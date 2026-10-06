Premier League - Spielwoche 6 10. Okt. 2026 - 07:30 Emirates Stadium

Arsenal gegen Leeds United beginnt am 10. Okt. 2026 um 07:30 Uhr EST und 11:30 Uhr GMT.

Meister Arsenal will sich nach der Enttäuschung gegen Brighton zurückmelden

Titelverteidiger Arsenal verabschiedete sich mit einer bitteren 0:3-Niederlage gegen Brighton in die lange Länderspielpause. Mikel Arteta hatte fast drei Wochen Zeit, über diese Niederlage nachzudenken, bei der er zugab, dass seine Mannschaft in allen Bereichen zweitbest war. Trotzdem steht Arsenal weiterhin relativ gut da, mit vier Siegen aus fünf Spielen und nur drei Punkten Rückstand auf den umstrittenen Tabellenführer Man City. Trainer Arteta muss Christos Tzolis und Kai Havertz beurteilen, die sich beide während ihrer Einsätze in der UEFA Nations League Blessuren zugezogen haben.

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Leeds kann sich zeigen

Leeds ist neben Manchester City, Brentford, Liverpool und Everton eines von fünf Teams, die in der Liga noch ungeschlagen sind. Das torlose Unentschieden gegen Crystal Palace zuletzt war bereits das dritte Remis der Saison. Allerdings ist die jüngste Bilanz gegen Arsenal schwach.

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Wichtige Statistiken & Verletzungsnews

Arsenal hat die letzten sechs Premier-League-Duelle mit einem Gesamttorverhältnis von 20:3 gewonnen.

Viktor Gyokeres hat in sechs aufeinanderfolgenden Länderspielen für Schweden getroffen und könnte hier für Arsenal in der Startelf stehen.

Leeds-Torhüter James Trafford kommt nach seinem teuren Wechsel von Man City in dieser Saison bislang auf durchschnittlich vier Paraden pro Spiel.

Voraussichtliche Aufstellungen

Arsenal (4231): Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Guimaraes; Saka, Odegaard, Eze; Gyokeres.

Leeds (352): Trafford; Justin, Elvedi, Muharemovic; Bogle, Stach, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson; Calvert-Lewin, Okafor.

Teamnews & Kader

Arsenal geht mit einer beträchtlichen Zahl nicht verfügbarer Spieler in diese Partie. William Saliba, Ben White, Cristhian Mosquera, Declan Rice, Kai Havertz und Christos Tzolis werden alle als verletzt geführt, wodurch Arteta vor allem in der Defensive und im Mittelfeld auf namhafte Ausfälle verzichten muss. Nähere Updates zum Kader werden näher am Anpfiff erwartet.

Leeds muss verletzungsbedingt auf Mateo Joseph, Joe Rodon und Harry Wilson verzichten. Farke muss diese Ausfälle auffangen, auch wenn bei der Auswärtsmannschaft derzeit keine Sperren gelistet sind.

Form

Arsenal hat drei seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen, eines verloren und eines im Carabao Cup gewonnen. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:3-Heimniederlage gegen Brighton in der Premier League, ein Ergebnis, das Arteta Sorgen bereiten wird. Davor gewann Arsenal auswärts mit 2:0 gegen Sunderland und holte einen 1:0-Sieg in der Champions League bei SSC Napoli, was darauf hindeutet, dass die Europapokal-Auswärtsbilanz in den vergangenen Wochen stärker war als die Heimform in der Liga.

Leeds ist in den letzten beiden Premier-League-Spielen ungeschlagen geblieben und spielte zuletzt 0:0 bei Crystal Palace. Das beste Ergebnis in diesem Lauf war ein 4:1-Sieg gegen Newcastle United, insgesamt hat Leeds drei seiner fünf Spiele unentschieden gespielt. Die Mannschaft von Farke hat in diesen fünf Partien acht Gegentore kassiert, aber auch gezeigt, dass sie bei entsprechender Gelegenheit viele Tore erzielen kann.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand im Januar 2026 statt, als Arsenal Leeds United in der Premier League an der Elland Road mit 4:0 besiegte. Davor gewann Arsenal im August 2025 mit 5:0 im Emirates. In den letzten fünf direkten Duellen hat Arsenal viermal gewonnen und Leeds einmal, wobei Arsenal in diesen Begegnungen 16 Tore erzielte und nur zwei kassierte.

Tabelle

Arsenal steht auf Platz zwei der Premier-League-Tabelle, während Leeds Fünfter ist. Der Abstand zwischen den Teams ist klein genug, dass beide Mannschaften dieses Spiel als Partie mit echten Auswirkungen auf ihre Platzierung in der oberen Tabellenhälfte sehen werden.