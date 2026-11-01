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Portland Timbers gegen Houston Dynamo FC heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und Livestream?

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Alles Wissenswerte dazu, wie Ihr das heutige Spiel der Major League Soccer zwischen Portland Timbers und Houston Dynamo FC live verfolgen könnt.

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Portland Timbers gegen Houston Dynamo FC mit einem VPN sehen: So geht’s

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Spielvorschau

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USA MLS - Spielwoche 33
Providence Park

Die Portland Timbers empfangen Houston Dynamo FC im Providence Park zu einem Spiel der regulären Saison der Major League Soccer. Da die Spielzeit in ihre Schlussphase geht, steht für beide Mannschaften viel auf dem Spiel.

Portland geht mit zwei Siegen in Folge in die Partie: Auf ein 3:2 gegen Charlotte FC folgte ein 2:3-Erfolg bei St. Louis City. Die Mannschaft von Marti Cifuentes steht in der Western Conference auf Platz elf und liegt damit noch außerhalb der Playoff-Plätze. Die jüngsten Ergebnisse geben Portland aber guten Grund, zu Hause zuversichtlich zu sein.

Houston reist in ganz anderer Stimmung an. Die Mannschaft von Ben Olsen hat keines ihrer letzten vier Ligaspiele gewonnen und dabei drei Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Houston Dynamo FC steht in der Western Conference auf Platz vier und damit auf einem Playoff-Platz. Die Formkurve ist jedoch ins Stocken geraten, gerade jetzt, da Punkte schwerer zu holen sind.

Für Portland bietet sich die Chance, aus der vielversprechenden Ergebnisserie einen ernsthaften Anlauf auf die Playoffs zu machen. Für Houston würden weitere Punktverluste an einer Spielstätte, an der sich die Mannschaft in der Vergangenheit schwergetan hat, die Sorgen über ihre jüngsten Leistungen nur verstärken.

Lesen Sie weiter und erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, um Portland Timbers gegen Houston Dynamo FC live zu sehen.

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  • M. Cifuentes
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