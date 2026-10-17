Leeds United gegen Manchester United: Spieldetails

Premier League - Spielwoche 7 18. Okt. 2026 - 09:00 Elland Road

Leeds United und Manchester United spielen am 18. Oktober 2026 um 13:00 Uhr GMT (9:00 Uhr EST / 14:00 Uhr BST / 15:00 Uhr SAST) gegeneinander.

Pennines-Rivalen treffen in Yorkshire aufeinander

Leeds United empfängt am 7. Spieltag der Premier-League-Saison 2026/27 den erbitterten Rivalen Manchester United an der Elland Road. In West Yorkshire ist eine aufgeheizte Atmosphäre zu erwarten. Beide Mannschaften wollen nach jüngsten Rückschlägen wieder in die Erfolgsspur finden und in einer der traditionsreichsten und intensivsten Rivalitäten des englischen Fußballs wichtige Punkte holen. Leeds möchte die Unterstützung des Heimpublikums nutzen, um den bislang größten Sieg der Saison einzufahren. Manchester United will nach einem anspruchsvollen Spielplan in nationalen und europäischen Wettbewerben wieder konstanter werden.

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Leeds United unterliegt Arsenal im Emirates Stadium knapp

Leeds United will sich im Derby am Sonntag für die umkämpfte 1:2-Auswärtsniederlage gegen Arsenal am 6. Spieltag (10. Oktober) rehabilitieren. Verteidiger James Justin glich in der 55. Minute mit einem gelungenen Treffer für Leeds aus, bevor Arsenal schließlich erneut in Führung ging. Mit einem kämpferischen zentralen Mittelfeld um Ethan Ampadu und Anton Stach sowie James Justin als Gefahr auf dem Flügel bringt die Mannschaft von Daniel Farke defensive Widerstandsfähigkeit und körperliche Intensität in das Duell am Sonntag ein.

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Manchester Uniteds europäischer Rückschlag in Madrid

Manchester United reist nach einer schwierigen Woche über die Pennines und will einen Neustart schaffen. Auf das 1:1 gegen Tottenham Hotspur am 6. Spieltag (10. Oktober) im Old Trafford folgte am Dienstag, dem 13. Oktober, eine 0:2-Auswärtsniederlage gegen Atlético Madrid in der Champions League. Mit Kreativspielern wie Bruno Fernandes will Manchester United gegen ein früh attackierendes Leeds wieder mehr Spielfluss im Angriff entwickeln.

Duell an der Elland Road

Taktisch verspricht das Duell am Sonntag intensive Zweikämpfe und schnelle Umschaltaktionen. Leeds setzt auf die Führung von Tarik Muharemović und Nico Elvedi in der Innenverteidigung, um Manchester Uniteds Offensive zu neutralisieren und Dominic Calvert-Lewin und Brenden Aaronson bei schnellen Kontern in Szene zu setzen. Manchester United will unterdessen mit Youri Tielemans und Andrey Santos das Tempo kontrollieren und die Flügelspieler Bryan Mbeumo und Marcus Rashford in Eins-gegen-eins-Situationen bringen. Da Lokalstolz und wichtige Punkte in der Premier League auf dem Spiel stehen, verspricht die Partie am Sonntag vom Anpfiff an Hochspannung.

Personal und Kader

Leeds muss verletzungsbedingt auf Mateo Joseph, Joe Rodon und Daniel James verzichten. Daniel Farke hat seine Startelf für das Spiel allerdings noch nicht bestätigt. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit der Spieler werden kurz vor dem Anpfiff erwartet.

Auch Manchester United reist mit Verletzungssorgen an. Patrick Dorgu, Benjamin Sesko, Tom Heaton und Manuel Ugarte fallen allesamt aus, was Michael Carricks Möglichkeiten weiter einschränkt. Auch der Einsatz von Luke Shaw ist fraglich: Nach dem Unentschieden gegen Tottenham am vergangenen Wochenende wurde er humpelnd gesehen.

Form

Leeds United geht mit einer durchwachsenen Bilanz aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie: ein Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das herausragende Ergebnis war ein 4:1-Sieg gegen Newcastle United in der Premier League. Darauf folgten allerdings eine 3:6-Niederlage gegen Chelsea im Carabao Cup und zuletzt ein 1:2 gegen Arsenal in der Liga. In diesen fünf Spielen erzielte Leeds sieben Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

Manchester Uniteds Bilanz aus den letzten fünf Spielen ist ähnlich wechselhaft: ein Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Der einzige Erfolg war ein 4:0 gegen Sabah FK in der Champions League. In den nationalen Wettbewerben hatte Manchester United dagegen Schwierigkeiten: Die Mannschaft verlor gegen Manchester City und konnte weder Tottenham noch Fulham besiegen. In diesen fünf Spielen erzielte Manchester United sieben Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Direkter Vergleich

Das jüngste Pflichtspiel zwischen den beiden Mannschaften endete im April 2026 im Old Trafford mit einem 2:1-Sieg für Leeds. Dieses Ergebnis dürfte Farkes Spielern vor der Partie Selbstvertrauen geben. Davor endete ein Ligaspiel an der Elland Road im Januar 2026 mit 1:1. In den letzten fünf Begegnungen in allen Wettbewerben konnte keine Mannschaft die andere dominieren: Die Ergebnisse fielen unterschiedlich aus, und beide Teams trafen regelmäßig.