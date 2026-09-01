Premier-League-Vorschau zu Arsenal gegen Chelsea: Alles, was ihr wissen müsst

Arsenal gegen Chelsea: Spieldetails

Premier League - Spielwoche 3 6. Sept. 2026 - 11:30 Emirates Stadium

Arsenal und Chelsea treffen am 6. September 2026 um 15:30 GMT aufeinander (11:30 Uhr EST / 16:30 Uhr BST / 17:30 Uhr SAST).

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London-Derby am Sonntagnachmittag in Nordlondon

Arsenal kehrt ins heimische Emirates Stadium zurück und empfängt dort den Rivalen Chelsea zum 3. Spieltag der Premier-League-Saison 2026/27. Nach zwei Siegen in Folge und zwei aufeinanderfolgenden Spielen ohne Gegentor zum Saisonstart wollen die Gunners von Mikel Arteta den nächsten Heimsieg einfahren und ihre makellose Bilanz wahren. Für Chelsea bietet der kurze Trip quer durch London unter dem neuen Trainer Xabi Alonso die große Chance, auf den eigenen 100-Prozent-Start aufzubauen und früh in der Saison ein deutliches Ausrufezeichen zu setzen.

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Saka-Tor lässt Villa Park verstummen

Arsenal geht mit breiter Brust in den Sonntag, nachdem am 2. Spieltag (31. August) ein disziplinierter 1:0-Auswärtssieg gegen Aston Villa gelungen war. Nach einer engen ersten Hälfte erzielte Starflügelspieler Bukayo Saka in der 59. Minute den Siegtreffer. Zusammen mit dem 3:0-Heimsieg am ersten Spieltag gegen Coventry City steht Arsenal damit bei der maximalen Ausbeute von 6 Punkten, vier erzielten Toren und keinem Gegentor. Das unterstreicht eine bemerkenswerte defensive Stabilität unter Führung von David Raya und Gabriel Magalhães.

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Chelsea glänzt in einem Sieben-Tore-Spektakel

Chelsea geht nach einem explosiven 4:3-Sieg gegen Brighton & Hove Albion an der Stamford Bridge am 2. Spieltag (30. August) mit viel Schwung ins Derby. Das Team von Xabi Alonso legte mit frühen Treffern von Roméo Lavia, Pedro Neto und João Pedro furios los, ehe Cole Palmer in der 74. Minute mit dem wichtigen vierten Tor den Sieg sicherte. In Verbindung mit dem 3:2-Auswärtssieg gegen Fulham am ersten Spieltag steht Chelsea bei sechs Punkten und sieben erzielten Treffern, wird gegen Arsenals tödliche Offensive aber deutlich mehr defensive Struktur brauchen.

Zwei Londoner Schwergewichte auf Augenhöhe

Historisch gesehen liefern Duelle zwischen diesen beiden Londoner Giganten physische, temporeiche Kämpfe ohne Fehlertoleranz. Arsenals organisiertes Pressing und die zentrale Kontrolle durch Declan Rice und Martin Ødegaard werden Chelseas dynamische Offensivreihe unter Alonso auf die Probe stellen. Da beide Klubs früh im Titelrennen mit der maximalen Punktzahl dastehen, verspricht das Derby am Sonntag taktische Intensität auf höchstem Niveau vom Anpfiff an.

Teamnews & Kader

Mikel Arteta muss in dieser Partie auf zwei Stammkräfte in der Defensive verzichten. Jurrien Timber und William Saliba fallen beide verletzt aus, was Anpassungen in der Abwehr erforderlich machen wird. Bei Arsenal sind keine Sperren verzeichnet, weitere Updates werden näher am Anpfiff erwartet.

Xabi Alonso hat bei Chelsea mit einer längeren Verletztenliste zu kämpfen. Jordan Henderson, Marco Palestra und Moises Caicedo stehen allesamt verletzt nicht zur Verfügung, Sperren sind aktuell nicht vermerkt. Die Ausfälle im zentralen Mittelfeld fallen besonders ins Gewicht, da die Zukunft von Enzo Fernandez beim Klub weiterhin ungewiss ist.

Form

Arsenal hat vier der letzten fünf Pflicht- und Testspiele gewonnen. Der jüngste Auftritt endete mit einem 3:0-Sieg in der Premier League gegen Coventry City, zudem gewann das Team den Community Shield mit einem 3:0 gegen Manchester City. Ein 3:2-Auswärtssieg bei Borussia Dortmund in der Vorbereitung verlängerte diese Serie zusätzlich. Die einzige Niederlage in diesem Fünf-Spiele-Zeitraum gab es in einem Freundschaftsspiel gegen Real Betis. Arsenal erzielte in diesen fünf Spielen zehn Tore und kassierte vier.

Chelsea hat vier der letzten fünf Spiele gewonnen und in der neuen Saison noch nicht verloren. Das jüngste Resultat war ein 4:3-Sieg in der Premier League gegen Brighton, außerdem gewann das Team auswärts mit 3:2 gegen Fulham. Hinzu kommt ein 2:0-Sieg im Carabao Cup gegen Luton Town. Die einzigen Punktverluste in dieser Phase gab es bei einem 3:3 in der Vorbereitung gegen Johor Darul Ta'zim. Chelsea erzielte in den fünf Spielen 14 Tore und kassierte sieben.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs endete am 1. März 2026 in der Premier League mit einem 2:1-Sieg von Arsenal im Emirates Stadium. Davor besiegte Arsenal Chelsea am 3. Februar 2026 im Carabao Cup im Emirates mit 1:0. In den letzten fünf erfassten Duellen hat Arsenal dreimal gewonnen, Chelsea kein einziges Mal, dazu kommt ein Unentschieden, ein 1:1 in der Premier League an der Stamford Bridge im November 2025.