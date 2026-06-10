Portugal gegen DR Kongo – Vorschau auf die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Alles, was Sie wissen müssen

Weltmeisterschaft - WM Gruppe K Houston Stadium

Portugal gegen DR Kongo: Anpfiff am 17. Juni 2026 um 13:00 Uhr EST (17:00 Uhr GMT).

Vorschau auf das Spiel Portugal gegen DR Kongo: Ist dies Ronaldos Stunde?

Die gefährlichen Portugiesen eröffnen Gruppe K gegen den Kongo in Houston, Texas. Kann der Europameister von 2016 seinen ersten Weltmeistertitel holen?

Wer sind Portugals Trainer und Schlüsselspieler?

Trainer Roberto Martínez sieht den Zeitpunkt für den Titel gekommen, denn der Kader bietet viele Spieler in Topform. Der 41-jährige Cristiano Ronaldo hält die Rekorde für Länderspiele (227) und Länderspieltreffer (143). Er bestreitet seine sechste WM und gehört zu nur sechs Spielern, die fünf Turniere erlebten.

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Man-United-Star Bruno Fernandes verbuchte in der Saison 2025/26 21 Vorlagen in der Premier League – so viele wie noch nie in einer einzigen Saison. Das PSG-Quartett Nuno Mendes, Vitinha, João Neves und Gonçalo Ramos gewann gerade die Champions League und reist mit Selbstvertrauen an. Wenn Portugal es 2026 nicht schafft, wann dann?

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Wer ist der Trainer der DR Kongo und wer sind die Schlüsselspieler?

Der kongolesische Trainer Sébastien Desabre nominierte auch den 34-jährigen Gael Kakuta. Der frühere Chelsea-Mittelfeldspieler bestritt in den vergangenen zwei Jahren nur zwei Länderspiele, weshalb seine Berufung ein Risiko bleibt. Seine Klasse ist jedoch unbestritten. Außerdem stehen Aaron Wan-Bissaka von West Ham und der Newcastle-Stürmer Yoane Wissa im Kader.

Portugals 26-köpfiger WM-Kader

Torhüter: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting), Ricardo Velho (Genclerbirligi).

Verteidiger: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Ruben Dias (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahçe), João Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (Paris St-Germain), Gonçalo Inácio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Tomás Araújo (Benfica).

Mittelfeld: Ruben Neves (Al-Hilal), Samu Costa (Mallorca), Joao Neves (Paris St-Germain), Vitinha (Paris St-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City).

Stürmer: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), João Félix (Al-Nassr), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (AC Mailand), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (Paris St-Germain).

Portugals Weg zur Weltmeisterschaft

Unter Trainer Martínez spielte Portugal in der starken UEFA-Gruppe F. Am letzten Spieltag besiegte die Mannschaft Armenien 9:1 und sicherte sich so direkt das WM-Ticket.

26 Spieler: Der WM-Kader der DR Kongo

Torhüter: Matthieu Epolo (Standard Lüttich), Timothy Fayulu (Noah), Lionel Mpasi (Le Havre).

Verteidiger: Dylan Batubinsika (Larisa), Gedoon Kalulu (Aris Limassol), Steve Kapuadi (Widzew Łódź), Joris Kayembe (Racing Genk), Arthur Masuaku (Racing Lens), Chancel Mbemba (Lille), Axel Tuanzebe (Burnley), Aaron Wan-Bissaka (West Ham United).

Mittelfeldspieler: Theo Bongonda (Spartak Moskau), Brian Cipenga (Castellón), Meshack Elia (Alanyaspor), Gaël Kakuta (Larissa), Edo Kayembe (Watford), Nathanael Mbuku (Montpellier), Samuel Moutoussamy (Atromitos), Ngal'ayel Mukau (Lille), Charles Pickel (Espanyol), Noah Sadiki (Sunderland), Aaron Tshibola (Kilmarnock).

Stürmer: Cédric Bakambu (Real Betis), Simon Banza (Al Jazira), Fiston Mayele (Pyramids), Yoane Wissa (Newcastle United).

Der Weg der DR Kongo zur Weltmeisterschaft

Die DR Kongo spielte in der schweren Qualifikationsgruppe B und belegte hinter Senegal Platz zwei. Damit verpasste sie den direkten Startplatz, erreichte aber sicher die Relegation. In der afrikanischen Relegation besiegte sie Nigeria im Elfmeterschießen. In der interkontinentalen Relegation gewann sie gegen Jamaika in der Verlängerung und sicherte sich so das letzte WM-Ticket. Eine echte Achterbahnfahrt.

Team-News & Kader

Roberto Martinez hat vor dem Auftaktspiel der Gruppe K noch keine voraussichtliche Startelf für Portugal bestätigt, und es liegen derzeit keine Informationen zu Verletzungen oder Sperren im Kader der Selecao vor. Interessant ist die Situation um Rafael Leao, der beim Aufwärmsieg gegen Chile wegen groben Foulspiels die rote Karte sah; seine Einsatzfähigkeit für dieses Spiel ist jedoch noch nicht offiziell bestätigt worden. Weitere Mannschaftsnachrichten folgen kurz vor Anpfiff.

Sébastien Desabre hat ebenfalls noch keine voraussichtliche Startelf für die DR Kongo bekannt gegeben, und es liegen derzeit keine bestätigten Informationen zu Verletzungen oder Sperren vor. Aktuelle Informationen werden im Vorfeld des Spiels bereitgestellt.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Portugal geht mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen ins Turnier. Zuletzt gewann die Mannschaft ein Freundschaftsspiel 2:1 gegen Chile am 6. Juni, obwohl Leão Rot sah. Im Frühjahr besiegte Portugal in zwei aufeinanderfolgenden Tests die Vereinigten Staaten 2:0 und spielte 0:0 gegen Mexiko. In diesen fünf Spielen erzielte Portugal 13 Tore und kassierte vier Gegentreffer; die einzige Niederlage, ein 0:2 gegen Irland in der WM-Qualifikation im vergangenen November, zeigte jedoch, dass die Mannschaft Schwächen hat.

Die DR Kongo reist mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen an. Ihr jüngstes Ergebnis war ein torloses Unentschieden gegen Dänemark am 3. Juni, nachdem sie sich im März mit einem 1:0-Qualifikationssieg gegen Jamaika ihren WM-Platz gesichert hatten. Im selben Monat besiegten sie Bermuda in einem Freundschaftsspiel mit 2:0. In diesen fünf Spielen erzielten die Leoparden vier Tore und kassierten nur eines; ihre einzige Niederlage kassierten sie im Januar beim Afrika-Cup gegen Algerien.

Bilanz

Die verfügbaren Daten zeigen keine früheren Spiele zwischen Portugal und der DR Kongo. Die Partie am 17. Juni im NRG Stadium ist somit die erste dokumentierte Begegnung der beiden Nationen.

Tabelle

In Gruppe K liegt Portugal aktuell auf Rang drei, die DR Kongo steht vor ihrem ersten Spiel auf Rang zwei.