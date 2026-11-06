Möchten Sie mit höherer Sicherheit auf Ihren gewohnten Streaming-Dienst zugreifen, oder aus einem anderen Teil der Welt, in dem Sie möglicherweise auf Geo-Blockaden stoßen? Hier ist ein Virtual Private Network (VPN) äußerst praktisch.

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Holen Sie sich ein zuverlässiges VPN. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät (PC, Handy, Tablet) herunter.

Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät (PC, Handy, Tablet) herunter. Wählen Sie den Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Deutschland MagentaSport

Verbinden Sie sich mit dem Server. Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Besuchen Sie den offiziellen Sender. Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.

Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt. Melden Sie sich an & finden Sie den Stream. Erstellen Sie ein Konto oder loggen Sie sich bei Ihrem offiziellen Sender ein, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Preußen Münster vs. MSV Duisburg: Anstoßzeit

In der 3. Liga empfängt Preußen Münster den MSV Duisburg. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte in einer Saison, die für sie sehr unterschiedlich verläuft.

Die Zebras reisen als Tabellenzweiter an und haben klare Aufstiegsambitionen. Trainer Dietmar Hirsch hat Duisburg zu einer der beständigsten Kräfte der Liga geformt – trotz zuletzt gemischter Ergebnisse.

Preußen Münster hingegen steckt im Tabellenkeller fest. Mit nur einem Sieg aus den vergangenen fünf Partien steht Thomas Wörles Mannschaft unter Druck, die Abstiegszone zu verlassen.

Die Gastgeber kommen aus einer 2:1-Niederlage gegen Alemannia Aachen und brauchen dringend Punkte. Duisburg seinerseits spielte zuletzt 3:3 gegen VfB Stuttgart II – ein Ergebnis, das zeigt, dass die Defensive noch Schwankungen aufweist.

Es ist ein Duell zwischen einem Aufstiegskandidaten und einem Abstiegskämpfer. Wer die drei Punkte mitnimmt, könnte damit ein klares Signal in beide Richtungen der Tabelle senden.

Wo das Spiel live zu sehen ist, erfahrt ihr nachfolgend.

Themen der Woche: Was war bei Preußen Münster und MSV Duisburg los?

Preußen Münster kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt unterlag die Mannschaft Alemannia Aachen mit 1:2, davor gab es einen 1:0-Sieg gegen Fortuna Köln. Die Niederlagen gegen Sonnenhof Großaspach (2:3) und Fortuna Düsseldorf (1:2) sowie das 3:3 gegen RW Essen zeigen die Instabilität der Münsteraner. In diesen fünf Spielen erzielte Preußen Münster acht Tore und kassierte elf.

MSV Duisburg weist aus den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage auf. Das jüngste Ergebnis war ein 3:3 gegen VfB Stuttgart II, zuvor gab es eine 1:2-Niederlage gegen Ingolstadt. Siege gegen Saarbrücken (4:2) und Hoffenheim II (3:2) unterstreichen die Offensivstärke der Zebras. Duisburg traf in diesem Zeitraum elfmal und ließ sieben Gegentore zu.

Preußen Münster vs. MSV Duisburg: Aufstellungen

Preußen Münster vs. MSV Duisburg: Form

Preußen Münster vs. MSV Duisburg: Bilanz direkte Duelle

Preußen Münster vs. MSV Duisburg: Die Tabellen