Portugal: Rafa Silva tritt kurz vor der WM aus der Nationalmannschaft zurück

Rafa Silva gehört zu den formstärksten Spielern aktuell. Bei der WM wird der Portugiese aber nicht auflaufen.

Rafa Silva hat überraschend seinen Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft verkündet. Dies teilte eine Agentur in seinem Namen mit. Der 29-Jährige von Rekordmeister Benfica gab "persönliche Gründe" als Motiv für seinen Entschluss an, Trainer Fernando Santos habe er bereits informiert.

"Ich denke, dass dies an diesem Punkt meiner Karriere eine ehrliche und richtige Entscheidung ist", so Silva. Er hatte unter Santos nicht immer einen leichten Stand und war vor rund einem Jahr unter anderem für zu lasche Trainingsleistungen kritisiert worden. Aktuell spielt er allerdings bei Benfica unter Roger Schmidt groß auf und galt dank 6 Toren und 4 Assists in 13 Partien dieser Saison als sehr aussichtsreicher Kandidat auf einen Platz im portugiesischen Kader für die WM-Endrunde in Katar.

Benfica: Rafa Silva wurde mit Portugal Europameister

Sein Debüt in Portugals Nationalmannschaft feierte Silva 2014 unter Paulo Bento in einem Freundschaftsspiel gegen Kamerun. Seitdem absolvierte er 25 Länderspiele. 2016 gehörte der vielseitige Offensivspieler zum Kader, der die Europameisterschaft in Frankreich gewann. Auch vier Jahre später stand er im EM-Aufgebot und gewann 2021 die Nations League.

Silva, der 2016 für 16 Millionen Euro Ablöse von Sporting Braga zu Benfica wechselte, kann im Angriff mehrere Positionen bekleiden. Vornehmlich kommt er offensiven Mittelfeld zum Einsatz, kann aber auch im Sturmzentrum oder auf den Flügelpositionen eingesetzt werden.

Auf jenen Positionen ist der Konkurrenzkampf in Portugal dank Stars wie Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Rafael Leao, Diogo Jota oder Bernardo Silva sehr hoch.