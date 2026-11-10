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UEFA Nations League A
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Estadio Municipal de Braga
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Portugal gegen Dänemark: Vorschau auf die UEFA Nations League. Portugal will sich Platz eins in Gruppe A4 sichern

Portugal - Dänemark
UEFA Nations League A
Portugal
Dänemark

Mit dem Selbstvertrauen einer makellosen Ausbeute von zwölf Punkten nach Siegen in den aufeinanderfolgenden Duellen mit Norwegen und Dänemark empfängt das Portugal von Jorge Jesus am Samstag Dänemark im Estadio Municipal de Braga, um sich Platz eins in Gruppe 4 der Liga A offiziell zu sichern.

Portugal gegen Dänemark: Spieldetails

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UEFA Nations League A - Spielwoche 5
Estadio Municipal de Braga

Torreicher Schlagabtausch in Kopenhagen bereitet die Bühne für ein wegweisendes Duell in Braga

Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4Getty Images

Portugal empfängt Dänemark am 14. November im Estadio Municipal de Braga in der Schlussphase der Gruppe A4 der UEFA Nations League. Die Mannschaft von Jorge Jesus will sich nach der bereits gesicherten Viertelfinalteilnahme auch den Gruppensieg sichern.

Für Portugal ist es das erste Heimspiel einer neuen Ära. Cristiano Ronaldo beendete vergangene Woche seine Karriere in der Nationalmannschaft, nachdem es Berichten zufolge wegen seiner Rolle im Kader zum Zerwürfnis mit Jesus gekommen war. Damit endete eine 23-jährige Laufbahn mit 146 Toren in 234 Einsätzen. Jesus hat sieben neue Gesichter in den Kader berufen und beginnt damit, die Mannschaft umzugestalten.

Weiterlesen: Mit einer emotionalen Abschiedsbotschaft: Cristiano Ronaldo gibt völlig überraschend seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekannt

Bernardo Silva steht an der Spitze der neuen Führungshierarchie, bei der die Zahl der Länderspiele über das Kapitänsamt entscheidet. Zur Gruppe der erfahrenen Spieler gehören neben dem Mittelfeldspieler von Real Madrid auch Ruben Dias, Joao Cancelo, Ruben Neves und Bruno Fernandes. Portugal reist in starker Form an und hat vier seiner letzten fünf Spiele in der Nations League gewonnen.

FBL-NATIONS-WAL-DENGetty Images

Dänemark steht in der Gruppe auf Platz zwei und muss auf zwei wichtige Spieler verzichten. Barcelonas Innenverteidiger Andreas Christensen fällt weiterhin mit einer im September erlittenen Oberschenkelverletzung aus. Auch Patrick Dorgu von Manchester United steht nicht zur Verfügung. Die Mannschaft von Brian Riemer hat in der Abwehr auf Joachim Andersen und Oliver Provstgaard gesetzt und sich in den jüngsten Spielen widerstandsfähig gezeigt.

Das Ergebnis des Hinspiels dürfte Dänemark zusätzlich motivieren. Portugal gewann im Oktober mit 4:2 in Kopenhagen. Nun will sich Dänemark auf portugiesischem Boden dafür revanchieren.

Auch die Fitness von Rafael Leao bereitet den Gastgebern Sorgen. Der Angreifer von Galatasaray wurde am 8. November in einem Süper-Lig-Spiel zur Halbzeit ausgewechselt. Er bezeichnete das Problem allerdings als nicht schwerwiegend und rechnet damit, dass vor dem Zusammentreffen des Kaders weitere Untersuchungen abgeschlossen werden.

Teamnews und Kader

Portugal vs Dänemark Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • J. Jesus

Form

POR

POR - Form

ESP
N0-1
WAL
S1-0
NOR
S1-2
DEN
S2-4
NOR
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
9/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
DEN

DEN - Form

COD
U0-0
NOR
N3-2
WAL
S2-0
POR
N2-4
WAL
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
7/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

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Head to Head

PortugalUnentschiedenDänemark
4
0
1
UEFA Nations League A
Dänemark badge
Dänemark
DEN
2
Portugal badge
Portugal
POR
4
END
UEFA Nations League A
Portugal badge
Portugal
POR
5
Dänemark badge
Dänemark
DEN
2
END
UEFA Nations League A
Dänemark badge
Dänemark
DEN
1
Portugal badge
Portugal
POR
0
END
European Championship Qualification
Portugal badge
Portugal
POR
1
Dänemark badge
Dänemark
DEN
0
END
European Championship Qualification
Dänemark badge
Dänemark
DEN
0
Portugal badge
Portugal
POR
1
END
8Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Tabelle

Grp. 4

#PSUNTG+/-PktForm
1
PortugalPortugalPOR
440094+512
S
S
S
S
2
DänemarkDänemarkDEN
42027706
S
N
S
N
3
WalesWalesWAL
410325-33
N
S
N
N
4
NorwegenNorwegenNOR
410368-23
N
N
N
S
Championship Playoff
Play-offs Abstieg
Abstieg

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