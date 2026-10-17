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Premier League
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Premier-League-Vorschau auf Leeds United gegen Manchester United: Kann Manchester United seine Schwächephase bei feindseliger Stimmung an der Elland Road beenden?

Leeds - Manchester United
Premier League
Leeds
Manchester United

Ausführliche Spielvorschau auf Leeds United gegen Manchester United in der Premier League. Wir beleuchten die jüngsten Ergebnisse in nationalen und europäischen Wettbewerben, die Form beider Teams und die wichtigsten Themen vor dem Duell am 7. Spieltag, das am Sonntagnachmittag an der Elland Road stattfindet.

Leeds United gegen Manchester United: Spieldetails

crest
Premier League - Spielwoche 7
Elland Road

Leeds United und Manchester United spielen am 18. Oktober 2026 um 13:00 Uhr GMT (9:00 Uhr EST / 14:00 Uhr BST / 15:00 Uhr SAST) gegeneinander.

Pennines-Rivalen treffen in Yorkshire aufeinander

Leeds United empfängt am 7. Spieltag der Premier-League-Saison 2026/27 den erbitterten Rivalen Manchester United an der Elland Road. In West Yorkshire ist eine aufgeheizte Atmosphäre zu erwarten. Beide Mannschaften wollen nach jüngsten Rückschlägen wieder in die Erfolgsspur finden und in einer der traditionsreichsten und intensivsten Rivalitäten des englischen Fußballs wichtige Punkte holen. Leeds möchte die Unterstützung des Heimpublikums nutzen, um den bislang größten Sieg der Saison einzufahren. Manchester United will nach einem anspruchsvollen Spielplan in nationalen und europäischen Wettbewerben wieder konstanter werden.

Arsenal FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images

Leeds United unterliegt Arsenal im Emirates Stadium knapp

Leeds United will sich im Derby am Sonntag für die umkämpfte 1:2-Auswärtsniederlage gegen Arsenal am 6. Spieltag (10. Oktober) rehabilitieren. Verteidiger James Justin glich in der 55. Minute mit einem gelungenen Treffer für Leeds aus, bevor Arsenal schließlich erneut in Führung ging. Mit einem kämpferischen zentralen Mittelfeld um Ethan Ampadu und Anton Stach sowie James Justin als Gefahr auf dem Flügel bringt die Mannschaft von Daniel Farke defensive Widerstandsfähigkeit und körperliche Intensität in das Duell am Sonntag ein.

Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images

Manchester Uniteds europäischer Rückschlag in Madrid

Manchester United reist nach einer schwierigen Woche über die Pennines und will einen Neustart schaffen. Auf das 1:1 gegen Tottenham Hotspur am 6. Spieltag (10. Oktober) im Old Trafford folgte am Dienstag, dem 13. Oktober, eine 0:2-Auswärtsniederlage gegen Atlético Madrid in der Champions League. Mit Kreativspielern wie Bruno Fernandes will Manchester United gegen ein früh attackierendes Leeds wieder mehr Spielfluss im Angriff entwickeln.

Duell an der Elland Road

Taktisch verspricht das Duell am Sonntag intensive Zweikämpfe und schnelle Umschaltaktionen. Leeds setzt auf die Führung von Tarik Muharemović und Nico Elvedi in der Innenverteidigung, um Manchester Uniteds Offensive zu neutralisieren und Dominic Calvert-Lewin und Brenden Aaronson bei schnellen Kontern in Szene zu setzen. Manchester United will unterdessen mit Youri Tielemans und Andrey Santos das Tempo kontrollieren und die Flügelspieler Bryan Mbeumo und Marcus Rashford in Eins-gegen-eins-Situationen bringen. Da Lokalstolz und wichtige Punkte in der Premier League auf dem Spiel stehen, verspricht die Partie am Sonntag vom Anpfiff an Hochspannung.

Personal und Kader

Leeds vs Manchester United Voraussichtliche Aufstellungen

3-5-2
Leeds crest
Leeds
LEE
page.match.formation.title
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
J. TraffordJ. TraffordN. ElvediN. ElvediJ. JustinJ. JustinT. MuharemovicT. MuharemovicJ. BogleJ. BogleA. TanakaA. TanakaG. GudmundssonG. GudmundssonE. AmpaduE. AmpaduA. StachA. StachD. Calvert-LewinD. Calvert-LewinN. OkaforN. OkaforS. LammensS. LammensL. MartinezL. MartinezH. MaguireH. MaguireL. YoroL. YoroD. DalotD. DalotM. CunhaM. CunhaY. TielemansY. TielemansA. SantosA. SantosB. FernandesB. FernandesA. DialloA. DialloB. MbeumoB. Mbeumo
Manchester United crest
Manchester United
MUN
3-5-2
Leeds

Startelf

Manchester United

Trainer

  • D. Farke
  • M. Carrick

Leeds muss verletzungsbedingt auf Mateo Joseph, Joe Rodon und Daniel James verzichten. Daniel Farke hat seine Startelf für das Spiel allerdings noch nicht bestätigt. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit der Spieler werden kurz vor dem Anpfiff erwartet.

