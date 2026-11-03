Mordkommission ermittelt nach Tod von Jesus de Miguel

Die Mordkommission der Nationalpolizei von Santa Cruz de Tenerife werde die Umstände des Todes des Spielers vom Zweitligisten CD Teneriffa untersuchen, hieß es in einer Mitteilung. Ein Todesfall im Verlaufe eines Sportwettbewerbs schließt ein Eingreifen der Strafjustiz nämlich nicht vollständig aus.

De Miguel war am Dienstagmorgen an den Folgen eines heftigen Zusammenpralls im Spiel des Klubs von der Kanareninsel gegen den FC Andorra im Krankenhaus verstorben.

In den Ermittlungen gehe es nun darum, was genau in der Spielszene geschah, nach der der Fußballer in die Klinik eingeliefert wurde. De Miguel war am Montag in der 7. Minute der Nachspielzeit mit dem gegnerischen Torhüter Jesus Owono kollidiert. Owono sah die Rote Karte, das Spiel wurde unter Tränen von Mitspielern abgebrochen. Medienberichten zufolge erlitt de Miguel im Krankenwagen auf dem Weg zur Klinik einen Herzstillstand und wurde von Rettungssanitätern wiederbelebt.

Am Montagabend hatte Teneriffa noch geschrieben, de Miguel befinde sich trotz erheblicher Verletzungen im Kopf- und Brustbereich in einem "stabilen Zustand", über Nacht habe sich die Verfassung dann aber "verschlechtert". Teneriffa gab den Tod am Dienstagmorgen bekannt und bat "um größtmögliche Achtung" der Privatsphäre der Familie "in dieser schweren Zeit".

Getty

Welche Konsequenzen drohen Torhüter Owono?

Nach Angaben von spanischen Medien steht Owono "unter einem absoluten Schock" und soll bereits sein tiefes Mitgefühl bei de Miguels Familie ausgedrückt haben. Der aus Äquatorialguinea stammende Nationaltorhüter des FC Andorra sieht sich bei Social Media obendrein einer Flut von Beleidigungen ausgesetzt, was ihn dazu gezwungen hat, die Kommentarfunktion seiner Konten zu deaktivieren. Unter anderem wird er als "Mörder" bezeichnet.

Darüber hinaus droht Owono eine harte Strafe. Die Disziplinarordnung des spanischen Fußballverbands sieht je nach Schwere der Vorfälle und den daraus resultierenden Folgen unterschiedliche Konsequenzen. Artikel 102 sieht eine Sperre von vier bis zwölf Spielen für Spieler vor, die während des Spiels gewaltsam gegen einen Gegner vorgehen und dadurch schädliche Folgen oder als schwerwiegend eingestufte Verletzungen verursachen.

Die Entscheidung obliegt der Disziplinarkommission. Für den Tod eines Spielers gibt es hingegen kein vorgegebenes Strafmaß. Strafrechtlich drohen derweil nur Konsequenzen, wenn eine relevante Fahrlässigkeit festgestellt wird. Artikel 142 des spanischen Strafgesetzbuchs unterscheidet zwischen Totschlag durch grobe Fahrlässigkeit und Totschlag durch weniger schwere Fahrlässigkeit. Im ersten Fall sieht das Gesetz Freiheitsstrafen von einem bis zu vier Jahren vor. Im zweiten Fall ist eine Bewährungsstrafe von drei bis achtzehn Monaten vorgesehen.

Diese Strafen bilden den allgemeinen rechtlichen Rahmen, bedeuten jedoch nicht, dass Owono wegen einer dieser Straftaten angeklagt oder verurteilt wird. Damit eine mögliche Anklage Erfolg haben könnte, müsste geprüft werden, ob der Torwart die bei einer sportlichen Handlung erforderliche Sorgfaltspflicht in hinreichend schwerwiegender Weise verletzt hat, ob das Ergebnis objektiv vorhersehbar und vermeidbar war und ob der erforderliche Kausalzusammenhang zwischen seinem Verhalten und dem Tod besteht.