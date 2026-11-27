Arsenal gegen Manchester City: Spieldetails

Premier League - Spielwoche 12 29. Nov. 2026 - 11:30 Emirates Stadium

Meister will Vorsprung auf schwächelnden Rivalen auf neun Punkte ausbauen

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Arsenal empfängt Manchester City im Emirates Stadium in London zu einem Premier-League-Duell zwischen dem Tabellenführer und einer Mannschaft, die nach Antworten sucht.

Das Team von Mikel Arteta führt die Tabelle an und kam am Dienstag in der Champions League gegen Borussia Dortmund nicht über ein 1:1 hinaus. Arsenal erspielte sich zahlreiche Chancen, fand nach dem frühen Treffer von Viktor Gyokeres aber kein zweites Mal den Weg ins Tor.

Auch im Tor musste Arsenal umstellen. David Raya fiel wegen Schulterproblemen aus, die er sich beim Unentschieden gegen Newcastle United zugezogen hatte. Gegen Dortmund sprang Kepa Arrizabalaga für ihn ein.

Manchester City reist unter Enzo Maresca in schlechter Form an. Am Dienstag kam das Team im Etihad Stadium gegen Napoli nach einem Rückstand noch zu einem 2:2, wobei Ayyoub Bouaddi und Rayan Cherki mit ihren Toren einen Punkt retteten. Wettbewerbsübergreifend wartet City nun seit vier Spielen auf einen Sieg.

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Erling Haaland blieb in vier Einsätzen in Folge ohne Tor, nachdem er in seinen ersten zwölf Saisonspielen 14 Treffer erzielt hatte. Nach dem Napoli-Spiel räumte er ein, dass die Mannschaft Mühe habe, herauszufinden, was ihr fehle, und bezeichnete das Gastspiel bei Arsenal als schwierigstes Spiel der Saison.

Cherki äußerte sich ebenso deutlich: City müsse mehr Energie aufbringen, und in London zähle nur ein Sieg. Arsenal hat die Chance, den Vorsprung auf einen Rivalen auszubauen, der seinen Rhythmus verloren hat.

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