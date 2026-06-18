Portugal gegen Usbekistan – Vorschau auf die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Alles, was Sie wissen müssen

Weltmeisterschaft - WM Gruppe K Houston Stadium

Portugal – Usbekistan: Anpfiff am 23. Juni 2026 um 13:00 Uhr EST (17:00 Uhr GMT).

Hintergrundinformationen zum Spiel und Einblicke in den ersten Spieltag

Die als Favorit gehandelte portugiesische Nationalmannschaft kam am ersten Spieltag nur mühsam zu einem 1:1-Unentschieden gegen eine defensiv starke DR Kongo. Überraschungen bei dieser Weltmeisterschaft werden in gewisser Weise zur Norm, doch Usbekistan sorgte nicht für eine solche, sondern unterlag einer talentierten kolumbianischen Mannschaft mit 1:3, obwohl sie das Spiel über weite Strecken spannend hielten. Vor diesem Spiel steht Portugal unter Druck, und Experten wie Medien fordern sogar, den Starstürmer aus der Startelf zu nehmen.

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Portugals Schlüsselspieler und Trainer

Trainer Roberto Martínez sieht einen Kader voller formstarker Spieler und will den größten Titel im Weltfußball holen. Der 41-jährige Rekordtorschütze Cristiano Ronaldo bestritt 228 Länderspiele, erzielte 143 Tore und nimmt zum sechsten Mal an einer WM teil.

Man-United-Star Bruno Fernandes verbuchte in der Saison 2025/26 21 Vorlagen in der Premier League – so viele wie noch nie in einer einzigen Saison. Das PSG-Quartett Nuno Mendes, Vitinha, João Neves und Gonçalo Ramos gewann gerade die Champions League und geht selbstbewusst ins Spiel. Nach dem 1:1 zum Auftakt gegen die DR Kongo mehren sich die Zweifel.

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Usbekistans Schlüsselspieler und Trainer

Die "Weißen Wölfe" haben ihr Turnierquartier in Nordamerika eingerichtet und verfügen vor ihrem historischen Debüt auf der Weltbühne über einen gut eingespielten, entschlossenen Kader. Unter der klugen, defensiv ausgerichteten Führung von Cheftrainer Fabio Cannavaro hat die Mannschaft in den jüngsten Vorbereitungsspielen ihre technische Höchstform erreicht und eine positive, geschlossene Atmosphäre geschaffen. Der größte strukturelle Fortschritt für Usbekistan ist eine einsatzfähige defensive Achse, die Cannavaro erlaubt, seinen bevorzugten taktischen Block im wichtigen Eröffnungsspiel zu setzen.

Der aufstrebende Abwehrspieler Abdukodir Khusanov führt die Abwehr und zeigt zusammen mit dem erfahrenen Rustam Ashurmatov starkes Positionsspiel. Im Mittelfeld stören Otabek Shukurov und Odiljon Hamrobekov die Angriffe des Gegners und sichern das Zentrum durch Laufstärke und Präsenz. Im Sturm führt Eldor Shomurodov die Spitze an, unterstützt von Abbosbek Fayzullaev und Jaloliddin Masharipov, die bei Kontern vertikale Optionen bieten.

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Voraussichtliche Aufstellung Portugals

Costa; Cancelo, Araújo, Veiga, Mendes; Neves, Vitinha; Silva, Fernandes, Neto; Ramos.

Voraussichtliche Aufstellung Usbekistans

Yusupov; Khusanov, Abdullaev, Urozov; Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrulloev; Fayzullayev, Urunov; Shomurodov.

26-köpfiger Kader Portugals

Torhüter: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolves), Rui Silva (Sporting), Ricardo Velho (Genclerbirligi).

Verteidiger: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Ruben Dias (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahçe), João Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Gonçalo Inácio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Tomás Araújo (Benfica).

Mittelfeld: Ruben Neves (Al-Hilal), Samu Costa (Mallorca), João Neves (Paris St-Germain), Vitinha (Paris St-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City).

