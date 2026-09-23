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UEFA Nations League A
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Portugal gegen Wales: Alles, was ihr zur Vorschau auf das Spiel in der UEFA Nations League wissen müsst

Portugal - Wales
UEFA Nations League A
Portugal
Wales

Umfassende Spielvorschau auf Portugal gegen Wales in der UEFA Nations League. Wir analysieren die aktuelle Form, Kader-Updates und die wichtigsten Geschichten vor diesem Auftakt in Gruppe A4 am Donnerstagabend in Lissabon.

Portugal gegen Wales: Spieldetails

crest
UEFA Nations League A - Spielwoche 1
Estadio Jose Alvalade

Portugal und Wales treffen am 24. September 2026 um 18:45 Uhr GMT aufeinander (14:45 Uhr EST / 19:45 Uhr BST / 20:45 Uhr SAST).

Titelverteidiger starten in die Gruppenphase

Der amtierende UEFA-Nations-League-Sieger Portugal kehrt zum ersten Spieltag ins heimische Estádio José Alvalade zurück und empfängt Wales. Unter dem kürzlich ernannten Cheftrainer Jorge Jesus beginnt ein neues Kapitel, und die Seleção will die Titelverteidigung mit einem überzeugenden Auftritt vor heimischem Publikum einläuten. Für Wales von Craig Bellamy ist die Rückkehr in Liga A eine enorme Herausforderung, da die Mannschaft sich gegen eine der führenden Nationalteams Europas behaupten will.

FBL-POR-NATIONS LEAGUE-PRESSERGetty Images

Neuanfang der Seleção: Die Ära Jorge Jesus beginnt in Lissabon

Portugal geht in das Auftaktspiel am Donnerstag mit dem Ziel, seine Kampagne nach dem Erreichen des Achtelfinals bei der WM 2026 mit einem Sieg zu beginnen. Jorge Jesus hat einen starken 25-Mann-Kader berufen, in dem die erfahrenen Stars Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Rúben Dias und der 41 Jahre alte Cristiano Ronaldo ebenso stehen wie die Neuberufenen Nuno Tavares, Samuel Soares, João Palhinha und Fábio Silva. Mit enormer kreativer Qualität im gesamten Mittelfeld will Portugal in Gruppe A4 die Messlatte hoch legen.

Wales v Montenegro - UEFA Nations League 2024/25 League B Group B4Getty Images

Bellamys Team peilt ein Ausrufezeichen zum Auftakt an

Wales reist nach Lissabon, fest entschlossen, sich nach dem Aufstieg zurück in Liga A im vorherigen Nations-League-Zyklus auf diesem Niveau zu testen. Die Mannschaft von Craig Bellamy will sich nach den jüngsten Länderspiel-Testpartien zurückmelden und setzt dabei auf die Offensivkraft von Brennan Johnson, Daniel James und David Brooks sowie auf Stabilität im Zentrum durch Ethan Ampadu und Joe Rodon. Auswärts gegen Portugal anzutreten, ist eine hohe Hürde, doch Wales verfügt über viel Tempo im Umschaltspiel, um die Gastgeber zu gefährden.

Kann Wales Portugals Offensive stoppen?

Historisch gesehen waren Duelle zwischen diesen beiden Teams von hoher taktischer Intensität geprägt, allen voran Portugals 2:0-Sieg im Halbfinale der EM 2016. Portugals Mittelfeldtrio aus Vitinha, João Neves und Bruno Fernandes will den Ballbesitz kontrollieren und Räume für Rafael Leão und Ronaldo öffnen. Wales wiederum setzt auf einen disziplinierten Mittelfeldblock und schnelles Umschaltspiel über Brennan Johnson, um bei Gegenstößen Chancen zu kreieren. Da in Gruppe A4 wertvolle Punkte auf dem Spiel stehen, verspricht das Duell am Donnerstag von Beginn an packende Action.

