bisschen Schnelligkeit und ein bisschen Eins-gegen-eins-Dribbling sind mit Sicherheit Elemente, nach denen wir uns umschauen", so viel hatte BVB-Sportdirektor Ole Book zuletzt immerhin hinsichtlich des gesuchten Spielerprofils verraten. Das liegt sehr nahe, schließlich gibt es aktuell im Kader niemanden, der diese Eigenschaften verkörpert. Karim Adeyemi hatte man ja an den FC Barcelona weitergegeben.

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Irre Transferposse um Giannis Konstantelias und den VfB Stuttgart

Konstantelias bringt voll und ganz solche Fähigkeiten mit. Seine Stärken sind eine enge Ballführung, das Dribbling, eine hervorragende Technik sowie eine gute Spielübersicht zwischen den Linien. Der Grieche ist beidfüßig, passsicher und als klassischer Zehner oder auf den Flügelpositionen flexibel einsetzbar.

Dass Book mit PAOK, dem griechischen Meister von 2024, Kontakt aufnehmen müsste, sollte die Personalie Konstantelias entgegen der Erwartung doch noch heiß werden, grenzt fast an ein Wunder. Schon mehrfach stand der 18-malige Nationalspieler, der bislang 189 Pflichtspiele für seinen Ausbildungsklub absolvierte und dabei 44 Tore schoss sowie 26 Vorlagen lieferte, vor dem Absprung.

Book wäre im Fall der Fälle gut beraten, mal bei seinem Kollegen Fabian Wohlgemuth vom VfB Stuttgart durchzuklingeln. Der Sportvorstand der Schwaben erlebte vor genau einem Jahr eine wahre Odyssee, um Konstantelias an den Neckar zu lotsen - und scheiterte.

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"Pistolen-Präsident" von PAOK verbietet Transfer von Konstantelias

Nicht jedoch wegen eigenem Verschulden. Sondern an Ivan Savvidis, einem russisch-griechischen Unternehmer und seit bald zehn Jahren Präsident von PAOK. Zur Erinnerung: Savvidis ist derjenige, der im März 2018 bei einem hitzigen Spiel zwischen PAOK und AEK Athen nach einem aberkannten Tor wutentbrannt mit einer Pistole am Gürtel auf den Rasen stürmte, um den Schiedsrichter zur Rede zu stellen. Die griechische Meisterschaft wurde daraufhin drei Wochen lang unterbrochen, vier Jahre später erhielt der 67-Jährige eine Bewährungsstrafe von 25 Monaten.

Savvidis wollte Konstantelias unter keinen Umständen abgeben, wurde dann aber durch den Wechselwunsch des Spielers und die Aussicht, vom VfB die anvisierten 20 Millionen Euro Ablöse zu bekommen, weich. Doch er hatte die Rechnung nicht mit den hochemotionalen PAOK-Fans gemacht. Die gingen - und das ist noch gelinde ausgedrückt - auf die Barrikaden und übten massive Kritik am Vorgehen des Klubs, der den besten Spieler im Kader ausgerechnet in der Saison des 100-jährigen Bestehens gehen lassen wollte.

Und so erhielt Konstantelias am Gate des Flughafens Amsterdam kurz vor der Abreise nach Stuttgart einen Anruf von Savvidis. Der Inhalt: Wechsel abgeblasen, sofort wieder nach Den Haag ins Trainingslager zurückkommen. Ein paar Tage später reckten Konstantelias und Savvidis auf einem Foto den Daumen in die Höhe und umschmeichelten sich in inszeniert wirkenden Aussagen gegenseitig - weil Konstantelias seinen Vertrag bis 2029 verlängert hatte.

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"Als würde man Neymar zusehen": Giannis Konstantelias brillierte schon früh

14 Tore und neun Vorlagen in 40 Partien ließ Konstantelias in der vergangenen Saison schließlich folgen. Die Transferposse hatte er anscheinend umgehend abgeschüttelt, er avancierte immer mehr zum Anführer des Teams. PAOK-Kapitän Dimitris Pelkas schrieb in seiner Instagram-Story: "Ein kleiner Magier unter uns."

