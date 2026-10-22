Liverpool gegen Brighton & Hove Albion: Spieldaten

Premier League - Spielwoche 8 25. Okt. 2026 - 10:00 Anfield

Liverpool F.C. empfängt Brighton & Hove Albion F.C. am Sonntag, 25. Oktober 2026, um 14:00 Uhr GMT (10:00 Uhr EST / 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr SAST) am 8. Spieltag der Premier-League-Saison an der Anfield Road.

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Iraolas Liverpool will die Heimbilanz gegen Brighton in Topform verteidigen

Andoni Iraolas Liverpool kehrt nach einem mitreißenden 4:3 gegen Villarreal am Dienstagabend mit viel Selbstvertrauen in die Premier League zurück. Nach einem Rückschlag gegen Manchester City in der Liga gewann Liverpool mit 2:1 gegen Brentford und siegte auch in Europa. Nun soll die Heimbilanz gewahrt bleiben. Fabian Hürzelers Brighton stellt jedoch eine große Gefahr dar: Die Gäste reisen nach einem 5:0 gegen Crystal Palace in der Premier League nach Merseyside und haben in ihren letzten beiden Partien neun Tore erzielt.

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Schlüsselduell: Alexis Mac Allister gegen Pascal Groß

Mittelfeldmotor in Topform: Der frühere Brighton-Spieler Alexis Mac Allister ist für Liverpool derzeit in starker Form. Unter der Woche traf er gegen Villarreal zweimal und kommt damit auf vier Tore in seinen letzten beiden Einsätzen.

Taktischer Taktgeber: Der erfahrene Deutsche Pascal Groß gibt Brightons Mittelfeld Stabilität. Groß muss Mac Allister und Ryan Gravenberch im Zentrum stören, damit Liverpool nicht schnell nach vorn umschalten kann.

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Taktikanalyse und voraussichtliche Startelf

Liverpool F.C. (4-3-3): Alisson; Araújo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas; Mac Allister, Nyoni, Gravenberch; Wirtz, Isak, Gakpo.

Brighton & Hove Albion (4-2-3-1): Verbruggen; Kadıoğlu, Vušković, Dunk, Boscagli; Groß, Andrés; Gómez, Ayari, De Cuyper; Kostoulas.

Einordnung: Liverpool geht an der Anfield Road als klarer Heimfavorit ins Spiel. Dafür sprechen die bessere Bilanz in den direkten Duellen und die große Torgefahr im Zentrum. Hürzelers Brighton wird jedoch versuchen, früh hoch zu pressen und mögliche Nachwirkungen der Europapokalpartie unter der Woche in Liverpools Defensive auszunutzen.

Personal und Kader

Liverpool muss in dieser Partie auf eine beträchtliche Zahl von Spielern aus der ersten Mannschaft verzichten. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Vitezslav Jaros, Jeremie Frimpong und Dominik Szoboszlai stehen verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Iraola wird vor dem Anpfiff weitere Informationen zum Kader geben.

Auch Brighton hat einige Ausfälle zu beklagen: Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Mats Wieffer und Yankuba Minteh fallen allesamt aus. Hurzeler muss keine Sperren berücksichtigen. Weitere Informationen zur Mannschaft werden kurz vor dem Spiel bekannt gegeben.

Form

Liverpool hat drei seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen, dazu kommen ein Unentschieden und eine Niederlage. Die jüngste Partie war ein 2:1-Sieg gegen Brentford in der Premier League. Zudem gab es ein 6:3 gegen LASK in der Champions League. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 0:3 gegen Manchester City im Etihad. In den fünf Spielen erzielte Liverpool sieben Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Brighton hat seine letzten fünf Spiele allesamt gewonnen und dabei 14 Tore erzielt sowie nur drei Gegentreffer kassiert. Zuletzt gab es in der Premier League ein 5:0 gegen Crystal Palace, davor einen 4:0-Sieg gegen FK Kauno Zalgiris in der Conference League. In diesem Zeitraum schlug Brighton außerdem Arsenal mit 3:0 und Manchester United im Carabao Cup mit 3:2. Damit ist Brighton die formstärkste Mannschaft der Liga.

Bilanz der direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand im März 2026 statt. Damals gewann Brighton in der Premier League im Amex Stadium mit 2:1 gegen Liverpool. In den letzten fünf direkten Duellen liegt Liverpool mit drei Siegen gegenüber einem Sieg von Brighton vorn; hinzu kommt in dieser Serie ein weiterer Sieg von Brighton. Liverpools bemerkenswertestes Ergebnis in diesem Zeitraum war ein 3:0-Heimsieg im FA Cup im Februar 2026.

Tabelle