Premier League - Spielwoche 6 10. Okt. 2026 - 12:30 Old Trafford

Manchester United gegen Tottenham Hotspur wird am 10. Okt. 2026 um 12:30 Uhr EST und 16:30 Uhr GMT angepfiffen.

United und Spurs müssen beide endlich in die Saison finden

Manchester United und Tottenham Hotspur brauchten wahrscheinlich beide eine lange Premier-League-Pause, um darüber nachzudenken, was bislang nicht funktioniert hat. Kurz gesagt: fast alles. Wird Old Trafford für Manchester United das dringend benötigte Heilmittel?

Getty Images

Manchester United mit Licht und Schatten, aber meist Schatten

Seit dem 5:2-Sieg gegen Ipswich ist United in vier nationalen Pflichtspielen sieglos, zu dieser Serie gehört auch eine Niederlage im EFL Cup gegen Brighton. Eine Heimniederlage gegen Manchester City in Unterzahl kam bei den Anhängern nicht gut an, und Unentschieden auswärts gegen Everton und Fulham haben die Frustration der Fans weiter vergrößert. Matheus Cunhas Ausgleich in der 89. Minute rettete gegen Fulham noch einen Punkt, doch United steckt damit weiter auf Platz 12 fest.

Getty Images

Ist Spurs auswärts lieber unterwegs?

Tottenhams Saison hat so begonnen, wie die Spielzeit 2025/26 geendet hat. Die Londoner sind in ihren ersten fünf Spielen sieglos und haben in vier davon kein Tor erzielt. Die bislang einzigen zwei Punkte kamen durch zwei torlose Unentschieden zustande, was ihre Probleme vor dem Tor unterstreicht. Die ersten Saisontore dienten in der jüngsten 2:3-Heimniederlage gegen Aston Villa nur noch der Ergebniskosmetik.

Getty Images

Wichtige Statistiken & Verletzungsnews

Marcus Rashford, Kobbie Mainoo, Benjamin Sesko und Noussair Mazraoui verpassten wegen Verletzungsproblemen allesamt ihre Länderspieleinsätze und sind hier für die Gastgeber fraglich.

Xavi Simons und Wilson Odobert fallen bei den Gästen langfristig aus, während Dejan Kulusevski kurz vor seiner Rückkehr steht.

Spurs haben vier der letzten sechs Duelle zwischen diesen beiden Teams gewonnen.

Voraussichtliche Aufstellungen

United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Tielemans, Santos; Mbuemo, Fernandes, Rashford; Cunha.

Spurs (4-2-3-1): Kinsky; Porro, Van Hecke, Van de Ven, Robertson; Bentancur, Tonali; Savio, Fernandes, Marmoush; Solanke.

Teamnews & Kader

Carrick steht im Old Trafford vor einer erheblichen Verletzungskrise: Amad Diallo, Matthijs de Ligt, Tom Heaton, Manuel Ugarte, Karl Darlow, Kobbie Mainoo, Marcus Rashford, Benjamin Sesko, Patrick Dorgu und Noussair Mazraoui fallen allesamt aus. Sperren sind nicht gemeldet, doch das Ausmaß der Ausfälle bedeutet, dass United mit einem sehr dünn besetzten Kader in die Partie geht. Sommerneuzugang Carlos Baleba ist nach einem Knöchelproblem zuletzt in einem Testspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf den Platz zurückgekehrt, was inmitten der Verletzungssorgen etwas Mut macht.

Auch De Zerbi muss auf wichtiges Personal verzichten: Wilson Odobert, Xavi Simons, Mykhaylo Mudryk, Pedro Porro, Jan Paul van Hecke und Micky van de Ven stehen verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Bei den Gästen sind keine Sperren verzeichnet, doch die Ausfälle erschweren den ohnehin schon problematischen Saisonstart zusätzlich. Updates zu beiden Kadern werden näher am Anpfiff ergänzt.

Form

United hat aus den letzten drei Premier-League-Spielen zwei Punkte geholt, zuletzt 1:1 gegen Fulham gespielt und zuvor auch beim 2:2 gegen Everton die Punkte geteilt. Dazwischen lag eine 0:1-Heimniederlage gegen Manchester City, außerdem verlor das Team im Carabao Cup mit 2:3 gegen Brighton. Der einzige echte Lichtblick in diesen fünf Spielen war ein 4:0 in der Champions League gegen Sabah FK, sodass in diesem Zeitraum ein Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen zu Buche stehen.

Tottenhams jüngste Bilanz liest sich düster. De Zerbis Team hat drei der letzten fünf Spiele verloren, darunter Niederlagen gegen Aston Villa, Liverpool im Carabao Cup und Newcastle United. In der Premier League spielte es sowohl gegen Everton als auch gegen Nottingham Forest 0:0 und blieb in drei dieser fünf Partien ohne eigenen Treffer. Spurs haben in diesen fünf Spielen acht Gegentore kassiert und nur vier Tore erzielt.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams endete im Februar 2026 mit einem 2:0-Sieg für Manchester United im Old Trafford. In den letzten fünf Duellen hat Tottenham zwei gewonnen, United eines, und eine Partie endete unentschieden. Außerdem trafen die Teams im Mai 2025 im Finale der Europa League aufeinander, das Spurs mit 1:0 gewann. Uniteds Heimbilanz in diesem Duell macht etwas Mut, doch Tottenham hat gezeigt, dass es in mehreren Wettbewerben Probleme bereiten kann.

Tabelle

In der Premier-League-Tabelle liegt Manchester United auf Platz 12, während Tottenham als 20. das Tabellenende ziert, was diese Partie für beide Seiten zu einem Spiel mit unterschiedlichen, aber dringenden Vorzeichen macht.