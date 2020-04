Premier League: Gary Neville fordert Transfersperren für Klubs, die Mitarbeitern in der Coronakrise das Gehalt kürzen

Which current Premier League manager would @GNev2 most like to play for? 🤔⚽ This is one for #LFC fans to enjoy...😉 #SkyFootballShow pic.twitter.com/VZuFvO035O

Manchester Uniteds Klub-Ikone Gary Neville kann sich vorstellen, dass die englische Premier League die Profiklubs zu einem Transfer-Embargo zwingen könnte. "Die Premier League hat im vergangenen Sommer 1,4 Milliarden Pfund für Transfers ausgegeben, und in den drei vorangegangenen Sommerpausen ebenfalls über 1 Milliarde Pfund ausgegeben", sagte Neville gegenüber Sky Sports: "Wenn die Klubs versuchen, Gehaltskürzungen von 30 Prozent bei den Spielern durchzubekommen, muss die Premier League möglicherweise ein Transfer-Embargo verhängen."

Die Vereine in Englands Fußball-Oberhaus fordern von ihren Spielern Gehaltskürzungen von bis zu 30 Prozent, um den geschätzten Verlust der Liga durch die Folgen der Corona-Pandemie von knapp einer Milliarde Pfund (1,14 Milliarden Euro), die durch einen möglichen Saisonausfall entstehen würden, abzufangen.

"Transfers sind Dinge, die die Fans lieben. Und wir lieben es, wenn Spieler wechseln. Aber mir erscheint es schlimm, wenn wir einen solchen Krieg hinter den Kulissen führen, bei dem die Spieler Kürzungen hinnehmen müssen, die Vereine Unterstützung brauchen, und dann im nächsten Atemzug eine Transferspekulation über 200 Millionen Pfund im Raum steht", sagte Neville.

Eine Reihe von Premier-League-Klubs, darunter auch , waren bereits heftig kritisiert worden, weil sie öffentliche Gelder zur Aufstockung der Löhne für Mitarbeiter verwendet haben, bevor sie die Gehälter der Spieler kürzten. Die Spurs reagierten am Montag auf die anhaltende Kritik und verzichten nun doch auf Staatshilfen für ihre Mitarbeiter.

Champions-League-Sieger FC Liverpool war vor einer Woche nach einem Sturm der Entrüstung zurückgerudert und hatte auf das Notfall-Programm der Regierung verzichtet. Der Klub von Teammanager Jürgen Klub hatte einige Angestellte in Kurzarbeit bzw. Zwangsurlaub (engl. furlough) geschickt.

Dafür ernteten die Reds viel Kritik. Dafür sei das "Furlough"-Programm nicht geschaffen worden. "Das widerspricht der Moral und den Werten dieses Klubs, wie ich sie kennengelernt habe", twitterte Ex-Spieler Dietmar Hamann.

Astonished by the news that @lfc takes advantage of the furlough scheme to claim 80 % of non playing staffs wages back of the government. That’s not what the scheme was designed for. Contrary to the morals and values of the club i got to know