Stürmer: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), João Félix (Al-Nassr), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (AC Mailand), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (Paris St-Germain).

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26-köpfiger Kader Usbekistans

Torhüter: Utkir Yusupov (Navbahor), Abduvohid Nematov (Nasaf), Botirali Ergashev (Neftchi).

Verteidiger: Rustam Ashurmatov (Esteghlal), Farrukh Sayfiev (Neftchi), Khojiakbar Alijonov (Pakhtakor), Sherzod Nasrullaev (Nasaf), Umar Eshmurodov (Nasaf), Abdukodir Khusanov (Manchester City), Abdulla Abdullaev (Dibba), Bekhruz Karimov (Surkhon), Jakhongir Urozov (Dinamo Samarkand), Avazbek Ulmasaliev (AGMK).

Mittelfeld: Otabek Shukurov (Baniyas), Jaloliddin Masharipov (Esteghlal), Odiljon Hamrobekov (Tractor), Oston Urunov (Persepolis), Jamshid Iskanderov (Neftchi), Dostonbek Khamdamov (Pakhtakor), Abbosbek Fayzullaev (Istanbul Başakşehir), Akmal Mozgovoy (Pakhtakor), Azizjon Ganiev (Al Bataeh), Sherzod Esanov (Buchara).

Stürmer: Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir, leihweise von Roma), Igor Sergeev (Persepolis), Azizbek Amonov (Bukhara).

Mannschaftsnachrichten & Kader

Roberto Martinez trainiert Portugal; Informationen zu Verletzungen oder Sperren im Kader der "Selecao" liegen noch nicht vor. Eine voraussichtliche Aufstellung hat der Trainer noch nicht bestätigt; aktuelle Informationen folgen kurz vor Anpfiff.

Fabio Cannavaro betreut Usbekistan, doch auch für die "Weißen Wölfe" liegen zum jetzigen Zeitpunkt keine bestätigten Angaben zu Verletzungen oder Sperren vor. Die voraussichtliche Startelf wird kurz vor dem Spiel veröffentlicht.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Portugal in Topform: Vier Siege aus Fünf Spielen

Portugal zeigt starke Form und hat vier der letzten fünf Spiele gewonnen. Zuletzt besiegte die Mannschaft am 10. Juni Nigeria 2:1; zuvor bezwang sie in Testspielen Chile 2:1 und die USA 2:0. Ein 0:0 gegen Mexiko unterbrach die Serie, doch sonst stand nur ein 9:1 in der WM-Qualifikation gegen Armenien zu Buche. In diesen fünf Spielen erzielte Portugal 14 Tore und kassierte drei Gegentreffer.

Die jüngste Bilanz Usbekistans wirkt durchwachsener. Die Mannschaft verlor ihre letzten beiden Spiele: am 8. Juni 1:2 gegen die Niederlande und am 2. Juni 0:2 gegen Kanada. Zuvor besiegte sie Venezuela und Gabun und spielte gegen China 2:2. In den letzten fünf Partien erzielten die "Weißen Wölfe" sechs Tore und kassierten sieben Gegentreffer; vor dem Turnier holten sie in den letzten drei Spielen einen Sieg.

Direkte Begegnungen

POR Letztes Spiel UZB 1 Sieg 0 Unentschieden 0 Siege Portugal 5 - 2 Usbekistan 5 Erzielte Tore 2 Spiele über 2,5 Tore 1/1 Beide Teams haben getroffen 1/1

Portugal und Usbekistan trafen in der verfügbaren Bilanz bisher nur einmal direkt aufeinander. Das Freundschaftsspiel am 18. September 2012 gewann Portugal 5:2. Wegen dieses einen Duells gibt es nur wenige historische Anhaltspunkte für das Gruppenphasen-Spiel.

Tabellenstand

In Gruppe K belegt Portugal nach den aktuellen Tabellenangaben Platz drei, Usbekistan Platz vier.