Mit gescheiterten Transfers kennt sich Konstantelias ohnehin aus, seit frühester Jugend. Drei Jahre, bevor er im September 2021 sein Debüt in einem internationalen Wettbewerb feierte und in griechischen Medien als "Talent von 18 Karat" bezeichnet wurde, weilte Konstantelias für ein Probetraining beim FC Barcelona. 500.000 Euro boten die Katalanen für den damals erst 15-Jährigen. Auch der FC Bayern München sowie der FC Fulham gaben ein Angebot ab, Ajax Amsterdam und der FC Chelsea bekundeten ebenfalls Interesse.

PAOK beharrte aber auf einer siebenstelligen Summe. Die wollte niemand zahlen, also blieb Konstantelias bei dem Klub, zu dem er 2013 stieß. Und zwar von Amateurklub Agia Paraskevi aus Konstantelias' Geburtsstadt Volos. Dort hatte er bereits als Kind für großes Staunen gesorgt. Alexandros Malakasiotis, damaliger Akademieleiter des Klubs, sagte über ihn: "Ein Spieler wie er taucht nicht alle Tage auf. Nicht einmal alle 50 Jahre. Er hat einzigartige Gaben. Für mich ist er ein Phänomen. Wenn er im Eins-gegen-eins ist, ist es, als würde man Neymar zusehen."

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"Kann Zauber-Dinge machen": Das ist das Vorbild von Giannis Konstantelias

Den Brasilianer bezeichnete Konstantelias einst als "mein größtes Vorbild", denn: "Ich finde seinen Spielstil attraktiver als den von allen anderen." Seinen eigenen beschrieb er als "kreativ, ich will im letzten Drittel des Spielfelds immer noch das gewisse Extra geben".

Das hätte er in der Saison nach dem am letzten Spieltag erreichten Meistertitel um ein Haar bei Red Bull Salzburg tun können. Konstantelias war damals 21 und sein österreichischer Teamkollege Stefan Schwab sagte über ihn ihm kicker: "Er ist ein Spielertyp in der Offensive, der eigentlich jedes System spielen kann. Er hat eine super Technik. Er hat Tempo, ist mit dem Ball gut, kann Spieler ausspielen, kann andere Spieler in Szene setzen. Das ist ein außergewöhnlicher Spieler, der kann Zauber-Dinge machen. Er hat absolut die Qualität, in einer Top-Liga zu spielen."

Doch, man ahnt es, der Wechsel kam trotz millionenschwerer Angebote aus Salzburg nicht zustande. Nur einmal gab PAOK Konstantelias ab, wenn auch nur für 162 Tage. Beim belgischen Klub KAS Eupen kam er in der Rückrunde der Saison 2021/22 unter anderem unter dem deutschen Trainer Stefan Krämer per Leihe unter.

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Giannis Konstantelias: Plan B des BVB, Interesse von Juventus Turin

Statistisch liest sich das Engagement mit nur 157 Einsatzminuten und ohne Startelfeinsatz in acht absolvierten Spielen nicht gerade rosig. Doch für seine Weiterentwicklung war die kurze Auslandserfahrung enorm wichtig. Anschließend avancierte Konstantelias immer mehr zum Shootingstar bei PAOK.

Und nun ist schon wieder Sommer. Erneut gibt es zahlreiche Gerüchte um den Mittelfeldspieler, eine heiße Spur führt etwa zu Juventus Turin. Vielleicht wird Konstantelias bald der Rekordabgang des Traditionsvereins. Dieses Ranking führt der 2025 zum 1. FC Nürnberg gewechselte Stefanos Tzimas an, an dem PAOK insgesamt knapp 22 Millionen Euro verdiente.

An den Trubel um seine Person hat sich Konstantelias offenbar gewöhnt. Ob es diesmal mit einem Wechsel klappt? Beeinflussen lässt er sich von seiner unklare Zukunft jedenfalls nicht, was er ganz aktuell unter Beweis stellt: In drei Spielen zur Europa-League-Qualifikation schoss er bereits drei Tore und bereitete eines vor.

Giannis Konstantelias: Seine Profikarriere im Überblick