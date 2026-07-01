Portugal gegen Kroatien – Vorschau auf die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Alles, was Sie wissen müssen

Portugal gegen Kroatien: Anstoßzeit und Details

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde Toronto Stadium

Anpfiff ist am 2. Juli 2026 um 23:00 Uhr GMT und 19:00 Uhr EST.

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Europäische Giganten treffen in einem hochkarätigen K.o.-Spiel in Nordamerika aufeinander

Zwei aktuelle Schwergewichte Europas treffen im Toronto Stadium aufeinander und wollen ihren Anspruch auf einen langen Turnierweg untermauern. Roberto Martínez führt eine talentierte portugiesische Mannschaft in die K.o.-Runde, die nach einer engen Gruppenphase ihre Durchschlagskraft zeigen will.

Sie treffen auf eine starke kroatische Mannschaft unter Zlatko Dalić, ein turniererprobtes Team, das für die legendäre Widerstandsfähigkeit seiner "goldenen Generation" im K.o.-Fußball bekannt ist. Während Portugal über große Kadertiefe verfügt, zwingt der K.o.-Charakter der Runde der 32 die erfahrenen Kroaten dazu, das Tempo zu kontrollieren und auf eine weitere Turnierüberraschung zu zielen.

Wie die "Seleção" und die "Vatreni" hierherkamen

Portugal meisterte die hart umkämpfte Gruppe K und sicherte sich mit fünf Punkten den Einzug in die nächste Runde. Die Mannschaft von Martínez zeigte große taktische Flexibilität und blieb ungeschlagen; neben zwei hart erkämpften Unentschieden, darunter ein enges Duell gegen Gruppensieger Kolumbien, gelang ihr ein entscheidender Sieg. Mit sechs erzielten Toren und nur einem Gegentreffer bewies die "Seleção", dass ihre defensive Organisation auch unter Turnierdruck robust bleibt.

Kroatien belegte mit sechs Punkten Platz zwei in Gruppe L. Nach einem Rückschlag in der Gruppenphase nutzte das Team seine Erfahrung und holte zwei Siege aus drei Spielen. Fünf Treffer und fünf Gegentore zeigen die Stärke im Angriff, doch die Abwehr braucht mehr Stabilität.

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Mittelfeld-Maestros und defensive Generäle als Anker der Mannschaften

Im Mittelfeld prallen die Generationen aufeinander. Kroatien setzt auf seinen Kapitän Luka Modrić und auf Mateo Kovačić, um das Tempo zu kontrollieren und den Ball unter Druck zu halten. In der Abwehr soll Joško Gvardiol den stürmischen portugiesischen Angriff stoppen und Konter einleiten.

Portugal kontert mit einem Mittelfeld voller Technik. Vitinha und João Neves sollen Disziplin und Spielaufbau liefern, um Kroatiens Pressing zu umgehen. In der Abwehr stabilisiert Ruben Dias die Abwehr und sorgt dafür, dass Portugal kompakt bleibt und für Konter gewappnet ist.

Überzahl auf den Flügeln gegen disziplinierte zentrale Blöcke entscheidet über den Spielverlauf

Portugal will das Spielfeld in die Breite ziehen und die Räume auf den Flügeln nutzen. Martínez setzt auf das Tempo von Rafael Leão im Eins-gegen-Eins, kombiniert mit überlappenden Außenverteidigern, um Überzahlsituationen zu schaffen und die zentralen Räume zu versorgen.

Kroatiens Plan beruht auf Raumverweigerung und schnellen Umschaltphasen. Weil Dalićs Team Portugals Spielkontrolle erwartet, wird es wohl einen kompakten Mittelfeldblock bilden, Passwege zum gegnerischen Spielmacher abschneiden und über Andrej Kramarić kontern, um die Abwehr zu überraschen.

Eingespielte Strukturen auf dem Prüfstand

Verliert Portugal den Ball, braucht es sofort volle Konzentration, denn das erfahrene kroatische Mittelfeld bestraft jede passive Abwehr.

