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Deutschland 3 Liga
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team-logoMSV Duisburg
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Preußen Münster vs. MSV Duisburg heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Preußen Münster - MSV Duisburg
Preußen Münster
MSV Duisburg
Deutschland 3 Liga

In der Deutschland 3 Liga spielt Preußen Münster gegen MSV Duisburg. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Preußen Münster vs. MSV Duisburg: Anstoßzeit

crest
Deutschland 3 Liga - Spielwoche 13

In der 3. Liga empfängt Preußen Münster den MSV Duisburg. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte in einer Saison, die für sie sehr unterschiedlich verläuft.

Die Zebras reisen als Tabellenzweiter an und haben klare Aufstiegsambitionen. Trainer Dietmar Hirsch hat Duisburg zu einer der beständigsten Kräfte der Liga geformt – trotz zuletzt gemischter Ergebnisse.

Preußen Münster hingegen steckt im Tabellenkeller fest. Mit nur einem Sieg aus den vergangenen fünf Partien steht Thomas Wörles Mannschaft unter Druck, die Abstiegszone zu verlassen.

Die Gastgeber kommen aus einer 2:1-Niederlage gegen Alemannia Aachen und brauchen dringend Punkte. Duisburg seinerseits spielte zuletzt 3:3 gegen VfB Stuttgart II – ein Ergebnis, das zeigt, dass die Defensive noch Schwankungen aufweist.

Es ist ein Duell zwischen einem Aufstiegskandidaten und einem Abstiegskämpfer. Wer die drei Punkte mitnimmt, könnte damit ein klares Signal in beide Richtungen der Tabelle senden.

Wo das Spiel live zu sehen ist, erfahrt ihr nachfolgend.

Themen der Woche: Was war bei Preußen Münster und MSV Duisburg los?

Preußen Münster kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt unterlag die Mannschaft Alemannia Aachen mit 1:2, davor gab es einen 1:0-Sieg gegen Fortuna Köln. Die Niederlagen gegen Sonnenhof Großaspach (2:3) und Fortuna Düsseldorf (1:2) sowie das 3:3 gegen RW Essen zeigen die Instabilität der Münsteraner. In diesen fünf Spielen erzielte Preußen Münster acht Tore und kassierte elf.

MSV Duisburg weist aus den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage auf. Das jüngste Ergebnis war ein 3:3 gegen VfB Stuttgart II, zuvor gab es eine 1:2-Niederlage gegen Ingolstadt. Siege gegen Saarbrücken (4:2) und Hoffenheim II (3:2) unterstreichen die Offensivstärke der Zebras. Duisburg traf in diesem Zeitraum elfmal und ließ sieben Gegentore zu.

PRM

PRM - Form

ESN
U3-3
F95
N1-2
SHG
N3-2
FOK
S1-0
ALA
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
8/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
DUI

DUI - Form

TSG
S3-2
SAB
S2-4
FCK
U1-1
FCI
N2-1
VFB
U3-3
Tor erzielt (kassiert)
12/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

Preußen Münster vs. MSV Duisburg: Aufstellungen

Preußen Münster vs MSV Duisburg Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • Thomas Wörle

Preußen Münster vs. MSV Duisburg: Form

PRM

PRM - Form

ESN
U3-3
F95
N1-2
SHG
N3-2
FOK
S1-0
ALA
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
8/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
DUI

DUI - Form

TSG
S3-2
SAB
S2-4
FCK
U1-1
FCI
N2-1
VFB
U3-3
Tor erzielt (kassiert)
12/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

Preußen Münster vs. MSV Duisburg: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Preußen MünsterUnentschiedenMSV Duisburg
1
1
3
Deutschland 3 Liga
Preußen Münster badge
Preußen Münster
PRM
3
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MSV Duisburg
DUI
1
END
Deutschland 3 Liga
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MSV Duisburg
DUI
0
Preußen Münster badge
Preußen Münster
PRM
0
END
Deutschland 3 Liga
Preußen Münster badge
Preußen Münster
PRM
1
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MSV Duisburg
DUI
4
END
Deutschland 3 Liga
MSV Duisburg badge
MSV Duisburg
DUI
2
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Preußen Münster
PRM
0
END
Deutschland 3 Liga
MSV Duisburg badge
MSV Duisburg
DUI
3
Preußen Münster badge
Preußen Münster
PRM
2
END
6Erzielte Tore10
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Preußen Münster vs. MSV Duisburg: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
128223115+1626
S
S
U
U
S
2
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
128223117+1426
U
N
U
S
S
3
RW EssenRW EssenESN
127322013+724
S
S
N
S
U
4
SaarbrückenSaarbrückenSAB
126242821+720
S
N
S
N
U
5
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
126241918+120
S
S
S
N
N
6
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
125342317+618
S
S
U
S
S
7
IngolstadtIngolstadtFCI
125341617-118
U
S
S
S
N
8
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
125162119+216
N
S
N
N
S
9
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
125162120+116
N
N
S
N
N
10
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
124441214-216
U
U
N
S
U
11
Hansa RostockHansa RostockHRO
124441922-316
N
U
N
N
S
12
MeppenMeppenSVM
124351617-115
U
S
U
S
U
13
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
124352123-215
U
N
S
S
U
14
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
124352023-315
N
S
N
N
U
15
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
124261724-714
S
N
S
U
N
16
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
123452221+113
S
N
U
U
S
17
SC VerlSC VerlVEL
123361726-912
N
N
N
U
U
18
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
123361326-1312
N
N
S
U
N
19
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
12246914-510
N
N
N
N
U
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
122461726-910
U
S
U
U
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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