Portland Timbers gegen FC Dallas mit einem VPN sehen

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Spielvorschau

USA MLS - 1/8 28. Nov. 2026 - 22:30 Providence Park

Die Portland Timbers empfangen den FC Dallas zu einem Spiel der Major League Soccer im Providence Park. Das jüngste Duell der beiden Teams liegt noch nicht lange zurück und endete deutlich.

Die Timbers haben nach ihrer Rückkehr in die Stadt im Bundesstaat Oregon etwas gutzumachen. Das Team von Marti Cifuentes verlor am 21. November mit 0:3 gegen Dallas. Damit endete eine Serie von vier Siegen in Folge.

Vor dieser Niederlage hatte Portland nacheinander Austin FC, Houston Dynamo, St. Louis City und Charlotte FC besiegt. In dieser Phase erzielte das Team viele Tore und will zu Hause an diese Form anknüpfen.

Der FC Dallas reist als das in der Western Conference besser platzierte Team an: Dallas steht auf Rang zwei, Portland auf Rang sieben. Das Team von Eric Quill gewann das jüngste Duell zu Hause mit 3:0.

Auf dieses Ergebnis folgten ein 3:1 gegen die Colorado Rapids und ein 3:0 gegen die San Jose Earthquakes. Dazwischen liegen eine 0:2-Niederlage bei Columbus Crew und ein 1:1 gegen Sporting Kansas City.

Portland trifft auf ein Team, das in seinen letzten fünf Spielen zehn Tore erzielt und vier kassiert hat. Dallas muss seinerseits zeigen, dass es diese Leistung auch auswärts, fernab des Toyota Stadium, wiederholen kann.

Hier erfahrt ihr, wie ihr das Spiel verfolgen könnt.

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