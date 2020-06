Preußen Münster gegen SpVgg Unterhaching heute LIVE im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Liga übertragen

30. Spieltag in der 3. Bundesliga: Preußen Münster empfängt Unterhaching. Goal erklärt, wo das Spiel heute LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Abstiegsangst gegen Aufstiegshoffnung: Preußen Münster trifft auf die SpVgg Unterhaching. Der Anstoß erfolgt heute um 13 Uhr im Preußenstadion.

Münster, aktuell auf Platz 18 der Tabelle, braucht dringend Punkte, um sich vor einem Abstieg in den Amateurfußball zu retten. Mit einem Dreier heute hätte man 33 Zähler auf dem Konto und könnte damit immerhin den Abstand zu der Konkurrenz verkleinern. Am letzten Spieltag verlor man mit 3:2 gegen den FC Bayern München II. Der heutige Gegner aus Unterhaching ist Zweiter mit 47 Punkten. Unter der Woche verlor man mit 2:0 gegen den FC Ingolstadt. Im Hinspiel trennten sich Münster und Unterhaching 1:1 remis.

In diesem Artikel erklärt Goal, wie und wo Preußen Münster gegen SpVgg Unterhaching heute LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Kurz vor Spielbeginn liefern wir hier die Aufstellungen beider Mannschaften.

Preußen Münster gegen SpVgg Unterhaching heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Details der Partie

Wettbewerb 3. Spiel Preußen Münster - SpVgg Unterhaching Datum 07. Juni 2020 Uhrzeit 13 Uhr Ort Preußenstadion

Preußen Münster gegen SpVgg Unterhaching heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: So wird die übertragen

Die Übertragungsrechte der 3. Liga sind zwischen den öffentlich-rechtlichen Sendern der ARD und dem Pay-TV-Sender MagentaSport aufgeteilt. Die Sender der ARD zeigen insgesamt 86 Partien live im Free-TV. MagentaSport überträgt alle Partien, jedoch muss man den Sender der Telekom abonniert haben, um den Fußball sehen zu können. Im nächsten Absatz erklären wir, wer Münster gegen Haching heute live im TV zeigt.

Preußen Münster gegen SpVgg Unterhaching heute LIVE im TV:

An dieser Stelle erst mal eine enttäuschende Nachricht: Die öffentlich-rechtlichen Sender zeigen das Spiel heute nicht, Münster gegen Haching gibt es heute also exklusiv und in voller Länge auf MagentaSport zu sehen. Magenta geht ab 13.45 Uhr auf Sendung, Markus Höhner kommentiert das Spiel für Euch. Für Telekom-Kunden ist das Angebot ein Jahr lang kostenlos, jeder weitere Monat danach kostet 4,95 Euro. Wer kein Kunde von der Telekom ist, muss nicht auf Münster gegen Haching verzichten: Für 16,95 Euro im Monat oder beim Abschluss eines Jahres-Abos für 9,95 Euro im Monat könnt Ihr MagentaSport abonnieren.

Preußen Münster gegen SpVgg Unterhaching heute LIVE im LIVE-STREAM

MagentaSport bietet auch einen legalen LIVE-STREAM an, der das Spiel über die vollen 90 Minuten im Internet zeigt. Es gelten natürlich die gleichen Abo-Voraussetzungen wie für die TV-Übertragung. Das Programm des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung. Um zum Stream zu gelangen, müsst Ihr nur auf www.magentasport.de gehen.

Kleiner Tipp: Wenn Ihr Euren Laptop mit einem HDMI-Kabel an den Fernseher anschließt, könnt Ihr das Spiel auch über den großen Bildschirm verfolgen.

Preußen Münster gegen SpVgg Unterhaching heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER von Goal

Falls Ihr gerade unterwegs seid oder keine Lust habt, um für die Übertragung Geld zu bezahlen, könnt Ihr den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal nutzen, um immer auf dem neusten Stand zu sein. Fast in Echtzeit berichten wir über die Ereignisse aus dem Preußenstadion. Zudem liefern wir interessante Statistiken rund um die 3. Liga - schaut mal rein!

Preußen Münster gegen SpVgg Unterhaching heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Aufstellung Preußen Münster:

Schulz Niehues - Schauerte, Scherder, Löhmannsröben, Steurer, Heidemann - Erdogan, Mörschel - Cueto, Königs, Litka

Unsere #Aufstellung mit 3 Änderungen: Heidemann, Erdogan & Königs rücken für Rossipal, Rodrigues Pires & Schnellbacher in die Startelf ⚫️⚪️💚 #scp06. pic.twitter.com/9DiTs3s3q9 — SC Preußen Münster (@Preussen06) June 7, 2020

Aufstellung SpVgg Unterhaching:

Mantl - Schwabl, Winkler, Greger, Dombrowka - Heinrich, Stierlin, Fuchs, Bigalke - Marseiler, Stroh-Engel

Preußen Münster gegen SpVgg Unterhaching heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Der Tabellenausschnitt

PLATZ MANNSCHAFT PUNKTE TORE 1 48 53:39 2 SpVgg Unterhaching 47 43:33 3 SV Waldhof Mannheim 47 43:33 ... ... ... ... 17 FSV Zwickau 33 42:46 18 Preußen Münster 30 43:53 19 SG Sonnenhof-Großaspach 24 24:54

Preußen Münster gegen SpVgg Unterhaching heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungen im Überblick