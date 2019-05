Premier League live im TV und LIVE-STREAM: So wird Liverpool und Manchester City übertragen

Manchester City oder Liverpool? In der Premier League wird die Meisterfrage beantwortet. Hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung in TV und LIVE-STREAM.

Hochspannung in der Premier League: Am letzten Spieltag der Saison kämpfen und der zeitgleich um den Titel - und Ihr könnt am Sonntag im LIVE-STREAM mit dabei sein. Anpfiff aller Begegnungen ist um 16.00 Uhr.

Zur Ausgangslage: Manchester City ist nur noch einen Schritt von der erfolgreichen Titelverteidigung entfernt. Zum Abschluss des vorletzten Spieltages der Premier League gewann die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola 1:0 (0:0) gegen und schob sich mit 95 Punkten wieder um einen Zähler an Meisterschaftskonkurrent FC Liverpool vorbei. Das Siegtor gelang Vincent Kompany mit einem Sonntagsschuss aus 25 Metern (70.). "Das war ein unglaubliches Tor. Ich hatte Leicester offensiver erwartet, aber sie haben ganz tief hinten drin verteidigt. Jetzt fehlt uns noch ein Spiel. Wir werden uns gut vorbereiten", sagte Guardiola.

Nach dem 13. Ligasieg in Folge hat es City selbst in der Hand, am kommenden Sonntag beim Tabellen-17. den sechsten Meistertitel perfekt zu machen. Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp verfolgte die Partie von der heimischen Couch aus, Reds-Kapitän Jordan Henderson hatte angekündigt, einen Ausrutscher des Titelrivalen "herbeizubeten" - ohne Erfolg.

In diesem Artikel erklären wir Euch, wie Ihr den letzten Spieltag - also den Meisterkampf zwischen Manchester City und dem FC Liverpool - der Premier League im LIVE-STREAM und TV sehen könnt. Wer wissen will, welche Spiele aus der Welt des Fußballs ansonsten noch live zu sehen sein, bekommt alles in unserer Übersicht in einem separaten Artikel auf unserer Seite serviert.

Premier League: Der 38. Spieltag im Überblick

Begegnung Anstoßzeit Übertragung - 16 Uhr GoalZone-Konferenz - 16 Uhr GoalZone-Konferenz - 16 Uhr GoalZone-Konferenz - 16 Uhr GoalZone-Konferenz Leicester City - 16 Uhr GoalZone-Konferenz - 16 Uhr GoalZone-Konferenz FC Liverpool - Wolverhampton 16 Uhr GoalZone-Konferenz - AFC 16 Uhr GoalZone-Konferenz Brighton & Hove Albion - Manchester City 16 Uhr GoalZone-Konferenz - 16 Uhr GoalZone-Konferenz

Die Premier League heute live im TV sehen - geht das?

Zunächst die schlechte Nachricht für alle Liebhaber des englischen Fußballs: Die Premier League wird in der Saison 2018/19 nicht live im TV übertragen - weder frei empfangbare TV-Sender wie die ARD oder das ZDF noch der Pay-TV-Sender Sky sind im Besitz der Übertragungsrechte für Englands Oberhaus.

Für die laufende Saison hat sich der Streamingdienst DAZN die Übertragungsrechte für Spiele der Premier League gesichert. Dort wurden normalerweise an jedem Wochenende sechs ausgewählte Partien im LIVE-STREAM gezeigt. Für das Saisonfinale und der Beantwortung der Titelfrage hat sich das Streamingportal zudem etwas besonderes einfallen lassen: Alle Spiele des 38. Spieltages, die zeitgleich um 16 Uhr stattfinden, werden im Rahmen einer Konferenz gezeigt. Mehr hierzu erfahrt Ihr im folgenden Abschnitt.

Wer die LIVE-STREAMS von DAZN trotzdem auf dem eigenen Fernsehgerät anschauen möchte, kann das mit dem richtigen Zubehör natürlich trotzdem tun. Sofern Ihr im Besitz eines Smart-TV seid, könnt Ihr euch die entsprechende App herunterladen und zum Beispiel Liverpool und Manchester City ganz bequem auf dem eigenen TV-Gerät streamen.

Alle weiteren Informationen zu den Apps sowie den Live-Übertragungen der Premier League findet Ihr im nächsten Abschnitt.

Die Premier-League-Konferenz im LIVE-STREAM sehen

Auch in diesem Jahr finden traditionell alle Spiele am letzten Spieltag der Premier League zeitgleich statt, alle werden 16 Uhr angepfiffen. Alles Spiele - auch Liverpool gegen Wolverhampton sowie Brighton gegen Manchester City werden bei DAZN im LIVE-STREAM gezeigt - und zwar in einer Konferenz, die sich "GoalZone" nennt.

Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 15.45 Uhr. Dort werdet Ihr zunächst mit allen wissenswerten Informationen rund das Finale der Premier League und den hochspannenden Meisterkampf versorgt.

Abgesehen von der GoalZone-Konferenz gibt es jedoch noch viele weitere Leckerbissen im LIVE-STREAM-Angebot von DAZN: Hier geht es zur Übersicht aller Fußball-LIVE-STREAMS bei DAZN.

Des Weiteren kommen auch Liebhaber anderer europäischer Top-Ligen bei DAZN voll auf Ihre Kosten, denn das Streamingportal überträgt auch viele weitere LIVE-STREAMS aus , , , der , . Abseits des runden Leders werden zudem NFL, NBA und viele weitere Sportarten ausgestrahlt.

Liverpool vs. Wolves und Brighton vs. Manchester City - die Premier League im LIVE-STREAM erleben

Premier League: FC Liverpool vs. heute im LIVE-STREAM sehen

Am letzten Spieltag der Premier-League-Saison tritt der FC Liverpool gegen Wolverhampton Wanderers an.. Anstoß der Begegnung ist ebenfalls um 16 Uhr.

Hierzu bietet DAZN ebenso einen LIVE-STREAM in der Konferenz an. Die Vorberichterstattung beginnt 15 Minuten vor dem Anpfiff, also um 15.45 Uhr. Schaltet also rechtzeitig ein, um nichts von der Live-Action am zu verpassen.

Premier League: Brighton & Hove Albion vs. Manchester City heute im LIVE-STREAM sehen

Am letzten Spieltag der Premier League kann Manchester City seinen Titel verteidigen, wenn das Team von Trainer Pep Guardiola seinen Vorsprung. Auch in diesem Fall ist DAZN die richtige Anlaufstelle, um den LIVE-STREAM zum Spiel mitzuverfolgen.

