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Premier-League-Vorschau zu Arsenal gegen Chelsea: Alles, was ihr wissen müsst

FC Arsenal - FC Chelsea
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Umfassende Spielvorschau auf Arsenal gegen Chelsea in der Premier League. Wir analysieren die Ergebnisse des 2. Spieltags, die jüngste Form und die wichtigsten Geschichten vor diesem London-Derby am Sonntagnachmittag im Emirates Stadium.

Arsenal gegen Chelsea: Spieldetails

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Premier League - Spielwoche 3
Emirates Stadium

Arsenal und Chelsea treffen am 6. September 2026 um 15:30 GMT aufeinander (11:30 Uhr EST / 16:30 Uhr BST / 17:30 Uhr SAST).

FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-ARSENALGetty Images

London-Derby am Sonntagnachmittag in Nordlondon

Arsenal kehrt ins heimische Emirates Stadium zurück und empfängt dort den Rivalen Chelsea zum 3. Spieltag der Premier-League-Saison 2026/27. Nach zwei Siegen in Folge und zwei aufeinanderfolgenden Spielen ohne Gegentor zum Saisonstart wollen die Gunners von Mikel Arteta den nächsten Heimsieg einfahren und ihre makellose Bilanz wahren. Für Chelsea bietet der kurze Trip quer durch London unter dem neuen Trainer Xabi Alonso die große Chance, auf den eigenen 100-Prozent-Start aufzubauen und früh in der Saison ein deutliches Ausrufezeichen zu setzen.

Aston Villa FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images

Saka-Tor lässt Villa Park verstummen

Arsenal geht mit breiter Brust in den Sonntag, nachdem am 2. Spieltag (31. August) ein disziplinierter 1:0-Auswärtssieg gegen Aston Villa gelungen war. Nach einer engen ersten Hälfte erzielte Starflügelspieler Bukayo Saka in der 59. Minute den Siegtreffer. Zusammen mit dem 3:0-Heimsieg am ersten Spieltag gegen Coventry City steht Arsenal damit bei der maximalen Ausbeute von 6 Punkten, vier erzielten Toren und keinem Gegentor. Das unterstreicht eine bemerkenswerte defensive Stabilität unter Führung von David Raya und Gabriel Magalhães.

Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images

Chelsea glänzt in einem Sieben-Tore-Spektakel

Chelsea geht nach einem explosiven 4:3-Sieg gegen Brighton & Hove Albion an der Stamford Bridge am 2. Spieltag (30. August) mit viel Schwung ins Derby. Das Team von Xabi Alonso legte mit frühen Treffern von Roméo Lavia, Pedro Neto und João Pedro furios los, ehe Cole Palmer in der 74. Minute mit dem wichtigen vierten Tor den Sieg sicherte. In Verbindung mit dem 3:2-Auswärtssieg gegen Fulham am ersten Spieltag steht Chelsea bei sechs Punkten und sieben erzielten Treffern, wird gegen Arsenals tödliche Offensive aber deutlich mehr defensive Struktur brauchen.

Zwei Londoner Schwergewichte auf Augenhöhe

Historisch gesehen liefern Duelle zwischen diesen beiden Londoner Giganten physische, temporeiche Kämpfe ohne Fehlertoleranz. Arsenals organisiertes Pressing und die zentrale Kontrolle durch Declan Rice und Martin Ødegaard werden Chelseas dynamische Offensivreihe unter Alonso auf die Probe stellen. Da beide Klubs früh im Titelrennen mit der maximalen Punktzahl dastehen, verspricht das Derby am Sonntag taktische Intensität auf höchstem Niveau vom Anpfiff an.

Teamnews & Kader

FC Arsenal vs FC Chelsea Voraussichtliche Aufstellungen

FC Arsenal crest
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ARS
Aufstellung
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FC Chelsea
CHE
FC Chelsea crest
FC Chelsea
CHE

Trainer

  • M. Arteta

Mikel Arteta muss in dieser Partie auf zwei Stammkräfte in der Defensive verzichten. Jurrien Timber und William Saliba fallen beide verletzt aus, was Anpassungen in der Abwehr erforderlich machen wird. Bei Arsenal sind keine Sperren verzeichnet, weitere Updates werden näher am Anpfiff erwartet.

