Der Premier-League-Favoritencheck: Einen erneuten Liverpool-Durchmarsch wird es nicht geben

Die Premier League legt wieder los und vor dem Start gibt es bei den Spitzenklubs jede Menge Fragezeichen. Spannung ist vorprogrammiert!

HINTERGRUND

An diesem Wochenende geht die Premier League wieder an den Start. Ist der auch ohne neue personelle Impulse imstande, den Titel zu verteidigen? Wie sind die Manchester-Klubs drauf? Schießt Chelseas Geld auch Tore? Oder bahnt sich eine Überraschung an?

Goal und SPOX machen den großen Premier-League-Favoritencheck.

FC Liverpool - Kein Thiago, keine Titelverteidigung?

Trainer: Jürgen Klopp | Premier-League-Platzierung vergangene Saison: 1

Mehr Teams

Die wichtigsten Zugänge: Konstantinos Tsimikas (für 13 Mio. Euro von Piräus)

Die wichtigsten Abgänge: Dejan Lovren (für 12 Mio. Euro zu Zenit St. Petersburg), Ovie Ejaria (für 3,9 Mio. Euro zu Reading), Adam Lallana (ablösefrei zu Brighton), Nathaniel Clyne (Vertrag nicht verlängert)

Auftaktprogramm: Leeds (H), Chelsea (A), Arsenal (H), Aston Villa (A), Everton (A)

Situation: Nach der ersten Meisterschaft seit 1990 halten die Reds an ihrem Siegerteam fest. Von neuen Impulsen ist bislang keine Spur, der einzige Neuzugang Tsimikas kommt nur als Backup für Linksverteidiger Andrew Robertson. Den überraschenden Sparkurs begründet Meistermacher Klopp mit der Corona-Krise. "Einigen Klubs ist es offenbar nicht so wichtig, wie unsicher die Zukunft ist, weil sie Staaten oder Oligarchen als Besitzer haben. Wir sind ein anderer Klub", so der Ex-BVB-Coach. Allerdings: Mit der amerikanischen Investorengruppe "Fenway Sports Group" hat auch der LFC finanzielle Unterstützung. 30 Millionen Euro wollen die Geldgeber zum jetzigen Zeitpunkt aber scheinbar nicht berappen, um Klopps Wunschspieler Thiago vom FC Bayern loszueisen. Der technisch starke Mittelfeldmann aus würde dem zuletzt nicht immer gut strukturierten Spiel der Reds einen Qualitätsschub verleihen. Eine Verpflichtung ist in dieser Transferperiode aber nur zu erwarten, wenn der beim hoch im Kurs stehende Georginio Wijnaldum den Klub verlässt.



Bild: Getty Images

Prognose: Auch ohne Thiago muss man den Titelverteidiger automatisch zu den Favoriten zählen. Ein Durchmarsch wie in der vergangenen Saison, als die Mannschaft viele Spiele erst sehr spät entschied, ist diesmal aber nicht zu erwarten. Allein das Auftaktprogramm hat es in sich. Gehen Klopps Spieler nicht hoch motiviert an die Duelle mit Chelsea und Co. heran, ist ein Fehlstart nicht unwahrscheinlich. Schon bei der Niederlage im Community Shield gegen Arsenal am 29. August wirkte die Mannschaft träge.

- Der gescheiterte Messi-Transfer ist nicht das Problem

Trainer: Pep Guardiola | Premier-League-Platzierung vergangene Saison: 2

Die wichtigsten Zugänge: Nathan Ake (für 45,3 Mio. Euro von ), Ferran Torres (für 23 Mio. Euro von Valencia), Yan Couto (für 6 Mio. Euro von Coritiba)

Die wichtigsten Abgänge: Leroy Sane (für 45 Mio. Euro zum FC Bayern), David Silva (ablösefrei zu ), Claudio Bravo (ablösefrei zu )

Auftaktprogramm: Wolverhampton (A), Leicester (H), Leeds (A), Arsenal (H), West Ham (A)

Situation: Die Skyblues bestreiten aufgrund ihrer Teilnahme am Champions-League-Turnier in Lissabon erst am 21. September ihr erstes Spiel. Die verlängerte Pause haben sie auch dringend nötig, um am Spiel gegen den Ball zu arbeiten. In der abgelaufenen Spielzeit war es nämlich nicht die Offensive, die das Titelrennen mit Liverpool verlor (102 Treffer), sondern die Defensive (35 Gegentreffer). Auch in der Königsklasse schied City wegen individueller Fehler überraschend aus. Umso logischer erscheint die Verpflichtung des niederländischen Innenverteidigers Ake von Absteiger Bournemouth, wobei noch immer Gerüchte kursieren, Guardiola wolle mit Kalidou Koulibaly ( ) unbedingt noch einen weiteren Mann für seine Abwehrzentrale.



