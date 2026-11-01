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Portland Timbers gegen Houston Dynamo FC mit einem VPN sehen: So geht’s

Möchten Sie Ihren gewohnten Streamingdienst mit mehr Sicherheit nutzen oder von einem anderen Teil der Welt aus darauf zugreifen, wo Sie möglicherweise auf Geoblocking stoßen? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

Einen zuverlässigen VPN-Dienst besorgen . Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter (z. B. ExpressVPN ) und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).

. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter (z. B. ) und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort wählen . Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird (siehe unsere Übersicht zur internationalen Übertragung oben).

. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird (siehe unsere Übersicht zur internationalen Übertragung oben). Mit dem Server verbinden . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

Anmelden und Stream finden. Erstellen Sie ein Konto beim offiziellen Rechteinhaber oder melden Sie sich dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

USA MLS - Spielwoche 33 1. Nov. 2026 - 21:45 Providence Park

Die Portland Timbers empfangen Houston Dynamo FC im Providence Park zu einem Spiel der regulären Saison der Major League Soccer. Da die Spielzeit in ihre Schlussphase geht, steht für beide Mannschaften viel auf dem Spiel.

Portland geht mit zwei Siegen in Folge in die Partie: Auf ein 3:2 gegen Charlotte FC folgte ein 2:3-Erfolg bei St. Louis City. Die Mannschaft von Marti Cifuentes steht in der Western Conference auf Platz elf und liegt damit noch außerhalb der Playoff-Plätze. Die jüngsten Ergebnisse geben Portland aber guten Grund, zu Hause zuversichtlich zu sein.

Houston reist in ganz anderer Stimmung an. Die Mannschaft von Ben Olsen hat keines ihrer letzten vier Ligaspiele gewonnen und dabei drei Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Houston Dynamo FC steht in der Western Conference auf Platz vier und damit auf einem Playoff-Platz. Die Formkurve ist jedoch ins Stocken geraten, gerade jetzt, da Punkte schwerer zu holen sind.

Für Portland bietet sich die Chance, aus der vielversprechenden Ergebnisserie einen ernsthaften Anlauf auf die Playoffs zu machen. Für Houston würden weitere Punktverluste an einer Spielstätte, an der sich die Mannschaft in der Vergangenheit schwergetan hat, die Sorgen über ihre jüngsten Leistungen nur verstärken.

Lesen Sie weiter und erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, um Portland Timbers gegen Houston Dynamo FC live zu sehen.

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