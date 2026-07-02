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Portugal vs. Kroatien heute live bei ARD, ZDF oder nur MagentaTV: Wer zeigt / überträgt das Sechzehntelfinale der WM 2026 im Free-TV und Livestream?

Portugal - Kroatien
Portugal
Kroatien
Weltmeisterschaft

Bei der Weltmeisterschaft kommt es im Sechzehntelfinale zu einem echten Kracher, wenn sich Portugal und Kroatien gegenüberstehen. Doch wo läuft die Partie im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Portugal und Kroatien treffen im Toronto Stadium aufeinander – ein Duell zweier europäischer Schwergewichte, das im Rahmen der FIFA Weltmeisterschaft 2026 über das Weiterkommen ins Achtelfinale entscheidet.

Portugal beendete die Gruppenphase als Zweiter der Gruppe K. Das 0:0 gegen Kolumbien im letzten Gruppenspiel war ein schwacher Abschluss: Roberto Martínez und seine Mannschaft wurden in der zweiten Halbzeit phasenweise überrollt und retteten sich mit Glück in die Runde der letzten 32.

Die Diskussionen um Cristiano Ronaldo reißen nicht ab. Der 41-Jährige stand in jedem Gruppenspiel in der Startelf, lieferte gegen Kolumbien jedoch kaum Impulse. Martinez verteidigte seinen Kapitän zuletzt öffentlich und wies Vergleiche mit anderen Weltklassestürmern als unangemessen zurück.

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Kroatien hingegen qualifizierte sich als Zweiter der Gruppe L – und tat dies auf dramatische Weise. Gegen Ghana war ein Treffer in der 83. Minute nötig, um den Einzug in die K.o.-Runde zu sichern. Zlatko Dalic hat sein Team nach dem 2:4-Auftaktdebakel gegen England stabilisiert, doch die Defensivleistungen bleiben ein Fragezeichen.

Luka Modric führt die Vatreni wie gewohnt an. Der Routinier ist das Herzstück des kroatischen Spiels – und wird gegen eine portugiesische Mannschaft, die auf der Suche nach ihrer besten Form ist, eine Schlüsselrolle einnehmen.

Beide Teams haben in der Gruppenphase Schwächen gezeigt. Portugal wirkte im Angriff ideenlos, Kroatien in der Abwehr anfällig. Wer in Toronto die Kurve kriegt, zieht ins Achtelfinale ein.

Wo das Spiel übertragen wird und wie Sie Portugal gegen Kroatien live verfolgen können, erfahren Sie im Folgenden. Das Spiel zwischen Portugal und Kroatien beginnt am 03.07.2026 um 1 Uhr deutscher Zeit, also in der Nacht auf Freitag.

Portugal vs. Kroatien heute live bei ARD, ZDF oder nur MagentaTV: Wer zeigt / überträgt das Sechzehntelfinale der WM 2026 im Free-TV und Livestream?


Es wird keine Übertragung von Portugal gegen Kroatien im Free-TV bei ARD oder ZDF geben. Stattdessen benötigt Ihr ein Abonnement bei MagentaTV, das alle 104 WM-Spiele live hat und wie schon zur Gruppenphase eine Vielzahl exklusiv im Programm hat.

Als Kommentator wird Alex Klich fungieren. In Sachen Experten sind für den Telekom-Anbieter mitunter Jürgen Klopp, Thomas Müller und Mats Hummels im Einsatz.

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Anstoßzeit Portugal gegen Kroatien

Portugal vs. Kroatien: Aufstellungen

Portugal vs Kroatien Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Portugal crest
Portugal
POR
Aufstellung
Kroatien crest
Kroatien
CRO
4-2-3-1
1D. Costa25N. Mendes3R. Dias20J. Cancelo13R. Veiga18P. Neto23Vitinha8B. Fernandes15J. Neves11Joao Félix7C. Ronaldo1D. Livakovic3M. Pongracic4J. Gvardiol6J. Sutalo2J. Stanisic10L. Modric14I. Perisic8M. Kovacic17P. Sucic13N. Vlasic11A. Budimir
Kroatien crest
Kroatien
CRO
4-2-3-1
Portugal

Startelf

Kroatien

Trainer

  • R. Martinez
  • Z. Dalic

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Form

POR
-Form

Tor erzielt (kassiert)
10/3
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

CRO
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/8
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Portugal kommt mit einer gemischten Bilanz aus den letzten fünf Spielen: drei Siege, zwei Unentschieden, keine Niederlage. Der deutlichste Erfolg war das 5:0 gegen Usbekistan bei der WM. Zuletzt gab es gegen Kolumbien ein torloses Remis – ein Ergebnis, das die Selecao eher durch Glück als durch Leistung einfuhr. Insgesamt erzielte Portugal in diesen fünf Partien zehn Treffer und kassierte drei.

Kroatien weist in den vergangenen fünf Spielen drei Siege, eine Niederlage und eine weitere Niederlage auf – konkret: zwei Siege bei der WM, ein Sieg im Testspiel, dazu zwei Niederlagen. Der jüngste Erfolg war ein 2:1 gegen Ghana, entschieden durch einen späten Treffer. Zuvor setzte es gegen England eine 2:4-Niederlage. In fünf Spielen schoss Kroatien sechs Tore und kassierte acht.


Bilanz direkte Duelle

POR

Letzte 5 Spiele

CRO

3

Siege

1

Unentschieden

1

Sieg

11

Erzielte Tore

7
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
5/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand am 18. November 2024 in der UEFA Nations League A statt: Kroatien und Portugal trennten sich 1:1. Davor gewann Portugal das Hinspiel im September 2024 mit 2:1. In den letzten fünf direkten Duellen holte Portugal drei Siege, Kroatien einen – bei einem Unentschieden. Portugal erzielte dabei insgesamt neun Tore, Kroatien sechs.


Portugal vs. Kroatien: Die Tabellen

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