Bild: Manchester City

Prognose: Dass eine Wiedervereinigung Guardiolas mit Lionel Messi nicht zustande kommt, ist kein Problem für City. Die ohnehin schon überragende Offensive, die mit dem spanischen Supertalent Torres noch einen interessanten Impuls erhält, macht City wieder zu einem Topkandidaten auf die Meisterschaft. In den ersten Spiele warten bis auf Arsenal keine direkten Konkurrenten, weshalb dem Guardiola-Team ein Start nach Maß zuzutrauen ist.

- Für den großen Wurf bräuchte es nicht nur Sancho

Trainer: Ole Gunnar Solskjaer | Premier-League-Platzierung vergangene Saison: 3

Die wichtigsten Zugänge: Donny van de Beek (für 39 Mio. Euro von )

Die wichtigsten Abgänge: Alexis Sanchez (ablösefrei zu Inter)

Auftaktprogramm: Aston Villa (A), (H), Brighton (A), Tottenham (H), Newcastle (A)

Situation: Wie Stadtrivale City haben die Red Devils wegen ihrer Teilnahme am internationalen Geschäft noch eine Woche länger Pause. Für Solskjaer und sein Team war die vergangene Saison trotz der bitteren Niederlage im Europa-League-Halbfinale gegen den späteren Sieger Sevilla eine verheißungsvolle, die Lust auf mehr machte. Das Problem: Wunschspieler Jadon Sancho ist in diesem Jahr aller Voraussicht nach nicht zu bekommen. Mit dem Dortmunder könnte Uniteds Offensive endgültig zu alter Stärke zurückkehren. Immerhin: Mit van de Beek erhält Solskjaer eine sofortige Verstärkung fürs Mittelfeld, das mit Paul Pogba und Bruno Fernandes bereits 2019/20 zu überzeugen wusste.

Prognose: Für den ganz großen Wurf bräuchte es wohl nicht nur Sancho, sondern auch eine bessere Defensive. Ein Platz unter den ersten Vier ist mit diesem Kader aber definitiv drin - zumal keiner der "Großen" ein auf dem Papier so machbares Auftaktprogramm hat wie United. Ein guter Start bringt Selbstvertrauen. Und mit Selbstvertrauen ist vieles möglich.

- Jetzt hat Lampard keine Ausreden mehr

Trainer: Frank Lampard | Premier-League-Platzierung vergangene Saison: 4

Die wichtigsten Zugänge: Kai Havertz (für 80,5 Mio. Euro von ), Timo Werner (für 53 Mio. Euro von ), Ben Chilwell (für 50,2 Mio. Euro von Leicester), Hakim Ziyech (für 40 Mio. Euro von Ajax), Malang Sarr(ablösefrei von ), Thiago Silva (ablösefrei von PSG)

Die wichtigsten Abgänge: Alvaro Morata (für 56 Mio. Euro zu ), Mario Pasalic (für 15 Mio. Euro zu Atalanta), Nathan (für 3 Mio. Euro zu Atletico Mineiro), Willian (ablösefrei zu Arsenal), Pedro (ablösefrei zur ), Michy Batshuayi (Leihe zu Crystal Palace)

Auftaktprogramm: Brighton (A), Liverpool (H), West Brom (A), Crystal Palace (H), Southampton (H)

Situation: Kein Klub hat 2020 so viel Geld in Spielertransfers gepumpt wie die Blues. Auch wenn mit Ziyech einer der neuen Stars aufgrund einer Knieverletzung einige Wochen fehlen dürfte, hat Coach Lampard nach dieser großen Einkaufstour von Chelseas Oligarch Roman Abramovich keine Ausreden mehr. Sämtliche Schwachstellen in der Defensive und in der Offensive wurden ausgemerzt - auf dem Papier. Nun kommt es auf die Umsetzung auf dem Rasen an.



Bild: Omar Momani

Prognose: Da die Mannschaft nicht nur mit talentierten, sondern auch mit erfahrenen Topspielern bestückt ist, wäre alles andere als ein Platz unter den Top-3 eine große Enttäuschung. Auf Lampard und seinen teuersten Neuzugänge Havertz, Werner und Chilwell lastet dementsprechend von Anfang an eine Menge Druck. Ein Start nach Maß würde ihnen helfen - allen voran ein positives Ergebnis bei Titelverteidiger Liverpool am zweiten Spieltag.