Xabi Alonso hat bei Chelsea mit einer längeren Verletztenliste zu kämpfen. Jordan Henderson, Marco Palestra und Moises Caicedo stehen allesamt verletzt nicht zur Verfügung, Sperren sind aktuell nicht vermerkt. Die Ausfälle im zentralen Mittelfeld fallen besonders ins Gewicht, da die Zukunft von Enzo Fernandez beim Klub weiterhin ungewiss ist.

Form

ARS

ARS - Form

BVB
S2-3
COM
S1-1
MCI
S3-0
COV
S3-0
AVL
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
10/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
CHE

CHE - Form

JDT
U3-3
RSO
S3-1
FUL
S2-3
LUT
S2-0
BHA
S4-3
Tor erzielt (kassiert)
15/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Arsenal hat vier der letzten fünf Pflicht- und Testspiele gewonnen. Der jüngste Auftritt endete mit einem 3:0-Sieg in der Premier League gegen Coventry City, zudem gewann das Team den Community Shield mit einem 3:0 gegen Manchester City. Ein 3:2-Auswärtssieg bei Borussia Dortmund in der Vorbereitung verlängerte diese Serie zusätzlich. Die einzige Niederlage in diesem Fünf-Spiele-Zeitraum gab es in einem Freundschaftsspiel gegen Real Betis. Arsenal erzielte in diesen fünf Spielen zehn Tore und kassierte vier.

Chelsea hat vier der letzten fünf Spiele gewonnen und in der neuen Saison noch nicht verloren. Das jüngste Resultat war ein 4:3-Sieg in der Premier League gegen Brighton, außerdem gewann das Team auswärts mit 3:2 gegen Fulham. Hinzu kommt ein 2:0-Sieg im Carabao Cup gegen Luton Town. Die einzigen Punktverluste in dieser Phase gab es bei einem 3:3 in der Vorbereitung gegen Johor Darul Ta'zim. Chelsea erzielte in den fünf Spielen 14 Tore und kassierte sieben.

Direkter Vergleich

Head to Head

FC ArsenalUnentschiedenFC Chelsea
4
1
0
Premier League
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FC Arsenal
ARS
2
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
1
END
England EFL Cup
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
1
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
0
END
England EFL Cup
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
2
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
3
END
Premier League
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
1
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
1
END
Premier League
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
1
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
0
END
8Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs endete am 1. März 2026 in der Premier League mit einem 2:1-Sieg von Arsenal im Emirates Stadium. Davor besiegte Arsenal Chelsea am 3. Februar 2026 im Carabao Cup im Emirates mit 1:0. In den letzten fünf erfassten Duellen hat Arsenal dreimal gewonnen, Chelsea kein einziges Mal, dazu kommt ein Unentschieden, ein 1:1 in der Premier League an der Stamford Bridge im November 2025.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
220062+46
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
220040+46
S
S
3
HullHullHUL
220030+36
S
S
4
FC ChelseaFC ChelseaCHE
220075+26
S
S
5
BrentfordBrentfordBRE
211041+34
U
S
6
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
211042+24
S
U
7
EvertonEvertonEVE
211031+24
U
S
8
LeedsLeedsLEE
211021+14
U
S
9
BrightonBrightonBHA
210174+33
N
S
10
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210154+13
S
N
11
SunderlandSunderlandSUN
21012203
S
N
12
IpswichIpswichIPS
210146-23
N
S
13
LiverpoolLiverpoolLIV
20204402
U
U
14
BournemouthBournemouthBOU
201123-11
U
N
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
201123-11
U
N
16
FulhamFulhamFUL
200224-20
N
N
17
CoventryCoventryCOV
200204-40
N
N
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
N
N
19
Aston VillaAston VillaAVL
200205-50
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
200205-50
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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