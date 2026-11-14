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UEFA Nations League A
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Estadio Municipal de Braga
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Portugal gegen Dänemark heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Portugal - Dänemark
Portugal
Dänemark
UEFA Nations League A

Alle Infos dazu, wie man Portugal gegen Dänemark heute in der UEFA Nations League A live sehen kann.

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Spielvorschau

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UEFA Nations League A - Spielwoche 5
Estadio Municipal de Braga

Portugal empfängt Dänemark am Samstag, dem 14. November, im Estádio Municipal de Braga zu einer Partie der Gruppe A4 der UEFA Nations League. Dabei geht es emotional um mehr als nur die drei Punkte.

Der Titelverteidiger hat sich seinen Platz im Viertelfinale bereits gesichert, doch Jorge Jesus wird nicht wollen, dass seine Mannschaft die Konzentration verliert. Seit dem WM-Aus gegen Spanien im Juli hat Portugal vier Nations-League-Spiele in Folge gewonnen und dabei neun Tore erzielt.

Die Partie hat zusätzliche Bedeutung, weil es Portugals erstes Pflichtspiel seit Cristiano Ronaldos Bekanntgabe seines Rücktritts aus der Nationalmannschaft ist. Als besondere Würdigung werden alle Mitglieder des Spieltagskaders beim Einlaufen vor dem Spiel das legendäre Trikot mit der Nummer 7 tragen. Für die siebte Spielminute sind stehende Ovationen geplant.

Ronaldos Fehlen ist nicht Jesus’ einzige personelle Sorge. Rafael Leao zog sich bei Galatasarays Sieg in der Super Lig eine Blessur zu und muss sich einer Untersuchung seiner Einsatzfähigkeit unterziehen. Nuno Tavares musste bei Lazio zur Halbzeit ausgewechselt werden und wurde inzwischen im Kader durch Monacos Flavio Nazinho ersetzt, der erstmals in die A-Nationalmannschaft berufen wurde.

Dänemark reist als Gruppenzweiter mit sechs Punkten Rückstand auf Portugal ins A Pedreira. Die Mannschaft von Brian Riemer gewann ihr letztes Nations-League-Spiel gegen Wales mit 1:0, kassierte in ihren beiden Niederlagen gegen Norwegen und Portugal in dieser Spielzeit aber sieben Gegentore. Auch Patrick Dorgu von Manchester United hat sich nach einem nicht bestandenen Fitnesstest aus dem dänischen Kader zurückgezogen. Das erschwert Riemer die Auswahl zusätzlich.

In Braga ist eine aufgeladene Atmosphäre zu erwarten. Hier erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, um das Spiel zu sehen.

Teamnews & Kader

Portugal vs Dänemark Voraussichtliche Aufstellungen

4-1-3-2
Portugal crest
Portugal
POR
Aufstellung
Dänemark crest
Dänemark
DEN
4-4-2
D. CostaD. CostaR. VeigaR. VeigaN. TavaresN. TavaresJ. CanceloJ. CanceloR. DiasR. DiasR. LeaoR. LeaoTrincaoTrincaoJ. PalhinhaJ. PalhinhaB. FernandesB. FernandesJoao FélixJoao FélixG. RamosG. RamosM. HermansenM. HermansenRasmus NissenRasmus NissenJ. AndersenJ. AndersenO. ProvstgaardO. Provstgaardteam-logoJoakim Mähleteam-logoM. DaramyV. FroholdtV. FroholdtM. HjulmandM. HjulmandG. IsaksenG. IsaksenW. OsulaW. OsulaRasmus HöjlundRasmus Höjlund
Dänemark crest
Dänemark
DEN
4-1-3-2
Portugal

Startelf

Dänemark

Trainer

  • J. Jesus
  • B. Riemer

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