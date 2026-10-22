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Premier League
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Premier-League-Vorschau: Andoni Iraolas Liverpool will den Höhenflug von Brighton & Hove Albion stoppen

Liverpool - Brighton
Premier League
Liverpool
Brighton

Neun Tore in den vergangenen beiden Spielen machen Brighton zu einer großen Herausforderung für Liverpool. Doch auch die Mannschaft von Andoni Iraola kommt an diesem Sonntag mit explosiver Dynamik und einem formstarken Alexis Mac Allister nach Anfield.

Liverpool gegen Brighton & Hove Albion: Spieldaten

crest
Premier League - Spielwoche 8
Anfield

Liverpool F.C. empfängt Brighton & Hove Albion F.C. am Sonntag, 25. Oktober 2026, um 14:00 Uhr GMT (10:00 Uhr EST / 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr SAST) am 8. Spieltag der Premier-League-Saison an der Anfield Road.

Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Iraolas Liverpool will die Heimbilanz gegen Brighton in Topform verteidigen

Andoni Iraolas Liverpool kehrt nach einem mitreißenden 4:3 gegen Villarreal am Dienstagabend mit viel Selbstvertrauen in die Premier League zurück. Nach einem Rückschlag gegen Manchester City in der Liga gewann Liverpool mit 2:1 gegen Brentford und siegte auch in Europa. Nun soll die Heimbilanz gewahrt bleiben. Fabian Hürzelers Brighton stellt jedoch eine große Gefahr dar: Die Gäste reisen nach einem 5:0 gegen Crystal Palace in der Premier League nach Merseyside und haben in ihren letzten beiden Partien neun Tore erzielt.

Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Schlüsselduell: Alexis Mac Allister gegen Pascal Groß

Mittelfeldmotor in Topform: Der frühere Brighton-Spieler Alexis Mac Allister ist für Liverpool derzeit in starker Form. Unter der Woche traf er gegen Villarreal zweimal und kommt damit auf vier Tore in seinen letzten beiden Einsätzen.

Taktischer Taktgeber: Der erfahrene Deutsche Pascal Groß gibt Brightons Mittelfeld Stabilität. Groß muss Mac Allister und Ryan Gravenberch im Zentrum stören, damit Liverpool nicht schnell nach vorn umschalten kann.

Brighton & Hove Albion v FK Kauno Zalgiris - UEFA Conference League 2026/27 League Phase MD1Getty Images

Taktikanalyse und voraussichtliche Startelf

Liverpool F.C. (4-3-3): Alisson; Araújo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas; Mac Allister, Nyoni, Gravenberch; Wirtz, Isak, Gakpo.

Brighton & Hove Albion (4-2-3-1): Verbruggen; Kadıoğlu, Vušković, Dunk, Boscagli; Groß, Andrés; Gómez, Ayari, De Cuyper; Kostoulas.

Einordnung: Liverpool geht an der Anfield Road als klarer Heimfavorit ins Spiel. Dafür sprechen die bessere Bilanz in den direkten Duellen und die große Torgefahr im Zentrum. Hürzelers Brighton wird jedoch versuchen, früh hoch zu pressen und mögliche Nachwirkungen der Europapokalpartie unter der Woche in Liverpools Defensive auszunutzen.

Personal und Kader

Liverpool vs Brighton Aufstellungen

4-2-3-1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Aufstellung
Brighton crest
Brighton
BHA
4-2-3-1
A. BeckerA. BeckerV. van DijkV. van DijkR. AraujoR. AraujoM. KerkezM. KerkezJérémy JacquetJérémy JacquetA. Mac AllisterA. Mac AllisterR. GravenberchR. GravenberchB. BarcolaB. BarcolaF. WirtzF. WirtzC. GakpoC. GakpoA. IsakA. IsakB. VerbruggenB. VerbruggenO. BoscagliO. BoscagliL. VuskovicL. VuskovicF. KadiogluF. KadiogluL. DunkL. DunkChema AndrésChema AndrésM. De CuyperM. De CuyperP. GrossP. GrossY. AyariY. AyariD. GomezD. GomezC. KostoulasC. Kostoulas
Brighton crest
Brighton
BHA
4-2-3-1
Liverpool

