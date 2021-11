Portugal vs. Serbien: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - die Übertragung der WM-Qualifikation

Mit Portugal und Serbien stehen sich die beiden Top-Teams aus Gruppe A der WM-Qualifikation am Sonntag, 14. November, gegenüber. Anpfiff der Begegnung ist um 20.45 Uhr im Estadio da Luz in Lissabon. Goal liefert die wichtigsten Informationen zur Übertragung der Partie Portugal gegen Serbien im TV und LIVE-Stream.

Für Superstar Cristiano Ronaldo und seine Mannschaftskollegen ist die Reise zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar noch längst nicht sicher. Der Stürmer von Manchester United und sein Team stehen nach neun Spieltagen in Gruppe A auf Rang eins, aber das direkte Duell mit den zweitplatzierten und punktgleichen Serben ist das große Finale der Gruppe.

Ein Unentschieden reicht Ronaldo und Co. im Heimspiel, um den ersten Rang zu verteidigen, Serbien hingegen muss alles auf Sieg setzen, um nicht als Zweiter in die Play-offs zu müssen. Im Hinspiel gab es zwischen beiden Mannschaften ein 2:2.

Wie Ihr das Top-Spiel in Gruppe A zwischen Portugal und Serbien live im TV verfolgen könnt, welche LIVE-STREAMS Euch zur Verfügung stehen und auf welcher Plattform die Highlights zu finden sind, haben wir Euch nachfolgend zusammengefasst.

Portugal vs. Serbien: Das Duell um die direkte WM-Qualifikation in der Übersicht

Begegnung: Portugal vs. Serbien

Wettbewerb: WM-Qualifikation, Gruppe A

Anpfiff: 14. November 2021, 20.45 Uhr

Austragungsort: Estadio da Luz, Lissabon (Portugal)

Portugal vs. Serbien: Läuft das WM-Quali-Spiel live im Free-TV oder im Pay-TV?

Nur noch die wenigsten Fußball-Events sind live im Free-TV zu verfolgen. Wettbewerbe wie die Champions League, Bundesliga oder internationale Top-Ligen wie die Ligue 1 oder LaLiga laufen beim Streamingdienst DAZN oder beim Pay-TV-Sender Sky.

Doch wie sieht es bei den Länderspielen aus? Partien mit Beteiligung der DFB-Auswahl sind im frei empfangbaren Fernsehen auf RTL zu sehen. Für die weiteren WM-Qualifikationsspiele gilt das allerdings nicht, dafür ist ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig.

Portugal vs. Serbien: Überträgt Sky oder DAZN das WM-Quali-Spiel?

Nahezu alle Wettbewerbe sind entweder bei Sky oder DAZN zu sehen - dazu gehört auch die Begegnung zwischen Portugal und Serbien am Sonntag.

Bis auf die Deutschland-Spiele sind alle europäischen WM-Quali-Partien beim Streamingdienst DAZN zu verfolgen, das betrifft pro Spieltag 24 von 25 Partien. Ein Sky-Abonnement ist demzufolge nicht erforderlich.

Portugal vs. Serbien: DAZN überträgt das WM-Quali-Spiel im LIVE-STREAM

Wenn Portugal auf Serbien trifft, zappelt der Ball häufig im Netz. In den vergangenen sechs Partien fielen insgesamt 22 Treffer - ein Durchschnitt von knapp 3,7 Toren pro Begegnung.

Ob auch am Sonntag Erfolgserlebnisse zu bejubeln sind, ist noch längst nicht klar. Fest steht aber bereits, wo und wann Ihr die Partie live verfolgen könnt. Der Streamingdienst DAZN bietet das Gruppenspiel der WM-Quali im LIVE-STREAM an - wie Ihr an das dafür notwendige Abonnement kommt, erklären wir in den kommenden Absätzen.

Portugal vs. Serbien: Die WM-Quali-Begegnung im LIVE-STREAM auf DAZN

DAZN ist der Anbieter, wenn es um Live-Sport aus aller Welt geht. Internationale Top-Ligen, die WM-Qualifikation, US-Sport wie die NBA und NFL sowie Kampfsport- und Darts-Events live und exklusiv - bei DAZN erhaltet Ihr das volle Programm an Live-Sport.

Um Euch Zugang zu den LIVE-STREAMS zu verschaffen, müsst Ihr Euch registrieren und könnt zwischen zwei kostenpflichtigen Abo-Versionen auswählen.

Portugal vs. Serbien: Zwei Abo-Möglichkeiten für Live-Sport auf DAZN

Die erste Möglichkeit ist das monatlich kündbare Paket zum Preis von 14,99 Euro. Die andere Variante sichert Euch den Zugang für ein komplettes Jahr, dafür müsst Ihr 149,99 Euro hinlegen. Damit spart Ihr knapp 2,50 Euro pro Monat im Vergleich zu Variante eins, könnt aber auch nicht monatlich kündigen.

Habt Ihr Euch registriert und für eine Version entschieden, habt ihr bezüglich des Geräts die freie Auswahl. Ladet Euch die App auf Handy oder Tablet herunter, loggt Euch im Webbrowser ein oder meldet Euch auf Eurem Smart-TV an - solange Ihr eine stabile Internetverbindung habt, stehen Euch all diese Möglichkeiten offen.

Portugal vs. Serbien: Highlights und LIVE-TICKER zur WM-Qualifikation

Euch fehlt die Zeit, um am Sonntagabend um 20.45 Uhr gemütlich auf der Coach das Aufeinandertreffen zwischen Portugal und Serbien zu verfolgen, Ihr wollt aber unbedingt die Highlights sehen? Kein Problem, diese findet Ihr im Anschluss an die Begegnung ebenfalls auf DAZN.

Darüber hinaus stellen wir Euch auch unseren LIVE-TICKER von Goal zur Verfügung. Dort informieren wir nahezu in Echtzeit zu den Schlüsselszenen und Zwischenständen - so seid ihr up-to-date und könnt regelmäßig schauen, wie sich CR7, Bruno Fernandes und Co. gegen Serbien schlagen.

Portugal vs. Serbien: Die Übertragung zum WM-Quali-Spiel aus Gruppe A in der Übersicht

Begegnung Portugal vs. Serbien Wettbewerb WM-Qualifikation, Gruppe A Free-TV - LIVE-STREAM DAZN Start der Übertragung 14. November, 20.45 Uhr Kommentator Nico Seepe

Portugal vs. Serbien: Die Aufstellungen

Wer stürmt an der Seite des Superstars von Manchester United und welche Elf schickt Serbiens Nationaltrainer Dragan Stojkovic ins Rennen? Rund eine Stunde vor Anpfiff wissen wir mehr und veröffentlichen an dieser Stelle die Aufstellungen der beiden Teams.