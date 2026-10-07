Premier League - Spielwoche 6 11. Okt. 2026 - 11:30 Anfield

Liverpool gegen Manchester City beginnt am 11. Okt. 2026 um 11:30 Uhr EST und 15:30 Uhr GMT.

Manchester City erwartet an der Anfield Road ein frostiger Empfang

Für Manchester City ist es das erste Spiel, seit der Klub wegen schwerwiegender Verstöße gegen die Finanzregeln der Premier League schuldig gesprochen wurde. Entsprechend dürfte einer der jüngsten größten Rivalen für einen interessanten Empfang sorgen.

City dürfte am Sonntag Tabellenführer sein

Manchester City wird zum Zeitpunkt des Anpfiffs am Sonntag weiterhin an der Spitze der Premier League stehen, da der Klub drei Punkte Vorsprung und vier Tore Vorsprung auf den zweitplatzierten Arsenal hat, das am Samstag auf Leeds trifft. Manchester City ist auf dem Platz makellos in die Saison gestartet und hat wettbewerbsübergreifend sieben Spiele in Folge gewonnen, darunter mit einer 100-Prozent-Bilanz in der Liga. In den letzten beiden Heimsiegen gegen Norwich im EFL Cup und Sunderland beim 5:3-Sieg in der EPL erzielte die Mannschaft zehn Tore, zudem gelangen auswärts zuletzt zwei Siege ohne Gegentor gegen Man United und Porto.

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Liverpool stellt sich noch auf einen neuen Trainer ein

Obwohl Liverpool wettbewerbsübergreifend seit neun Spielen ungeschlagen ist, wirkte die Mannschaft in dieser Premier-League-Saison bislang nicht vollends überzeugend. Die letzten beiden EPL-Auswärtsspiele wurden jeweils ohne Gegentor gewonnen, doch bei den vergangenen beiden Ligaspielen an der Anfield Road gab es Unentschieden, ein 2:2 gegen Nottingham Forest und ein 0:0 gegen Fulham.

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Wichtige Statistiken & Verletzungsnews

Vorlagenkönig Cody Gakpo, Hugo Ekitike und Conor Bradley sind die auffälligsten langfristigen Ausfälle bei Liverpool.

Phil Foden ist nach einer Roten Karte gegen Man United für die Gäste gesperrt.

City hat die letzten drei direkten Duelle mit einem Gesamtergebnis von 9:1 gewonnen, allerdings nur zwei der vergangenen 16 EPL-Auswärtsspiele an der Anfield Road. Das entsprechende Duell der vergangenen Saison gewann die Mannschaft jedoch durch ein spätes Tor von Erling Haaland.

Der norwegische Stürmer hat in seinen letzten drei Spielen gegen Liverpool fünf Tore erzielt.

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Teamnews & Kader

Liverpool geht mit einer beträchtlichen Zahl an nicht verfügbaren Spielern in die Partie. Hugo Ekitike, Conor Bradley, Giovanni Leoni, Federico Chiesa, Vitezslav Jaros und Cody Gakpo werden allesamt als verletzt geführt, wodurch Iraola positionsübergreifend nur begrenzte Optionen hat. Weitere Updates werden erwartet, während der Klub nach der Länderspielpause die Fitnesswerte bewertet.

Maresca hat bei City mit eigenen Auswahlproblemen zu kämpfen. Antoine Semenyo und Nico O'Reilly sind beide verletzt, während Phil Foden gesperrt ist. Die Fitness von Haaland, der bei Norwegens Niederlage gegen Portugal ausgewechselt wurde, bleibt vor dem Anpfiff die dringendste Sorge.

Form

Liverpool geht mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Spielen in allen Wettbewerben in diese Partie. Der jüngste Auftritt endete mit einem 1:0-Auswärtssieg bei Bournemouth in der Premier League, dazu gab es Erfolge gegen Tottenham im Carabao Cup, gegen Atletico Madrid in der Champions League und gegen Ipswich Town in der Liga. Das Unentschieden gab es bei Fulham, wo keine der beiden Mannschaften ein Tor erzielte. In diesen fünf Spielen schoss Liverpool acht Tore und kassierte drei, was auf ein Team hindeutet, das viel kreiert, defensiv aber nicht immer sattelfest war.

Die jüngste Bilanz von Manchester City fällt noch deutlicher aus. Der Klub hat seine letzten fünf Spiele allesamt gewonnen, dabei 13 Tore erzielt und sechs kassiert. Zu dieser Serie gehören ein 5:3-Ligasieg gegen Sunderland, ein 5:0-Erfolg im Carabao Cup gegen Norwich sowie Siege gegen Manchester United und Porto. City hat gezeigt, dass die Mannschaft frei aufspielen und viele Tore erzielen kann, auch wenn die Defensivzahlen in diesem Zeitraum darauf hindeuten, dass sie nicht ohne Schwächen ist.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams endete im April 2026 mit einem 4:0-Sieg von Manchester City gegen Liverpool im FA Cup. Davor gewann City im Februar 2026 in der Premier League mit 2:1 an der Anfield Road und sicherte sich im November 2025 einen 3:0-Heimsieg. Liverpools Siege in dieser Serie gab es im Februar 2025, als City zu Hause mit 0:2 geschlagen wurde, sowie im Dezember 2024, als Liverpool an der Anfield Road mit 2:0 gewann. In den fünf jüngsten Duellen gewann City drei und Liverpool zwei, bei 10:4 Toren für City.

Tabelle

In der Premier-League-Tabelle steht Manchester City vor dieser Partie an der Spitze, während Liverpool auf Platz sechs liegt, was der Heimmannschaft einen zusätzlichen Anreiz gibt, den Rückstand mit einem positiven Ergebnis an der Anfield Road zu verkürzen.