- Aufbruchstimmung dank Arteta

Trainer: Mikel Arteta | Premier-League-Platzierung vergangene Saison: 8

Die wichtigsten Zugänge: Gabriel Magalhaes (für 26 Mio. Euro von Lille), Pablo Mari (für 8 Mio. Euro von Flamengo), Cedric Soares (ablösefrei von Southampton), Willian (ablösefrei von Chelsea)

Die wichtigsten Abgänge: Henrikh Mkhitaryan (ablösefrei zur AS Rom), Konstantinos Mavropanos (Leihe zum )

Auftaktprogramm: Fulham (A), West Ham (H), Liverpool (A), Sheffield (H), ManCity (A)

Situation: Bei den Gunners ist in erster Linie der Trainer der Hoffnungsträger. Arteta hat der Mannschaft wieder Schritt für Schritt den begeisternden Ballbesitzfußball eingeimpft, für den Arsenal viele Jahre lang stand. Auch in Sachen Pressing ist das Team unter dem Ex-Co-Trainer von Guardiola bei City viel besser als unter Vorgänger Unai Emery. Die ersten positiven Resultate waren schon am Ende der vergangenen Saison zu sehen, als Arsenal den gewann. Der Community-Shield-Triumph im Elfmeterschießen über Liverpool bestätigte den Eindruck, dass die Gunners unter Arteta wieder zu einer Spitzenmannschaft reifen können. Mit den Neuzugängen Magalhaes und Mari erhofft sich der Coach nun mehr Sicherheit in der Defensive. Vorne hat Arsenal mit Pierre-Emerick Aubameyang ohnehin eine Torgarantie.

Prognose: Knüpft die Mannschaft an ihre starke Entwicklung unter Arteta an und kriegt ihre Abwehrprobleme in den Griff, ist eine Rückkehr in die möglich. Ein nicht zu unterschätzender Vorteil: Arsenal hat aufgrund der verpassten Qualifikation für die keine internationale Belastung. Der Fokus liegt dementsprechend auf der Liga.

- Selbst die "Big Four" wird schwierig

Trainer: Jose Mourinho | Premier-League-Platzierung vergangene Saison: 6

Die wichtigsten Zugänge: Giovani Lo Celso (für 32 Mio. Euro von Real Betis), Matt Doherty (für 16,8 Mio. Euro von Wolverhampton), Pierre-Emile Höjbjerg (für 16,6 Mio. Euro von Southampton), Joe Hart (ablösefrei von Burnley)

Die wichtigsten Abgänge: Kyle Walker-Peters (für 13,3 Mio. Euro zu Southampton), Jan Vertonghen (ablösefrei zu ), Michael Vorm (Vertrag nicht verlängert)

Auftaktprogramm: Everton (H), Southampton (A), Newcastle (H), ManUnited (A), West Ham (H)

Situation: Die personelle Situation hat sich im Vergleich zur vergangenen Saison, als Mourinho einen Verletzten nach dem anderen zu beklagen hatte, deutlich gebessert. Mit Harry Kane ist zum Beispiel der Kapitän und Torjäger zurück. Die Neuzugänge Doherty (Rechtsverteidiger) und Höjbjerg (Mittelfeldspieler) bekommt das Team punktuelle Verstärkungen. Ob sich dadurch der weniger offensivfreudige Fußball, den die Spurs unter Mourinho zumeist spielen, bedeutend ändern wird, bleibt aber abzuwarten.



Bild: Getty Images

Prognose: An die Meisterschaft ist nicht zu denken. In Anbetracht der Konkurrenz dürfte selbst der Angriff auf die "Big Four" schwierig für die Spurs werden. Mourinho muss in erster Linie daran arbeiten, dass seine Mannschaft auch wieder mit dem Ball überzeugt.

Fazit - Ein Kampf, der mehr Spannung verspricht als der vergangene

Der Kampf um die englische Krone verspricht allein wegen des engen Terminkalenders deutlich spannender zu werden als der vergangene, als die titelgierigen Reds mit 18 Punkten Vorsprung vor City Meister wurden.

Gerade vom revolutionierten Chelsea, aber auch von den wieder erstarkten United und Arsenal ist mehr Gegenwehr zu erwarten. Hinzu kommt, dass mit ein spannender und spendierfreudiger Aufsteiger zurückkommt, der unter der Regie von Marcelo Bielsa direkt die internationalen Plätze angreifen möchte.

Auch , 2019/20 lange Zweiter und am Ende Fünfter, wird sich wieder als schwer zu bespielender Gegner für die Spitzenmannschaften herausstellen. Ganz zu schweigen vom , der ebenfalls im großen Stile investiert hat und mindestens einen Europa-League-Platz anpeilt.

Zusammengefasst: Mit einem erneuten Durchmarsch von Liverpool ist nicht zu rechnen. Es läuft in erster Linie auf einen Dreikampf zwischen Liverpool, City und Chelsea hinaus - Überraschungen sind in diesem Wettbewerb aber immer möglich.