Portugal vs. Schweiz: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, Highlights, LIVE-TICKER - alles zur Übertragung der Nations League

Im Nations-League-Halbfinale trifft Portugal auf die Schweiz. Goal verrät, wie Ihr die Partie live im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER verfolgen könnt.

K.-o.-Time! Die UEFA Nations League geht in die heiße Phase. Im ersten Halbfinale trifft Portugal auf die Schweiz. Die Partie wird heute Abend um 20.45 Uhr angepfiffen und findet im Estadio do Dragao in Porto statt.

In der Gruppenphase setzten sich die Portugiesen um Superstar Cristiano Ronaldo souverän vor Italien und Polen durch. Nun hat der Europameister von 2016 die Chance, als erste Mannschaft überhaupt ins Finale der einziehen.

Doch die hat dasselbe vor. Dank eines spektakulären 5:2-Erfolgs am letzten Gruppenspieltag gegen Belgien steht das Alpenland überhaupt erst im Halbfinale. Die Schweiz oder - wer zieht ins Endspiel ein? Im Finale trifft der Sieger der Partie entweder auf England oder die Niederlande.

Läuft Portugal vs. Schweiz live im TV? Wird das Spiel im LIVE-STREAM übertragen? Gibt es einen LIVE-TICKER und wo werden die Highlights gezeigt? In diesem Artikel liefern wir Euch die Antworten.

Portugal vs. Schweiz: Das Halbfinale der Nations League im Überblick

Duell Portugal vs. Schweiz Datum Mittwoch, 05. Juni 2019 || 20.45 Uhr Ort Estadio do Dragao, Porto (Portugal) Zuschauer 50.033 Plätze

Portugal vs. Schweiz im LIVE-STREAM verfolgen - so geht's!

Wie soll es anders sein: Das Übertragungspaket von DAZN ist randvoll mit Spitzenfußball gefüllt. Natürlich hat der Streamingdienst auch die UEFA Nations League im Programm und zeigt Portugal vs. Schweiz selbstverständlich im LIVE-STREAM.

Wie gewohnt beginnt DAZN bereits wenige Minuten vor dem Anpfiff, der um 20.45 Uhr erfolgen wird, mit der Übertragung. Somit bekommt Ihr alle relevanten Informationen sowie die Startaufstellungen beider Teams vorab und könnt bestens vorbereitet in die 90 Halbfinal-Minuten zwischen Portugal und der Schweiz gehen. Mit DAZN verpasst Ihr keine Sekunde der Nations League. Am Mikrofon werden Euch Kommentator Lukas Schönmüller und Experte Heiko Vogel begleiten. Als ehemaliger Coach des FC Basel ist Vogel mit dem Schweizer Fußball bestens vertraut.

Portugal vs. Schweiz im LIVE-STREAM sehen - wie geht das?

Um den LIVE-STREAM zu Portugal vs. Schweiz nutzen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement von DAZN. Seid Ihr im Besitz eines solchen, müsst Ihr lediglich die DAZN-App und den LIVE-STREAM zur Partie starten. Seid Ihr noch nicht im Besitz eines DAZN-Abos, ist das ebenfalls kein Problem. Denn dann könnt Ihr Portugal vs. Schweiz sogar vollkommen kostenlos erleben.

Wie geht das? Ganz einfach: Ihr könnt Euch einen kostenlosen Probemonat bei DAZN sichern und vier Wochen lang die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes gratis austesten - so auch den LIVE-STREAM zu Portugal vs. Schweiz. Hat Euch das Live-Sport-Paket von DAZN bestehend aus Champions League, Europa League, europäischen Top-Ligen sowie zahlreichen Box- und Motorsport-Events überzeugt, zahlt Ihr anschließend 9,99 Euro pro Monat und könnt das Abo jederzeit monatlich kündigen.

Bleibt noch eine Frage offen: Auf welchen Geräten könnt Ihr DAZN nutzen? Das bleibt Euch überlassen. DAZN findet Ihr über Euren Internetbrowser unter www.dazn.de. Aber auch auf Eurem Handy, Tablet oder Smart-TV ist DAZN als App verfügbar. Ladet Euch einfach die DAZN-App kostenlos aus den aufgelisteten Portalen herunter und schon könnt Ihr die DAZN-Programmvielfalt genießen:

Portugal vs. Schweiz live im TV verfolgen - geht das?

Dass das Duell zwischen Portugal und der Schweiz im LIVE-STREAM übertragen wird, ist schon mal eine sehr gute Nachricht. Schließlich geht es im Halbfinale um den Einzug ins Endspiel der Nations League. Welche der beiden Mannschaften kann sich die Chance auf den ersten Titel des neu erschaffenen Wettbewerbs wahren? Und wird das Aufeinandertreffen von Portugal und der Schweiz zusätzlich zum LIVE-STREAM auch im TV übertragen?

Die Antwort ist: nein. In besitzt außer DAZN niemand Übertragungsrechte an den beiden Halbfinalspielen und dem Finale der Nations League. Dementsprechend wird auch Portugal vs. Schweiz nicht live im TV gezeigt. Weder die öffentlich-rechtlichen Sender wie ARD und ZDF noch RTL übertragen die Partie live. Auch der Bezahlsender Sky besitzt nicht die Rechte, das Nations-League-Halbfinale in voller Länge live im TV zu zeigen.

Zusammenfassung: Somit ist der Streamingdienst aus Ismaning bei München Eure einzige Möglichkeit, das Halbfinale live zu erleben. DAZN zeigt / überträgt Portugal vs. Schweiz in voller Länge im LIVE-STREAM. Eine andere Option gibt es nicht.

Portugal vs. Schweiz: So seht Ihr die Highlights

Ihr habt das Spiel verpasst? Kein Problem. Ihr wollt Euch die Tore und wichtigsten Szenen noch einmal anschauen? Kein Problem.

DAZN liefert Euch bereits wenige Minuten nach Abpfiff die Highlights von Portugal vs. Schweiz auf Euren Bildschirm. In der Zusammenfassung des Streamingdienstes könnt Ihr die spielentscheidenden Szenen noch einmal genießen.

Wem das immer noch nicht genug ist, sei verraten: Bei DAZN könnt Ihr Euch die Partie einen Augenblick nach Ende des Duells auch noch einmal in voller Länge im Re-Live anschauen.

Portugal vs. Schweiz im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt keine Chance, Euch das Spiel im LIVE-STREAM anzuschauen, wollt aber nicht erst auf die Highlights oder das Re-Live warten? Dann aufgepasst: Mit dem LIVE-TICKER von Goal zu Portugal vs. Schweiz verpasst Ihr keine spielentscheidenden Szenen und bleibt immer hautnah am Ball.

Bereits wenige Minuten vor dem Anstoß versorgen wir Euch im LIVE-TICKER von Goal mit den wichtigsten Informationen rund um das Halbfinale der UEFA Nations League. Wenn ab 20.45 Uhr in Portugal der Ball rollt, bleibt Ihr stets up to date.

Und das beste: Der LIVE-TICKER von Goal ist selbstverständlich kostenlos.

Portugal vs. Schweiz: Die Aufstellungen

Welche Top-Stars stehen für die Portugiesen von Beginn an auf dem Rasen? Welche Elf schickt die Schweiz ins Rennen? Beide Fragen werden knapp eine Stunde vor dem Anpfiff, der um 20.45 Uhr erfolgen wird, an dieser Stelle beantwortet.

Wer zeigt / überträgt Portugal vs. Schweiz? Die Übertragung im Überblick