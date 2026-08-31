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Premier League
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Premier-League-Vorschau zu Manchester City gegen Coventry City: Alles, was ihr wissen müsst

Manchester City - Coventry
Premier League
Manchester City
Coventry

Umfassende Spielvorschau auf Manchester City gegen Coventry City in der Premier League. Wir beleuchten die Ergebnisse des 2. Spieltags, die jüngste Form und die wichtigsten Geschichten vor diesem Duell am Samstagnachmittag im Etihad Stadium.

Manchester City gegen Coventry City: Spieldetails

crest
Premier League - Spielwoche 3
Etihad Stadium

Manchester City und Coventry City stoßen am 5. September 2026 um 14:00 GMT (10:00 Uhr EST / 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr SAST) an.

FBL-ENG-PR-CRYSTAL PALACE-MAN CITYGetty Images

Premier-League-Schwergewicht trifft in Manchester auf Neuling

Manchester City kehrt ins heimische Etihad Stadium zurück und empfängt den frisch aufgestiegenen Coventry City am 3. Spieltag. Nach zwei Siegen in Folge zum Start in die nationale Saison unter dem neuen Trainer Enzo Maresca will City seine perfekte Bilanz ausbauen und die Tabellenführung in der Premier League behaupten. Für Coventry City von Frank Lampard ist die Auswärtsreise am Samstag zu einem Titelanwärter ein monumentaler Test, während der Klub auf die ersten Punkte und das erste Tor der Saison im Oberhaus hofft.

Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images

Haaland- und Cherki-Gala im Selhurst Park

Manchester City geht voller Selbstvertrauen in den Samstag, nachdem am 2. Spieltag (28. August) ein dominanter 4:1-Auswärtssieg bei Crystal Palace gelang. Erling Haaland eröffnete früh den Torreigen, ehe Rayan Cherki mit zwei Treffern eine Show bot und die Partie komplett unter Kontrolle brachte. Mit Haalands spätem vierten Tor holte City nach dem 2:1 am Auftaktspieltag gegen Bournemouth sechs Punkte aus sechs möglichen. Zurück in Manchester wirkt Citys Bewegung im Zentrum und das dynamische Angriffsspiel unter Maresca so gefährlich wie eh und je.

Coventry City v Hull City - Premier League 2026/27Getty Images

Später Siegtreffer besiegelt Coventrys Heimauftakt

Coventry City reist nach Manchester und will nach der bitteren 0:1-Heimniederlage gegen Hull City am 2. Spieltag (29. August) eine Reaktion zeigen. Trotz eines engagierten Auftritts vor einer elektrisierenden Heimkulisse in der CBS Arena wurde Coventry in der 82. Minute durch einen Kontertreffer von Liam Millar bestraft. Zusammen mit der 0:3-Niederlage gegen Arsenal am Auftaktspieltag wächst bei Lampards Team der Druck, von Taiwo Awoniyi und Jack Rudoni mehr Effizienz im Angriff zu bekommen.

David gegen Goliath unter der Sonne von Manchester

Historisch gesehen dominiert Manchester City dieses Duell auf dem Papier, auch wenn Partien gegen energische Aufsteiger immer Tücken bergen. Coventrys kompakte Ausrichtung wird durch Manchester Citys unermüdliche Bewegung im Zentrum und die Überladungen über die Außenbahnen stark gefordert werden. Da kleine Unterschiede den frühen Schwung im Titelrennen beziehungsweise im Kampf um den Klassenerhalt bestimmen, verspricht die Partie am Samstag vom ersten Pfiff an große Dramatik.

Teamnews & Kader

Manchester City vs Coventry Voraussichtliche Aufstellungen

Manchester City crest
Manchester City
MCI
Aufstellung
Coventry crest
Coventry
COV
Coventry crest
Coventry
COV

Trainer

  • E. Maresca

Manchester City geht ohne Jeremy Doku und Matheus Nunes in die Partie, beide werden als verletzt geführt. Enzo Maresca muss keine gesperrten Spieler kompensieren, und eine voraussichtliche Startelf wurde vor dem Spiel noch nicht bestätigt. Weitere Updates werden näher am Anpfiff erwartet.

