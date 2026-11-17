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Kommt es bald tatsächlich zum Wechsel von Erling Haaland zu Real Madrid?

Die Gerüchte über einen potenziellen Wechsel von Erling Haaland zu Real Madrid haben neue Nahrung erhalten. Wie Reporter Nick Harris von der Investigativ-Plattform Sporting Intelligence berichtet, herrscht bei Präsident Florentino Perez Zuversicht, den Stürmer bereits im Sommer von Manchester City loszueisen.

"Florentino Perez ist zunehmend zuversichtlich, dass Erling Haaland in der kommenden Saison für Real Madrid auflaufen wird. Das berichtet mir eine Kontaktperson, die erst kürzlich mit Pérez zu Mittag gegessen hat", schrieb Harris in einem Beitrag bei X.

Die Königlichen wurden in der Vergangenheit immer wieder mit einem potenziellen Transfer von Haaland in Verbindung gebracht. Zuletzt im Zuge des Wahlkampfes um das Präsidentenamt im Sommer. Damals hatte Perez-Herausforderer Enrique Riquelme sogar erklärt, den Norweger im Falle eines Triumphs zu verpflichten. Haaland habe den Wunsch, zu Real zu kommen, behauptete er außerdem.

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Wenig später reagierten die Skyblues sogar mit einem Statement und widersprachen Riquelme vehement, der die Wahl letzten Endes ohnehin nicht gewann. "Die Berichte aus Spanien über die Zukunft von Erling Haaland sind falsch. Es besteht keine Chance, dass dies geschieht, und es gibt keine Vertragsklausel, die dies ermöglichen würde. Wir erwägen rechtliche Schritte wegen der Verwendung des Bildes unseres Spielers in diesem Zusammenhang", hieß es in der Stellungnahme des Vereins. Auch Haalands Entourage wies die Behauptung ins Reich der Fabeln. Vater Alfi und Beraterin Rafaela Pimenta werden von Transferexperte Fabrizio Romano so zitiert: "Das ist alles sehr unterhaltsam, aber nicht wahr. Wir wünschen beiden Kandidaten bei den Wahlen bei Real Madrid alles Gute."

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Finanzskandal könnte Manchester City schwer treffen

Inzwischen hat sich die Situation aber grundlegend geändert. Im Zuge des Verfahrens wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Finanzregularien drohen ManCity drakonische Strafen - von einer Transfersperre, über einen Punktabzug bis zu einem Zwangsabstieg ist die Rede. Sollte der schlimmste Fall eintreffen, ist es zumindest nicht auszuschließen, dass einige Spieler den Verein verlassen.

Da der Klub trotz des Schuldspruchs in 114 von 115 Anklagepunkten Berufung eingelegt hat, steht das Ausmaß der Strafen aber noch in den Sternen. Die Berufungsverhandlung beginnt Mitte Dezember 2026. Ein Urteil wird frühestens Anfang 2027 erwartet. Erst im Anschluss wird das Gremium das konkrete Strafmaß festlegen.

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Haaland, dessen Vertrag bis 2034 datiert ist, äußerte sich erst vor wenigen Tagen erstmals zum Verfahren gegen seinen Arbeitgeber. "Das ist eine Frage, die mir schwerfällt zu beantworten. Es handelt sich um einen Rechtsstreit", sagte er gegenüber TV 2 Sport. Die gesamte Causa sei eine Sache "zwischen der Premier League und Manchester City", ergänzte er. "Das wird vor einem Gremium verhandelt. Soll ich darauf antworten? Ich weiß es nicht. Es ist ein bisschen schwierig, darauf zu antworten, wenn ich nicht wirklich viel darüber weiß."

Außerdem betonte Haaland, sich mit den Vorwürfen gar nicht beschäftigt zu haben. "Ich konzentriere mich darauf, für Manchester City meine Leistung zu bringen - einen Klub, bei dem ich 2022 einen Fünfjahresvertrag und Ende 2024 einen Vertrag über neuneinhalb Jahre unterschrieben habe", sagte der 26-Jährige und erklärte, "glücklich" in Manchester zu sein.