Startelf

Brighton

Ersatzspieler

Trainer

  • A. Iraola
  • Fabian Hürzeler

Liverpool muss in dieser Partie auf eine beträchtliche Zahl von Spielern aus der ersten Mannschaft verzichten. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Vitezslav Jaros, Jeremie Frimpong und Dominik Szoboszlai stehen verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Iraola wird vor dem Anpfiff weitere Informationen zum Kader geben.

Auch Brighton hat einige Ausfälle zu beklagen: Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Mats Wieffer und Yankuba Minteh fallen allesamt aus. Hurzeler muss keine Sperren berücksichtigen. Weitere Informationen zur Mannschaft werden kurz vor dem Spiel bekannt gegeben.

Liverpool

Verletzungen und Sperren

Brighton

Form

LIV

LIV - Form

BOU
S0-1
MCI
N0-3
LAS
S3-6
BRE
S1-2
VIL
S4-3
Tor erzielt (kassiert)
13/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
BHA

BHA - Form

ARS
S3-0
SUN
S0-2
KZA
S4-0
CRY
S5-0
JAB
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
14/0
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
0/5

Liverpool hat drei seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen, dazu kommen ein Unentschieden und eine Niederlage. Die jüngste Partie war ein 2:1-Sieg gegen Brentford in der Premier League. Zudem gab es ein 6:3 gegen LASK in der Champions League. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 0:3 gegen Manchester City im Etihad. In den fünf Spielen erzielte Liverpool sieben Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Brighton hat seine letzten fünf Spiele allesamt gewonnen und dabei 14 Tore erzielt sowie nur drei Gegentreffer kassiert. Zuletzt gab es in der Premier League ein 5:0 gegen Crystal Palace, davor einen 4:0-Sieg gegen FK Kauno Zalgiris in der Conference League. In diesem Zeitraum schlug Brighton außerdem Arsenal mit 3:0 und Manchester United im Carabao Cup mit 3:2. Damit ist Brighton die formstärkste Mannschaft der Liga.

Bilanz der direkten Duelle

Head to Head

LiverpoolUnentschiedenBrighton
3
0
2
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
END
England FA Cup
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
Brighton badge
Brighton
BHA
0
END
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Brighton badge
Brighton
BHA
0
END
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
END
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Brighton badge
Brighton
BHA
1
END
10Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand im März 2026 statt. Damals gewann Brighton in der Premier League im Amex Stadium mit 2:1 gegen Liverpool. In den letzten fünf direkten Duellen liegt Liverpool mit drei Siegen gegenüber einem Sieg von Brighton vorn; hinzu kommt in dieser Serie ein weiterer Sieg von Brighton. Liverpools bemerkenswertestes Ergebnis in diesem Zeitraum war ein 3:0-Heimsieg im FA Cup im Februar 2026.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
N
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
8701135+821
S
S
S
N
S
3
BrightonBrightonBHA
8512237+1616
N
S
S
S
S
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
S
S
N
S
U
5
FC ChelseaFC ChelseaCHE
84131715+213
N
S
S
N
U
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
U
N
U
S
U
7
LeedsLeedsLEE
825196+311
U
U
N
U
S
8
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
83231214-211
S
N
N
S
N
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
S
S
U
S
N
10
HullHullHUL
824298+110
U
N
U
N
U
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
N
N
U
S
U
12
IpswichIpswichIPS
83141216-410
U
N
S
N
S
13
BournemouthBournemouthBOU
82331213-19
S
S
N
N
U
14
TottenhamTottenhamTOT
8233810-29
S
S
U
N
U
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
S
S
N
U
U
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
81431013-37
N
U
U
U
N
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
N
N
S
U
N
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
U
N
N
N
S
19
CoventryCoventryCOV
8206615-96
N
N
S
S
N
20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
U
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
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