Coventry City hat mit einer umfangreicheren Verletztenliste zu kämpfen. Frank Lampard muss auf Haji Wright, Luke Woolfenden und Kaine Kesler-Hayden verzichten, alle drei fallen verletzungsbedingt aus. Im Lager der Gäste gibt es keine Sperren, und eine prognostizierte Startelf wurde in diesem Stadium noch nicht veröffentlicht. Updates werden ergänzt, sobald sie verfügbar sind.

Form

MCI

MCI - Form

KLA
S1-3
ATM
S3-1
ARS
N3-0
BOU
S2-1
CRY
S1-4
Tor erzielt (kassiert)
12/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
COV

COV - Form

ESP
S3-1
ASM
S2-0
ARS
N3-0
PLY
S2-4
HUL
N0-1
Tor erzielt (kassiert)
9/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Manchester City hat vier seiner letzten fünf Pflicht- und Testspiele gewonnen und eines verloren. Der jüngste Auftritt war ein 4:1-Sieg in der Premier League bei Crystal Palace am 28. August, wobei Rayan Cherki durchgehend eine prägende Rolle spielte. City schlug am 23. August zudem den AFC Bournemouth mit 2:1 in der Liga. Die einzige Niederlage in diesem Lauf gab es gegen Arsenal im Community Shield, ein 0:3 am 16. August. Zwei Siege in Testspielen der Saisonvorbereitung, ein 3:1 gegen Atletico Madrid und ein 3:1 auswärts gegen die K-League All Stars, komplettieren die Fünf-Spiele-Serie. City hat in diesen fünf Spielen 12 Tore erzielt.

Coventry City hat zwei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren, dazu kommt ein weiteres Ergebnis aus einem Pokalspiel. Die jüngste Partie war die 0:1-Niederlage in der Premier League bei Hull City am 29. August. Zuvor gewann das Team am 25. August im Carabao Cup mit 4:2 auswärts bei Plymouth Argyle. Coventry verlor zum Auftakt der Premier League am 21. August mit 0:3 gegen Arsenal. In der Saisonvorbereitung gab es Siege gegen Monaco mit 2:0 und gegen Espanyol mit 3:1, was darauf hindeutet, dass Lampards Team unter den richtigen Bedingungen frei aufspielen und viele Tore erzielen kann. Coventry hat in seinen drei Pflichtspielen in diesem Lauf sieben Gegentore kassiert.

Direkter Vergleich

Head to Head

Manchester CityUnentschiedenCoventry
2
1
2
England Championship
Manchester City badge
Manchester City
MCI
4
Coventry badge
Coventry
COV
2
END
England Championship
Coventry badge
Coventry
COV
4
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
END
England FA Cup
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Coventry badge
Coventry
COV
0
END
Premier League
Coventry badge
Coventry
COV
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
END
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Coventry badge
Coventry
COV
2
END
10Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste aufgelistete Duell zwischen diesen beiden Klubs fand am 3. März 2002 in der Championship statt, als Manchester City Coventry City zu Hause mit 4:2 schlug. In den fünf verfügbaren direkten Duellen waren die beiden Teams ziemlich ausgeglichen, wobei City zwei Siege holte, Coventry zwei Siege verbuchte und eine Partie unentschieden endete. Die fünf Begegnungen verteilen sich auf Wettbewerbe wie die Premier League, die Championship und den FA Cup, wobei das jüngste Premier-League-Duell am 1. Januar 2001 mit 1:1 endete.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
220062+46
S
S
2
HullHullHUL
220030+36
S
S
3
FC ChelseaFC ChelseaCHE
220075+26
S
S
4
BrentfordBrentfordBRE
211041+34
U
S
5
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
211042+24
S
U
6
EvertonEvertonEVE
211031+24
U
S
7
LeedsLeedsLEE
211021+14
U
S
8
BrightonBrightonBHA
210174+33
N
S
9
FC ArsenalFC ArsenalARS
110030+33
S
10
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210154+13
S
N
11
SunderlandSunderlandSUN
21012203
S
N
12
IpswichIpswichIPS
210146-23
N
S
13
LiverpoolLiverpoolLIV
20204402
U
U
14
BournemouthBournemouthBOU
201123-11
U
N
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
201123-11
U
N
16
FulhamFulhamFUL
200224-20
N
N
17
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
N
18
CoventryCoventryCOV
200204-40
N
N
19
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
200205-50
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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