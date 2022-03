Portugal vs. Nordmazedonien live: Die WM-Qualifikation heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Am Dienstag um 20.45 Uhr gehen in der europäischen WM-Qualifikation zwei Play-off-Endspiele über die Bühne. Hierbei kommt es unter anderem im Pfad C zum Aufeinandertreffen zwischen Portugal und Nordmazedonien. Damit treffen der 8. und der 67. im FIFA-Ranking aufeinander.

Portugal vs. Nordmazedonien: Hier könnt Ihr Euch bei DAZN anmelden

Portugal setzte sich am Donnerstag im Halbfinale vor eigenem Publikum gegen die Türkei mit 3:1 durch. Zuvor hatte die Mannschaft von Fernando Santos in der Gruppe A hinter Serbien den zweiten Platz belegt. Hierbei holten Cristiano Ronaldo & Co. drei Punkte weniger als der Erstplatzierte, der im Showdown einen Auswärtssieg feierte.

Nordmazedonien gelang am Donnerstag mit einem 1:0 in Italien eine faustdicke Sensation. Davor hatte die seit August von Blagoja Milevski betreute Auswahl die Gruppe J hinter Deutschland auf dem zweiten Platz abgeschlossen. Die Löwen nahmen 18 Punkte und damit 9 Zähler weniger als die DFB-Auswahl mit.

Heute steht das WM-Play-off-Finale zwischen Portugal und Nordmazedonien auf dem Programm. Bei GOAL erhaltet Ihr sämtliche Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER und zu den Aufstellungen.

Portugal vs. Nordmazedonien: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Portugal vs. Nordmazedonien Datum: Dienstag, 29. März 2022 Uhrzeit: 20.45 Uhr Stadion: Estadio Do Dragao (Porto)

Portugal gegen Nordmazedonien heute live im TV anschauen: Die Übertragung der WM-Qualifikation

Während der Gruppenphase der WM-Qualifikation liefen die Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft bei RTL. Infolgedessen konntet Ihr an jedem Spieltag eine Begegnung im Free-TV mitverfolgen. Anschließend löste die DFB-Auswahl als Gruppensieger das direkte Ticket für die WM 2022 in Katar. Daher stellt sich die berechtigte Frage: Wie steht es um die Übertragung der Play-offs und der Partie Portugal vs. Nordmazedonien?

Portugal vs. Nordmazedonien heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

GOAL hat diesbezüglich keine guten Nachrichten für Euch. Denn: Ihr konntet Euch ausschließlich die Auftritte des deutschen Nationalteams im Free-TV ansehen. Und da das Team von Hansi Flick bereits als Teilnehmer an der Endrunde in Katar feststeht, bekommt Ihr keine Playoff-Partie kostenlos ins Haus geliefert. Diese Regelung galt für das Halbfinale und trifft nun ebenso auf die Endspiele zu. Wenn Ihr Euch trotzdem das WM-Playoff-Finale Portugal gegen Nordmazedonien live anschauen wollt, müsst Ihr auf DAZN zurückgreifen.

Portugal vs. Nordmazedonien heute live im TV bei DAZN

Nachdem es sich hierbei um einen Pay-per-View-Anbieter handelt, benötigt Ihr ein Abonnement. Diesbezüglich stehen ein Monats- und ein Jahresdeal zur Auswahl. Mit der zweitgenannten Option könnt Ihr entweder einmalig 274,99 Euro oder monatlich 24,99 Euro auf den Tisch legen. Für einen Monatsvertrag müsst Ihr hingegen 29,99 Euro bezahlen. Diese Preise gelten ausschließlich für Rückkehrer sowie Neukunden. Nachfolgend findet Ihr zahlreiche Fakten zu DAZN:

Anschließend nimmt der Vertragsabschluss wenige Minuten in Anspruch. Und dasselbe gilt für den zweiten Vorgang. Wenn Ihr einen internetfähigen Fernseher Euer Eigen nennt, müsst Ihr Euch lediglich um die Installation der kostenfreien App kümmern.

Allerdings lohnt sich ein Abo mit dem Live-Stream-Anbieter auch dann, wenn Ihr ausschließlich ein gewöhnliches TV-Gerät besitzt. Denn: Ihr könnt dieses per HDMI-Kabel mit einem Notebook oder PC vernetzen. Aber schreibt Euch nun die Schlüsselfakten zur Übertragung des WM-Playoffs-Finales Portugal gegen Nordmazedonien auf:

Portugal gegen Nordmazedonien heute im LIVE-STREAM sehen

Somit könnt Ihr traditionelle Fernsehgeräte gewissermaßen einem Smart-TV gleichstellen. Und das liegt daran, dass DAZN zum vollständigen Programm zusätzlich LIVE-STREAMS bereitstellt. Darauf könnt Ihr genauso gut mit Smartphones sowie Tablets zurückgreifen. Außerdem benötigt Ihr wenig überraschend eine ordentliche Internetverbindung.

Wenn das alles kein Hindernis darstellt, könnt Ihr Euch als Kunden des Bezahlanbieters heute um 20.45 Uhr zusätzlich das Finale im Pfad B, Polen vs. Schweden, ansehen. Obendrein könnt Ihr Euch zwischen Ausstrahlungen in voller Länge und einer Konferenz entscheiden. Im Pfad A steht Wales bereits als Finalist fest. Jedoch wurde das zweite Halbfinale Schottland vs. Ukraine aufgrund des russischen Überfalls auf die Ukraine verschoben. Zudem strahlt der Kooperationspartner Sportdigital ab 19 Uhr eine Konferenz mit den Rückspielen des afrikanischen WM-Playoffs aus.

Zu Portugal gegen Nordmazedonien via LIVE-TICKER am Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

GOAL bietet Euch zum WM-Playoff-Finale Portugal vs. Nordmazedonien ebenso wie zu sämtlichen anderen Matches einen LIVE-TICKER an. Damit halten wir Euch zu allen Treffern, allen weiteren Gelegenheiten, Roten sowie Gelben Karten und Auswechslungen auf dem Laufenden. Obendrein erhaltet Ihr von uns Push-Mitteilungen. Somit müsst Ihr nicht die ganze Zeit den Bildschirm im Auge behalten.

Portugal gegen Nordmazedonien mittels TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER mitverfolgen: Die Übertragung der WM-Qualifikation

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL

Portugal vs. Nordmazedonien: Die Aufstellungen zur WM-Qualifikation

Die Startformationen werden üblicherweise rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekanntgegeben.