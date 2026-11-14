Portugal gegen Dänemark mit einem VPN sehen: So geht’s

Möchten Sie Ihren gewohnten Streamingdienst mit höherer Sicherheit nutzen oder aus einem anderen Teil der Welt darauf zugreifen, wo geografische Beschränkungen gelten könnten? Dabei kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Ein zuverlässiges VPN besorgen . Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).

. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Deutschland DAZN Belgien DAZN Österreich DAZN Schweiz DAZN

Mit dem Server verbinden . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Sender besuchen. Rufen Sie die Website des Sportübertragungsanbieters auf, der die Rechte hält, oder öffnen Sie dessen offizielle Streaming-App.

Anmelden & Stream finden. Erstellen Sie ein Konto beim offiziellen Übertragungsanbieter oder melden Sie sich dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

UEFA Nations League A - Spielwoche 5 14. Nov. 2026 - 14:45 Estadio Municipal de Braga

Portugal empfängt Dänemark am Samstag, dem 14. November, im Estádio Municipal de Braga zu einer Partie der Gruppe A4 der UEFA Nations League. Dabei geht es emotional um mehr als nur die drei Punkte.

Der Titelverteidiger hat sich seinen Platz im Viertelfinale bereits gesichert, doch Jorge Jesus wird nicht wollen, dass seine Mannschaft die Konzentration verliert. Seit dem WM-Aus gegen Spanien im Juli hat Portugal vier Nations-League-Spiele in Folge gewonnen und dabei neun Tore erzielt.

Die Partie hat zusätzliche Bedeutung, weil es Portugals erstes Pflichtspiel seit Cristiano Ronaldos Bekanntgabe seines Rücktritts aus der Nationalmannschaft ist. Als besondere Würdigung werden alle Mitglieder des Spieltagskaders beim Einlaufen vor dem Spiel das legendäre Trikot mit der Nummer 7 tragen. Für die siebte Spielminute sind stehende Ovationen geplant.

Ronaldos Fehlen ist nicht Jesus’ einzige personelle Sorge. Rafael Leao zog sich bei Galatasarays Sieg in der Super Lig eine Blessur zu und muss sich einer Untersuchung seiner Einsatzfähigkeit unterziehen. Nuno Tavares musste bei Lazio zur Halbzeit ausgewechselt werden und wurde inzwischen im Kader durch Monacos Flavio Nazinho ersetzt, der erstmals in die A-Nationalmannschaft berufen wurde.

Dänemark reist als Gruppenzweiter mit sechs Punkten Rückstand auf Portugal ins A Pedreira. Die Mannschaft von Brian Riemer gewann ihr letztes Nations-League-Spiel gegen Wales mit 1:0, kassierte in ihren beiden Niederlagen gegen Norwegen und Portugal in dieser Spielzeit aber sieben Gegentore. Auch Patrick Dorgu von Manchester United hat sich nach einem nicht bestandenen Fitnesstest aus dem dänischen Kader zurückgezogen. Das erschwert Riemer die Auswahl zusätzlich.

In Braga ist eine aufgeladene Atmosphäre zu erwarten. Hier erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, um das Spiel zu sehen.

Teamnews & Kader