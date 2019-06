Wer zeigt / überträgt Portugal vs. Schweiz heute live im TV und LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung der Nations League

Zum ersten Mal überhaupt findet eine Endrunde der Nations League statt. Gastgeber Portugal muss im Halbfinale gleich mal ran. Wer überträgt das Spiel?

Fußballfans dürfen ganz neue Erfahrungen machen, denn eine Weltpremiere steht an! Die UEFA geht nämlich zum ersten Mal in der Geschichte in die Endrunde. Mit dabei: Gastgeber und die . Anpfiff im Estadio do Dragao in Porto ist heute Abend um 20:45 Uhr.

Portugal setzte sich in seiner Gruppe souverän gegen und durch. Das Halbfinale könnte nun auf portugiesischer Seite für eine weitere Premiere sorgen. Denn Shootingstar Joao Felix von Lissabon steht vor seinem ersten Einsatz in der Nationalelf. Der 19-Jährige ist dabei noch ganz perplex von seinem Treffen mit Cristiano Ronaldo.

Die Schweiz hingegen steht in der Runde der letzten Vier dank eines 5:2-Sieges am letzten Vorrundenspieltag gegen . Und das, obwohl die Nati in jenem Spiel bereits mit 0:2 zurücklag.

In diesem Artikel erklärt Euch Goal, wie Ihr das Halbfinale zwischen Portugal und der Schweiz live verfolgen könnt. Hier bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung im TV und zum LIVE-STREAM.

Wer zeigt / überträgt Portugal gegen Schweiz heute live? Die Nations League im TV sehen

Finalteilnehmer Nummer eins wird heute Abend ermittelt, wenn das erste Nations-League-Halbfinale ausgespielt wird. Alle Fans können sogar live miterleben, wer sich zum ersten Nations-League-Finalteilnehmer der Geschichte krönen darf. Die Partie wird nämlich live gezeigt! Wir geben Euch einen Überblick über die Live-Übertragung.

Zeigt / überträgt das Free-TV das Halbfinale zwischen Portugal und Schweiz?

Wäre die deutsche Nationalmannschaft ins Halbfinale eingezogen, hätte das öffentlich-rechtliche Fernsehen die Partie im Free-TV übertragen. Nachdem die Nationalelf allerdings in der Vorrunde an und der gescheitert ist, schauen deutsche Fußballfans nun in die Röhre.

Das Spiel wird nämlich nicht im Free-TV gezeigt. Weder ARD noch ZDF zeigen die Partie. RTL und RTL Nitro besitzen ebenfalls keine Übertragungsrechte.

Zeigt / überträgt Sky Portugal vs. Schweiz im Nations-League-Halbfinale?

Sky ist mit den Übertragungsrechten der , , des DFB-Pokals und Spiele der der Go-To-Sender von Fußballfans im Pay-TV. Die UEFA Nations League ist in ihrem Paket allerdings nicht mit inbegriffen.

Sky zeigt keine Spiele der Nations League und damit auch nicht die Partie zwischen Portugal und der Schweiz. Wir erklären Euch dennoch eine Möglichkeit, die Partie am TV live verfolgen zu können, wie Ihr im nächsten Abschnitt erfahrt.

DAZN zeigt / überträgt Portugal gegen Schweiz heute im LIVE-STREAM - So seht Ihr die Nations League

DAZN ist in den letzten knapp drei Jahren als "Netflix des Sports" bekannt geworden mit seinen Live-Übertragungen zu sämtlichen Sportereignissen. Auch die Nations League und somit das Halbfinale heute Abend ist im Übertragungspaket von DAZN vorhanden. Das Spiel läuft also live und in voller Länge im LIVE-STREAM auf DAZN.

Begleitet wird die Partie von Kommentator Alex Schlüter und Experte Heiko Vogel, der als ehemaliger Trainer vom den Schweizer Fußball bestens kennt.

Den Stream von DAZN könnt Ihr auf allen mobilen Endgeräten und auch am TV laufen lassen. Dafür braucht Ihr nur eine stabile Internetverbindung und ein DAZN-Abo. Das Abo wird Euch einen Monat lang zum Probieren sogar kostenlos zur Verfügung gestellt. Solltet Ihr also noch keinen Account besitzen, könnt Ihr heute das Spiel kostenlos verfolgen.

Die App der Streaming-Plattform gibt es kostenlos im Google Play Store und App Store, mit der Ihr Euch an Eurem Smartphone oder Tablet einloggen könnt. Auch am PC und MacBook ist DAZN über www.dazn.com verfügbar. Wollt Ihr den LIVE-STREAM am TV laufen lassen, könnt Ihr Euch entweder an Eurem Smart-TV oder über die Playstation oder den Amazon Fire TV Stick einloggen.

Nach dem Probemonat könnt Ihr dann entscheiden, ob Ihr das Angebot weiter nutzen wollt. Falls nicht, ist die Kündigung jederzeit möglich und kostenlos, es gibt keine Vertragsbindung. Wer dabeibleiben will, zahlt nach dem Gratismonat 9,99 Euro monatlich. Die Kosten können zum Beispiel per Überweisung, Kreditkarte oder Paypal beglichen werden. Eine Übersicht dazu bekommt Ihr hier.

Live-Übertragung verpasst? Kein Problem, DAZN zeigt / überträgt auch das Re-Live und die Highlights

Wer heute Abend um 20:45 Uhr nicht LIVE-STREAM nicht schauen kann, der kann beruhigt sein. Die schönsten Ausschnitte von Portugal gegen Schweiz mit den besten Szenen von Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Granit Xhaka und Co. wird schon kurz nach Abpfiff in einem Highlight-Clip zusammengefasst.

Doch nicht nur die Highlights sind jederzeit auf DAZN abrufbar, der Streaming-Dienst zeigt sogar die kompletten 90 Minuten im Re-Live auf seiner Plattform.

Wer zeigt / überträgt Portugal gegen Schweiz heute Abend live? Die Übertragungen im Überblick