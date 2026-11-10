Portugal gegen Dänemark: Spieldetails

UEFA Nations League A - Spielwoche 5 14. Nov. 2026 - 14:45 Estadio Municipal de Braga

Torreicher Schlagabtausch in Kopenhagen bereitet die Bühne für ein wegweisendes Duell in Braga

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Portugal empfängt Dänemark am 14. November im Estadio Municipal de Braga in der Schlussphase der Gruppe A4 der UEFA Nations League. Die Mannschaft von Jorge Jesus will sich nach der bereits gesicherten Viertelfinalteilnahme auch den Gruppensieg sichern.

Für Portugal ist es das erste Heimspiel einer neuen Ära. Cristiano Ronaldo beendete vergangene Woche seine Karriere in der Nationalmannschaft, nachdem es Berichten zufolge wegen seiner Rolle im Kader zum Zerwürfnis mit Jesus gekommen war. Damit endete eine 23-jährige Laufbahn mit 146 Toren in 234 Einsätzen. Jesus hat sieben neue Gesichter in den Kader berufen und beginnt damit, die Mannschaft umzugestalten.

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Bernardo Silva steht an der Spitze der neuen Führungshierarchie, bei der die Zahl der Länderspiele über das Kapitänsamt entscheidet. Zur Gruppe der erfahrenen Spieler gehören neben dem Mittelfeldspieler von Real Madrid auch Ruben Dias, Joao Cancelo, Ruben Neves und Bruno Fernandes. Portugal reist in starker Form an und hat vier seiner letzten fünf Spiele in der Nations League gewonnen.

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Dänemark steht in der Gruppe auf Platz zwei und muss auf zwei wichtige Spieler verzichten. Barcelonas Innenverteidiger Andreas Christensen fällt weiterhin mit einer im September erlittenen Oberschenkelverletzung aus. Auch Patrick Dorgu von Manchester United steht nicht zur Verfügung. Die Mannschaft von Brian Riemer hat in der Abwehr auf Joachim Andersen und Oliver Provstgaard gesetzt und sich in den jüngsten Spielen widerstandsfähig gezeigt.

Das Ergebnis des Hinspiels dürfte Dänemark zusätzlich motivieren. Portugal gewann im Oktober mit 4:2 in Kopenhagen. Nun will sich Dänemark auf portugiesischem Boden dafür revanchieren.

Auch die Fitness von Rafael Leao bereitet den Gastgebern Sorgen. Der Angreifer von Galatasaray wurde am 8. November in einem Süper-Lig-Spiel zur Halbzeit ausgewechselt. Er bezeichnete das Problem allerdings als nicht schwerwiegend und rechnet damit, dass vor dem Zusammentreffen des Kaders weitere Untersuchungen abgeschlossen werden.

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