Auch Manchester United reist mit Verletzungssorgen an. Patrick Dorgu, Benjamin Sesko, Tom Heaton und Manuel Ugarte fallen allesamt aus, was Michael Carricks Möglichkeiten weiter einschränkt. Auch der Einsatz von Luke Shaw ist fraglich: Nach dem Unentschieden gegen Tottenham am vergangenen Wochenende wurde er humpelnd gesehen.

Form

LEE

LEE - Form

BHA
U1-1
CHE
N6-3
NEW
S4-1
CRY
U0-0
ARS
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
9/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
MUN

MUN - Form

MCI
N0-1
BHA
N2-3
FUL
U1-1
TOT
U1-1
ATM
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
4/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Leeds United geht mit einer durchwachsenen Bilanz aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie: ein Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das herausragende Ergebnis war ein 4:1-Sieg gegen Newcastle United in der Premier League. Darauf folgten allerdings eine 3:6-Niederlage gegen Chelsea im Carabao Cup und zuletzt ein 1:2 gegen Arsenal in der Liga. In diesen fünf Spielen erzielte Leeds sieben Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

Manchester Uniteds Bilanz aus den letzten fünf Spielen ist ähnlich wechselhaft: ein Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Der einzige Erfolg war ein 4:0 gegen Sabah FK in der Champions League. In den nationalen Wettbewerben hatte Manchester United dagegen Schwierigkeiten: Die Mannschaft verlor gegen Manchester City und konnte weder Tottenham noch Fulham besiegen. In diesen fünf Spielen erzielte Manchester United sieben Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Direkter Vergleich

Head to Head

LeedsUnentschiedenManchester United
1
2
2
Klub Freundschaftsspiele
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Leeds badge
Leeds
LEE
1
END
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Leeds badge
Leeds
LEE
2
END
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
END
Klub Freundschaftsspiele
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Leeds badge
Leeds
LEE
0
END
Klub Freundschaftsspiele
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Leeds badge
Leeds
LEE
0
END
4Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Pflichtspiel zwischen den beiden Mannschaften endete im April 2026 im Old Trafford mit einem 2:1-Sieg für Leeds. Dieses Ergebnis dürfte Farkes Spielern vor der Partie Selbstvertrauen geben. Davor endete ein Ligaspiel an der Elland Road im Januar 2026 mit 1:1. In den letzten fünf Begegnungen in allen Wettbewerben konnte keine Mannschaft die andere dominieren: Die Ergebnisse fielen unterschiedlich aus, und beide Teams trafen regelmäßig.

Tabelle

#
PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700186+1221
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
6501105+515
S
N
S
S
S
3
BrightonBrightonBHA
6411185+1313
S
S
S
U
N
4
BrentfordBrentfordBRE
7340136+713
S
U
S
U
U
5
FC ChelseaFC ChelseaCHE
74121713+413
S
S
N
U
N
6
EvertonEvertonEVE
724187+110
N
U
S
U
U
7
LeedsLeedsLEE
623185+39
N
U
S
U
U
8
HullHullHUL
723287+19
N
U
N
U
U
9
LiverpoolLiverpoolLIV
723278-19
N
N
S
U
S
10
IpswichIpswichIPS
73041014-49
N
S
N
S
N
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
62221013-38
N
S
N
U
S
12
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
6213912-37
S
U
N
S
N
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
61329906
U
U
N
U
S
14
CoventryCoventryCOV
6204511-66
S
S
N
N
N
15
FulhamFulhamFUL
7124710-35
S
N
U
U
N
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
612358-35
N
N
S
U
U
17
Aston VillaAston VillaAVL
6123611-55
U
S
N
U
N
18
SunderlandSunderlandSUN
6114612-64
N
N
N
U
S
19
BournemouthBournemouthBOU
6033713-63
N
N
U
U
U
20
TottenhamTottenhamTOT
603339-63
U
N
U
U
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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