Mögliche Startaufstellungen

Portugal: Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Vitinha, J Neves; Neto, Fernandes, Felix; Ronaldo

Wales: Ward; N Williams, Cabango, Norrington-Davies, Dasilva; Ampadu, J James; Brooks, Thomas, Johnson; D James

Teamnews & Kader

Portugal vs Wales Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Portugal crest
Portugal
POR
Aufstellung
Wales crest
Wales
WAL
4-2-3-1
D. CostaD. CostaJ. CanceloJ. CanceloN. MendesN. MendesR. VeigaR. VeigaR. DiasR. DiasP. NetoP. NetoB. FernandesB. FernandesJoao FélixJoao FélixVitinhaVitinhaR. NevesR. NevesC. RonaldoC. RonaldoD. WardD. WardJ. DasilvaJ. DasilvaN. WilliamsN. WilliamsR. Norrington-DaviesR. Norrington-Daviesteam-logoB. CabangoJ. JamesJ. JamesN. BroadheadN. BroadheadD. BrooksD. BrooksE. AmpaduE. Ampaduteam-logoS. ThomasB. JohnsonB. Johnson
Wales crest
Wales
WAL
4-2-3-1
Portugal

Startelf

Wales

Trainer

  • J. Jesus
  • C. Bellamy

Portugal wird von Jorge Jesus trainiert, der seinen ersten Kader für die Nations-League-Kampagne benannt hat. Verletzungen oder Sperren wurden in dieser Phase nicht bestätigt, und die voraussichtliche Startelf wurde noch nicht bekannt gegeben. Weitere Teamnews werden näher am Anpfiff ergänzt.

Wales wird von Craig Bellamy angeführt. Wie bei Portugal liegen derzeit auch für die Auswärtsmannschaft keine Informationen zu Verletzungen oder Sperren vor. Updates folgen, je näher die Partie rückt.

Form

POR

POR - Form

COD
U1-1
UZB
S5-0
COL
U0-0
CRO
S2-1
ESP
N0-1
Tor erzielt (kassiert)
8/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
WAL

WAL - Form

MKD
S7-1
BIH
N1-1
NIR
U1-1
GHA
U1-1
ROU
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
11/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

Portugal geht mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen in diese Partie, dabei erzielte die Mannschaft neun Tore und kassierte zwei. Der jüngste Auftritt war eine 0:1-Niederlage im WM-Viertelfinale gegen Spanien, die eine Serie beendete, in der es zuvor einen 2:1-Sieg gegen Kroatien und einen dominanten 5:0-Erfolg gegen Usbekistan gegeben hatte. Portugal spielte in diesen fünf Partien zweimal zu null, was auf ein Team hindeutet, das trotz des frühen WM-Aus schwer zu überwinden war.

Wales hat eines der vergangenen fünf Spiele gewonnen, zweimal unentschieden gespielt und zweimal verloren, dabei elf Tore erzielt, aber acht kassiert. Das jüngste Ergebnis war eine 1:2-Niederlage gegen Rumänien in einem Freundschaftsspiel im Juni. Der einzige Sieg in diesem Lauf war zuvor ein 7:1-Kantersieg gegen Nordmazedonien in der WM-Qualifikation, auch wenn dieses Resultat angesichts der darauffolgenden Schwierigkeiten inzwischen weit entfernt wirkt.

Direkter Vergleich

Head to Head

PortugalUnentschiedenWales
2
0
0
Europameisterschaft
Portugal badge
Portugal
POR
2
Wales badge
Wales
WAL
0
END
Freundschaftsspiele
Portugal badge
Portugal
POR
3
Wales badge
Wales
WAL
0
END
5Erzielte Tore0
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor0/2

Die beiden Teams sind in der dokumentierten jüngeren Geschichte zweimal aufeinandergetroffen, beide Male gewann Portugal. Die jüngste Partie fand bei der EM 2016 am 6. Juli statt, als Portugal mit 2:0 gewann. Davor schlug Portugal Wales im Juni 2000 in einem Freundschaftsspiel mit 3:0. Portugal hat beide Duelle gewonnen und in den beiden Partien kein Gegentor kassiert.

Tabelle

Grp. 4

#PSUNTG+/-PktForm
1
DänemarkDänemarkDEN
00000000
2
NorwegenNorwegenNOR
00000000
3
PortugalPortugalPOR
00000000
4
WalesWalesWAL
00000000
Championship Playoff
Play-offs Abstieg
Abstieg


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