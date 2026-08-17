Nottingham Forest vs. Leeds United: Spieldetails

Premier League - Spielwoche 1 22. Aug. 2026 - 10:00 City Ground, Nottingham

Nottingham Forest und Leeds United treffen am 22. August 2026 um 14:00 Uhr GMT (10:00 Uhr EST / 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr SAST) aufeinander.

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Auftaktwochenende am Trent mit besonderer Brisanz

Nottingham Forest startet mit einem Heimspiel in die Premier-League-Saison 2026/27 und empfängt Leeds United am 1. Spieltag im City Ground. Angetrieben von der leidenschaftlichen Unterstützung der Heimfans will Forest früh die Kontrolle am Trent übernehmen und den Schwung in eine anspruchsvolle neue Saison im nationalen Wettbewerb mitnehmen. Für Leeds ist die Reise zum Auftakt nach Nottingham sofort ein intensiver Härtetest, um direkt zum Start die eigene Tauglichkeit für die höchste Spielklasse zu überprüfen.

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Die Tests von Forest auf dem Kontinent in der Vorbereitung und ein starker Heimabschluss

Nottingham Forest geht nach einer umfangreichen Saisonvorbereitung in ganz Europa in dieses Eröffnungsspiel. Nach dem Start in den Sommer mit Siegen gegen Notts County und Blackburn Rovers sammelte Forest bei einer anspruchsvollen Tour durch Portugal und in Tests gegen europäische Gegner wertvolle Spielminuten. Den Abschluss der Vorbereitung gestaltete das Team zu Hause stark, zunächst mit einem hart erkämpften 2:1-Sieg gegen den Bundesligisten Bayer Leverkusen und anschließend mit einem beeindruckenden 2:0-Erfolg gegen Stade Brestois am 16. August.

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Deutliche Ausrufezeichen von Leeds in namhaften Testspielen

Leeds United reist nach einer auffälligen Sommervorbereitung mit Rückenwind ins City Ground. Leeds zeigte Anfang August mit einem beeindruckenden 4:2-Sieg gegen Liverpool früh große Durchschlagskraft in der Offensive, ehe ein souveräner 2:0-Erfolg über RB Leipzig folgte. Nach einem 1:1 gegen Manchester United unter der Woche schloss Leeds seine Vorbereitungen auf den Auftakt am 15. August dominant ab und zerlegte den FC Augsburg mit 4:0, sodass die Offensive auf Hochtouren läuft.

Direkter Vergleich: Intensive Duelle mit knappen Abständen

Spiele zwischen Nottingham Forest und Leeds United waren historisch betrachtet intensive Duelle, geprägt von hitziger Atmosphäre und direktem Fußball. Interessanterweise werden beide Klubs gleich zu Beginn des Kalenders 2026/27 sehr eng miteinander zu tun bekommen, denn sie treffen innerhalb von drei Tagen zweimal aufeinander: Auf diesen Premier-League-Auftakt folgt direkt das Wiedersehen in der zweiten Runde des EFL Cup im City Ground.

Teamnews & Kader

Oliver Glasner muss im Saisonauftakt von Forest einen bestätigten Ausfall verkraften, denn Nicolo Savona wird als verletzt geführt. Bei den Gastgebern gibt es keine Sperren, und vor dem Anpfiff wurde noch keine voraussichtliche Startelf bestätigt. Weitere Teamnews werden näher am Spiel ergänzt.

Bei den Gästen muss Daniel Farke auf Torhüter Lucas Perri und Flügelspieler Gabriel Gudmundsson verzichten, die beide verletzungsbedingt fehlen. Leeds hat keine gesperrten Spieler, und zum jetzigen Zeitpunkt wurde noch keine prognostizierte Startelf veröffentlicht. Updates folgen, sobald der Klub weitere Informationen bereitstellt.

Form

Nottingham Forest geht mit einer durchwachsenen Vorbereitung in die neue Saison und verbuchte in den vergangenen fünf Spielen zwei Siege und drei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war ein 2:0 gegen Brest am 16. August, nachdem vier Tage zuvor Bayer Leverkusen mit 2:1 besiegt worden war. Zuvor verlor Forest gegen Barcelona (0:1), Udinese (0:1) und Sporting CP (1:4), wobei insbesondere die deutliche Niederlage gegen Sporting früh Fragen zur Defensivordnung aufwarf. In diesen fünf Spielen erzielte Forest fünf Tore und kassierte sieben.

Leeds United reist in deutlich stärkerer Form an und gewann vier der vergangenen fünf Testspiele. Das jüngste Ergebnis war ein 4:0 gegen Augsburg am 15. August, dazu kommen ein 2:0 gegen RB Leipzig und ein 1:0 gegen Sunderland. Ein 2:4-Sieg gegen Liverpool gehört zu den auffälligsten Resultaten des Sommers, auch wenn ein 1:1 gegen Manchester United, das im Datensatz als Niederlage geführt wird, die Siegesserie unterbrach. Leeds erzielte in den vergangenen vier Vorbereitungsspielen neun Tore und kassierte nur eines.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand im Februar 2026 statt, als Leeds United ein Premier-League-Spiel an der Elland Road mit 3:1 gewann. Davor hatte Nottingham Forest im November 2025 einen 3:1-Heimsieg im City Ground gefeiert. In den vergangenen fünf Duellen, zu denen drei Premier-League-Partien und ein Testspiel in der Vorbereitung gehören, gewann jede Mannschaft zweimal, die Bilanz ist also ausgeglichen.