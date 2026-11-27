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Wann ist Anstoß bei Preußen Münster gegen SC Verl?

Preußen Münster empfängt in der 3. Liga den SC Verl. Es ist ein Duell zweier Mannschaften, die in der Tabelle unten stehen und dringend Punkte brauchen.

Bei Münster läuft es zuletzt nicht. Das Team von Trainer Thomas Wörle verlor sein jüngstes Ligaspiel gegen Hoffenheim II mit 0:4 und holte aus den vergangenen fünf Partien nur einen Sieg.

Der einzige Erfolg gelang Ende Oktober mit einem 1:0 gegen Fortuna Köln. Danach folgten Niederlagen gegen Alemannia Aachen und MSV Duisburg.

Noch schwieriger ist die Lage in Verl. Die Mannschaft von Orest Shala hat alle fünf zurückliegenden Pflichtspiele und Testspiele verloren, zuletzt mit 0:3 gegen Rot-Weiss Essen.

In der Liga ist die Serie besonders deutlich. Auf das 1:4 gegen Wehen Wiesbaden folgte ein 0:1 gegen VfB Stuttgart II, und gegen Essen setzte sich der Negativlauf fort.

Für beide Klubs geht es also um mehr als drei Punkte. Wer die Wende schaffen will, muss jetzt liefern.

Wo ihr die Partie sehen könnt, zeigen wir euch im Folgenden.

Was war zuletzt bei Preußen Münster und SC Verl los?

Preußen Münster steht in den vergangenen fünf Pflichtspielen bei einem Sieg, keinem Remis und vier Niederlagen. Zuletzt unterlag das Team Hoffenheim II mit 0:4. Der einzige Erfolg war das 1:0 gegen Fortuna Köln am 25. Oktober. Der SC Verl verlor alle fünf Partien und steht damit bei null Siegen, null Remis und fünf Niederlagen. Zuletzt gab es ein 0:3 bei Rot-Weiss Essen, zuvor ein 1:4 gegen Wehen Wiesbaden.

Mit welchen Aufstellungen gehen Münster und Verl ins Spiel?

In welcher Form sind Preußen Münster und SC Verl?

Wie fällt die Bilanz der direkten Duelle aus?

Wo stehen Münster und Verl in der Tabelle?