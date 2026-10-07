Premier League - Spielwoche 6 11. Okt. 2026 - 11:30 Anfield

Liverpool gegen Manchester City beginnt am 11. Okt. 2026 um 11:30 Uhr EST und 15:30 Uhr GMT.

Manchester City erwartet ein frostiger Empfang an der Anfield Road

Dies wird Manchester Citys erstes Spiel sein, seit der Klub schwerer Verstöße gegen die Finanzregeln der Premier League für schuldig befunden wurde, daher dürfte das Team bei einem seiner jüngsten direkten Rivalen einen interessanten Empfang bekommen.

City dürfte am Sonntag Tabellenführer sein

Manchester City wird zum Zeitpunkt des Anpfiffs am Sonntag weiterhin an der Spitze der Premier League stehen, da das Team drei Punkte Vorsprung und ein um vier Tore besseres Torverhältnis als der zweitplatzierte FC Arsenal hat, der am Samstag auf Leeds trifft. Manchester City hat auf dem Platz einen makellosen Saisonstart hingelegt und sieben Spiele in Folge in allen Wettbewerben gewonnen, darunter mit einer makellosen Bilanz in der Liga. Das Team erzielte in den vergangenen beiden Heimsiegen gegen Norwich im EFL Cup und Sunderland bei einem 5:3-Sieg in der EPL 10 Tore, zudem gelangen auswärts nacheinander Siege ohne Gegentor gegen Manchester United und Porto.

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Liverpool passt sich noch an einen neuen Trainer an

Obwohl Liverpool wettbewerbsübergreifend seit neun Spielen ungeschlagen ist, wirkte das Team in dieser Premier-League-Saison weniger als überzeugend. Die vergangenen beiden EPL-Spiele in der Fremde gewann Liverpool ohne Gegentor, in den letzten beiden Ligaauftritten an der Anfield Road gab es jedoch Unentschieden, ein 2:2 gegen Nottingham Forest und ein 0:0 gegen Fulham.

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Wichtige Statistiken & Verletzungsnews

Top-Vorlagengeber Cody Gakpo, Hugo Ekitike und Conor Bradley sind die auffälligsten Langzeitverletzten bei Liverpool.

Phil Foden ist bei den Gästen nach einer Roten Karte gegen Manchester United gesperrt.

City hat die letzten drei direkten Duelle mit einem Gesamtergebnis von 9:1 gewonnen, allerdings nur zwei der vergangenen 16 EPL-Auswärtsspiele an der Anfield Road, gewann jedoch die entsprechende Partie der vergangenen Saison durch ein spätes Tor von Erling Haaland.

Der norwegische Stürmer hat in seinen letzten drei Duellen mit Liverpool fünf Tore erzielt.

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Teamnews & Kader

Liverpool geht mit einer erheblichen Zahl nicht verfügbarer Spieler in die Partie. Hugo Ekitike, Conor Bradley, Giovanni Leoni, Federico Chiesa, Vitezslav Jaros und Cody Gakpo werden alle als verletzt geführt, wodurch Iraola in mehreren Positionen nur begrenzte Optionen hat. Weitere Updates werden erwartet, während der Klub nach der Länderspielpause den Fitnesszustand bewertet.

Maresca hat bei City mit eigenen Personalproblemen zu kämpfen. Antoine Semenyo und Nico O'Reilly sind beide verletzt, während Phil Foden gesperrt ist. Der Fitnesszustand von Haaland, der bei Norwegens Niederlage gegen Portugal ausgewechselt wurde, bleibt vor dem Anpfiff die dringendste Sorge.

Form

Liverpool geht mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den vergangenen fünf Spielen in allen Wettbewerben in diese Begegnung. Der jüngste Auftritt endete mit einem 1:0-Auswärtssieg bei Bournemouth in der Premier League, zudem gab es Siege gegen Tottenham im Carabao Cup, gegen Atletico Madrid in der Champions League und gegen Ipswich Town in der Liga. Das Unentschieden gab es bei Fulham, wo keine der beiden Mannschaften traf. In diesen fünf Spielen erzielte Liverpool acht Tore und kassierte drei, was auf eine Mannschaft hindeutet, die viele Chancen kreiert, defensiv aber nicht immer sattelfest war.

Die jüngste Bilanz von Manchester City ist noch eindrucksvoller. Das Team hat die vergangenen fünf Spiele allesamt gewonnen, dabei 13 Tore erzielt und sechs kassiert. Diese Serie umfasst einen 5:3-Ligasieg gegen Sunderland, einen 5:0-Erfolg im Carabao Cup gegen Norwich sowie Siege gegen Manchester United und Porto. City hat gezeigt, dass die Mannschaft frei aufspielen und viele Tore erzielen kann, auch wenn die Defensivzahlen aus dieser Phase darauf hindeuten, dass sie nicht ohne Anfälligkeit ist.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams endete im April 2026 mit einem 4:0-Sieg von Manchester City gegen Liverpool im FA Cup. Davor gewann City im Februar 2026 in der Premier League mit 2:1 an der Anfield Road und holte im November 2025 einen 3:0-Heimsieg. Liverpools Siege in dieser Serie gab es im Februar 2025, als City zu Hause mit 0:2 verlor, sowie im Dezember 2024, als Liverpool an der Anfield Road mit 2:0 gewann. Über die vergangenen fünf Duelle hinweg hat City drei und Liverpool zwei gewonnen, bei 10:4 Toren für City.

Tabelle

In der Premier-League-Tabelle steht Manchester City vor dieser Partie an der Spitze, während Liverpool auf Platz sechs liegt, was der Heimmannschaft einen zusätzlichen Anreiz gibt, den Rückstand mit einem positiven Ergebnis an der Anfield Road zu verkürzen.