Kroatien steht vor einer harten körperlichen und technischen Aufgabe: Es muss den mehrschichtigen portugiesischen Angriff stoppen. Nur eine fehlerfreie Kommunikation in der Abwehr kann verhindern, dass Leão und andere Stürmer in den Strafraum gelangen.

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Voraussichtliche Aufstellung Portugals gegen Kroatien

Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Vitinha, João Neves; Neto, Fernandes, Félix; Ronaldo

Voraussichtliche Aufstellung Kroatiens gegen Portugal

Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Sucic, Modric, Kovacic; Baturina, Budimir, Perisic

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Portugals 26-köpfiger Kader

Torhüter: Diogo Costa, José Sá, Rui Silva, Ricardo Velho

Verteidiger: Tomás Araújo, João Cancelo, Diogo Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes, Matheus Nunes, Nelson Semedo, Renato Veiga

Mittelfeld: Samuel Costa, Bruno Fernandes, João Neves, Ruben Neves, Bernardo Silva, Vitinha

Stürmer: Francisco Conceição, João Félix, Gonçalo Guedes, Rafael Leão, Pedro Neto, Gonçalo Ramos, Cristiano Ronaldo, Francisco Trincão

Kroatiens 26-köpfiger Kader

Torhüter: Dominik Livaković, Dominik Kotarski, Ivor Pandur

Verteidiger: Josko Gvardiol, Duje Caleta-Car, Josip Sutalo, Josip Stanisic, Marin Pongracic, Martin Erlic, Luka Vuskovic

Mittelfeld: Luka Modrić, Mateo Kovačić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Luka Sučić, Martin Baturina, Kristijan Jakic, Petar Sučić, Nikola Moro, Toni Fruk

Stürmer: Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Marco Pašalić, Petar Musa, Igor Matanović

Team-News & Kader

Roberto Martínez meldet für Portugal keine Verletzten oder gesperrten Spieler und hat die Aufstellung noch nicht bestätigt. Zum Kader Portugals gehören Kapitän Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva und Gonçalo Ramos; Martínez will seine Startelf erst kurz vor Anpfiff nennen.

Auch beim kroatischen Team von Zlatko Dalić gibt es derzeit keine bestätigten Ausfälle; die Kaderliste führt weder Verletzte noch Gesperrte auf. Wie bei Portugal will der Trainer die Startelf erst kurz vor Anpfiff nennen, dieser Abschnitt erscheint dann mit den neuesten Infos.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Portugal geht mit zwei Siegen und zwei Remis aus den letzten fünf Spielen in die Partie; eine Niederlage gab es in dieser Serie nicht. Das letzte Spiel endete am 27. Juni 0:0 gegen Kolumbien und brachte Platz zwei in Gruppe K. Zum Auftakt besiegte die Mannschaft Usbekistan 5:0, das war die stärkste Leistung des Turniers. In den vergangenen fünf Partien erzielte Portugal zehn Treffer und kassierte vier Gegentore; die Offensive zeigte jedoch Schwankungen.

Kroatien gewann drei der letzten fünf Spiele und verlor zwei. Am 27. Juni besiegte das Team Ghana 2:1; der späte Siegtreffer sicherte den Erfolg. Zuvor gewann Kroatien auswärts 1:0 gegen Panama. Der einzige Rückschlag war das 2:4 zum WM-Auftakt gegen England, wodurch das Team in Gruppe L unter Druck geriet.

Bilanz der direkten Begegnungen

Das letzte Duell endete 1:1 – ein Remis in der UEFA Nations League A, das am 18. November 2024 in Kroatien stattfand. Zuvor hatte Portugal im Rückspiel der Nations League im September 2024 zu Hause 2:1 gewonnen. In den letzten fünf Begegnungen hat Portugal die bessere Bilanz: drei Siege, ein Unentschieden, ein kroatischer Erfolg und ein klarer Torunterschied.

Tabelle

Portugal belegte in Gruppe K Rang zwei, Kroatien wurde in Gruppe L Zweiter und zog damit in die Runde der letzten 32 ein.