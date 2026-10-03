Portugal gegen Norwegen: Spieldetails

UEFA Nations League A - Spielwoche 4 4. Okt. 2026 - 14:45 Estadio do Dragao

Portugal und Norwegen stoßen am 4. Oktober 2026 um 18:45 Uhr GMT (14:45 Uhr EST / 19:45 Uhr BST / 20:45 Uhr SAST) an.

Die Spitzenreiter der Gruppe A4 empfangen das wiedererstarkte Norwegen

Portugal kehrt ins Estádio do Dragão in Porto zurück und empfängt Norwegen am 4. Spieltag seiner UEFA-Nations-League-Saison 2026/27 in Liga A der Gruppe A4. Nach dem perfekten Start in die Auftaktspiele will Jorge Jesus’ Seleção ihre makellose Kampagne fortsetzen und die Kontrolle an der Tabellenspitze festigen. Für Norwegen von Ståle Solbakken bietet die Reise nach Portugal nach dem bitteren Rückschlag in Cardiff die dringende Chance, den Kampf um den Klassenerhalt in Liga A neu zu entfachen.

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Der sechstorige Thriller der Seleção in Kopenhagen

Portugal geht mit breiter Brust in den Sonntagabend, nachdem es am 3. Spieltag (1. Oktober) in Kopenhagen einen furiosen 4:2-Auswärtssieg gegen Dänemark gefeiert hat. Tore von João Cancelo (13.), Gonçalo Ramos (25.), Vitinha (67.) und Joker João Félix (87.) sicherten einen packenden Sieg. Nach den vorherigen Erfolgen gegen Wales (1:0) und Norwegen (2:1 in Oslo) steht Portugal mit der Maximalausbeute an Punkten an der Spitze der Gruppe A4.

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Frust für Løvene: Spätes Herzschmerz in Cardiff

Norwegen reist nach Porto und will seine Kampagne nach der frustrierenden 1:2-Auswärtsniederlage gegen Wales am 3. Spieltag (1. Oktober) neu ausrichten. Mittelfeldspieler Oscar Bobb brachte Norwegen in der 11. Minute früh in Führung, doch die Rote Karte gegen Verteidiger Torbjørn Heggem mit dem Halbzeitpfiff veränderte die Partie. Wales nutzte das in der zweiten Halbzeit aus und holte alle drei Punkte, wodurch Erling Haaland und Kapitän Martin Ødegaard fest entschlossen sind, auf portugiesischem Boden eine Reaktion zu zeigen.

Haaland und Ødegaard fordern Portugals Spielaufbau heraus

Die Duelle zwischen diesen beiden Teams bieten dynamische Eins-gegen-eins-Situationen und Offensivqualität auf höchstem Niveau. Portugals Mittelfeldmotor um Vitinha, Bruno Fernandes und Rúben Neves will den Ballbesitz kontrollieren und Rafael Leão sowie Gonçalo Ramos in freie Räume schicken. Norwegen wiederum wird stark auf die kreative Übersicht von Martin Ødegaard bauen, um Erling Haaland gegen Rúben Dias und Renato Veiga in Szene zu setzen. Da wichtige Punkte in Gruppe A4 auf dem Spiel stehen, verspricht das Duell am Sonntag vom Anpfiff an große Dramatik.

Mögliche Startaufstellungen

Portugal: Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; J Neves, Vitinha; Neto, Fernandes, Felix; Ramos

Norwegen: Nyland; Ryerson, Ajer, Pedersen, Wolfe; Odegaard, Berge, Aasgaard; Bobb, Haaland, Nusa

Teamnews & Kader

Portugal wird von Jorge Jesus trainiert, bestätigte Informationen zu Verletzungen oder Sperren bei den Gastgebern liegen derzeit jedoch nicht vor. Aktualisierungen zum Kader werden näher am Anpfiff ergänzt.

Norwegen wird von Stale Solbakken geführt, und auch hier wurden bislang keine offiziellen Daten zu Verletzungen oder Sperren bestätigt. Martin Odegaard wurde nach dem ersten Aufeinandertreffen in Oslo jedoch humpelnd gesehen, und sein Fitnesszustand wird vor dieser Partie beobachtet werden. Weitere Teamnews werden bereitgestellt, sobald sie verfügbar sind.

Form

Portugal geht mit starker Form in diese Partie, mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen. Die Niederlage war ein 0:1 gegen Spanien im Viertelfinale der Weltmeisterschaft. Der jüngste Auftritt war der 2:1-Sieg in der Nations League gegen Norwegen in Oslo, davor gewann Portugal zum Auftakt der Nations League mit 1:0 gegen Wales. In diesen fünf Spielen hat Portugal neun Tore erzielt und nur zwei kassiert, was die defensive Stabilität zeigt, die zu einem Markenzeichen der Ära Jesus geworden ist.

Norwegen hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren. Das jüngste Ergebnis war die 1:2-Niederlage gegen Portugal in Oslo, nachdem die Mannschaft nach dem 3:2 gegen Dänemark am 1. Spieltag mit guter Stimmung angereist war. Norwegen erreichte auch das Viertelfinale der Weltmeisterschaft und besiegte in der K.-o.-Phase Brasilien und die Elfenbeinküste, bevor es mit 1:2 gegen England verlor. In den letzten fünf Spielen hat die Mannschaft acht Tore erzielt, aber neun kassiert, und in keiner dieser Partien eine Weiße Weste behalten.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams fand am 27. September 2026 in Oslo statt, als Portugal in der UEFA Nations League mit 2:1 gewann. Es war das erste Spiel in einem Gruppenphasen-Doppelduell, das enge Konkurrenz verspricht. Davor waren die Mannschaften zuletzt in einem Freundschaftsspiel im Mai 2016 aufeinandergetroffen, als Portugal zu Hause mit 3:0 gewann. In den letzten fünf registrierten Duellen hat Portugal viermal gewonnen und Norwegen einmal, wobei die portugiesische Mannschaft in diesem Duell konstant leichte Vorteile zeigte.

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