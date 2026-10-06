Premier League - Spielwoche 6 10. Okt. 2026 - 12:30 Old Trafford

Manchester United gegen Tottenham Hotspur beginnt am 10. Okt. 2026 um 12:30 Uhr EST und 16:30 Uhr GMT.

United und Spurs müssen beide endlich in die Saison finden

Manchester United und Tottenham Hotspur brauchten wahrscheinlich beide eine lange Premier-League-Pause, um darüber nachzudenken, was bislang nicht funktioniert hat. Kurz gesagt: fast alles. Wird Old Trafford für Manchester United zum dringend benötigten Heilmittel?

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Manchester United mit Licht und Schatten, aber meist Schatten

Seit dem 5:2-Sieg gegen Ipswich ist United in vier nationalen Spielen sieglos, zu dieser Serie gehört auch eine Niederlage im EFL Cup gegen Brighton. Eine Heimniederlage gegen Manchester City in Unterzahl kam bei den Anhängern nicht gut an, und Unentschieden auswärts gegen Everton und Fulham haben den Frust der Fans noch vergrößert. Matheus Cunhas Ausgleich in der 89. Minute rettete gegen Fulham noch einen Punkt, doch United dümpelt weiter auf Platz 12.

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Ist Spurs auswärts glücklicher?

Tottenhams Saison hat so begonnen, wie die Spielzeit 2025/26 endete. Die Londoner sind in ihren ersten fünf Spielen sieglos und haben in vier davon kein Tor erzielt. Die bislang einzigen zwei Punkte stammen aus 0:0-Unentschieden, was ihre Probleme vor dem Tor unterstreicht. Die ersten Saisontore dienten bei der jüngsten 2:3-Heimniederlage gegen Aston Villa nur noch der Ergebniskosmetik.

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Wichtige Statistiken & Verletzungsnews

Marcus Rashford, Kobbie Mainoo, Benjamin Sesko und Noussair Mazraoui haben wegen Verletzungsproblemen alle ihre Länderspiele verpasst und sind für die Gastgeber hier fraglich.

Xavi Simons und Wilson Odobert fehlen den Gästen langfristig, während Dejan Kulusevski kurz vor einer Rückkehr steht.

Spurs haben vier der letzten sechs Duelle zwischen diesen Teams gewonnen.

Voraussichtliche Aufstellungen

United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Tielemans, Santos; Mbuemo, Fernandes, Rashford; Cunha.

Spurs (4-2-3-1): Kinsky; Porro, Van Hecke, Van de Ven, Robertson; Bentancur, Tonali; Savio, Fernandes, Marmoush; Solanke.

Teamnews & Kader

Carrick sieht sich in Old Trafford mit einer erheblichen Verletzungskrise konfrontiert, da Amad Diallo, Matthijs de Ligt, Tom Heaton, Manuel Ugarte, Karl Darlow, Kobbie Mainoo, Marcus Rashford, Benjamin Sesko, Patrick Dorgu und Noussair Mazraoui allesamt ausfallen. Sperren wurden nicht gemeldet, doch das Ausmaß der Ausfälle lässt den United-Kader vor dem Spiel personell extrem ausgedünnt erscheinen. Sommerneuzugang Carlos Baleba ist nach einem Knöchelproblem zuletzt in einem Testspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf den Platz zurückgekehrt, was angesichts der Verletzungssorgen etwas Mut macht.

Auch De Zerbi muss auf wichtiges Personal verzichten, denn Wilson Odobert, Xavi Simons, Mykhaylo Mudryk, Pedro Porro, Jan Paul van Hecke und Micky van de Ven sind verletzungsbedingt allesamt nicht verfügbar. Bei den Gästen sind keine Sperren verzeichnet, doch die Ausfälle erschweren einen ohnehin schon schwierigen Saisonstart zusätzlich. Aktualisierungen zu beiden Kadern werden näher am Anpfiff hinzugefügt.

Form

United hat aus den vergangenen drei Premier-League-Spielen zwei Punkte geholt, zuletzt 1:1 gegen Fulham gespielt und zuvor auch ein 2:2 gegen Everton geholt. Dazwischen lag eine 0:1-Heimniederlage gegen Manchester City, außerdem verlor die Mannschaft im Carabao Cup mit 2:3 gegen Brighton. Der einzige Lichtblick in fünf Spielen war ein 4:0 in der Champions League gegen Sabah FK, wodurch in dieser Phase ein Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen zu Buche stehen.

Tottenhams jüngste Bilanz liest sich düster. Die Mannschaft von De Zerbi hat drei ihrer letzten fünf Spiele verloren, darunter gegen Aston Villa, Liverpool im Carabao Cup und Newcastle United. In der Premier League gab es zwei 0:0-Unentschieden gegen Everton und Nottingham Forest, in drei dieser fünf Partien blieb Tottenham ohne eigenen Treffer. Spurs haben in diesen fünf Spielen acht Gegentore kassiert und nur vier Tore erzielt.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams endete im Februar 2026 mit einem 2:0-Sieg für Manchester United im Old Trafford. In den letzten fünf Duellen hat Tottenham zwei gewonnen, United eines, und eine Partie endete unentschieden. Zudem trafen die Teams im Mai 2025 im Finale der Europa League aufeinander, das Spurs mit 1:0 gewannen. Uniteds Heimbilanz in diesem Duell macht etwas Mut, doch Tottenham hat gezeigt, dass die Mannschaft in mehreren Wettbewerben Probleme bereiten kann.

Tabelle

In der Premier-League-Tabelle liegt Manchester United auf Platz 12, während Tottenham als Tabellenletzter auf Rang 20 steht. Damit ist es für beide Teams ein Spiel mit unterschiedlichen, aber dringenden Vorzeichen.