Polen vs. Italien heute im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER: So wird die Nations League übertragen

In der Nations League empfängt Polen in Gruppe 1 Italien. Goal verät Euch, wie Ihr die Partie heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

In der trifft am Sonntagabend in Gruppe 1 auf . Anstoß ist um 20.45 Uhr im Stadio Energa Gdansk in Danzig.

Der Gastgeber aus Polen steht nach zwei Spielen derzeit mit drei Punkten auf dem zweiten Platz in Gruppe 1. Nach einer Niederlage gegen die und einem Sieg gegen Bosnien feierten die Osteuropäer zuletzt im Test gegen einen souveränen 5:1-Erfolg.

Mit Italien kommt derweil der Tabellenführer nach Danzig. Während das Team von Roberto Mancini gegen Bosnien nicht über ein Remis hinauskam, konnte die Squadra sich gegen die Niederlande mit 1:0 durchsetzen.

Ihr wollt das heutige Duell in der Nations League zwischen Polen und Italien nicht verpassen? Goal erklärt, wie Ihr das Spiel heute im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Zudem findet Ihr hier die Aufstellungen, sobald diese bekannt sind.

Polen vs. Italien heute live: Die Nations League im Überblick

Duell Polen - Italien Wettbewerb Nations League, Gruppe 1 Datum Sonntag, 11. Oktober 2020 | 20.45 Uhr Stadion Stadion Energa Gdansk, Danzig (Polen)

Polen vs. Italien: Das Länderspiel heute live im TV verfolgen - geht das?

Wenn Ihr Polen gegen Italien heute live im TV verfolgen wollt, haben wir zunächst schlechte Nachrichten: Kein Free- oder Pay-TV-Anbieter konnte sich die Übertragungsrechte für die Nations League sichern .

Um das Duell in Gruppe 1 dennoch nicht zu verpassen, seid Ihr auf den LIVE-STREAM angewiesen. Wie und wo ihr das Spiel via Internet sehen könnt, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Polen vs. Italien: So wird die Nations League heute im LIVE-STREAM übertragen

Das Streamingportal DAZN konnte sich in die Exklusivrechte für die Übertragung aller Nations-League-Partien ohne deutsche Beteiligung sichern. Somit ist der Ismaninger Internetsender Eure einzige Anlaufstelle, um Polen vs. Italien live zu sehen.

Anpfiff der Partie ist um 20.45 Uhr. Kommentator Mario Rieker begrüßt Euch dabei bereits kurz vor Beginn aus dem Studio vor den Toren Münchens und führt Euch anschließend durch die Übertragung.

Polen vs. Italien heute live: So funktioniert das DAZN-Abo

Neben den Spielen der Nations League zeigt DAZN unter anderem ausgewähltem Spieler der , der und aus weiteren europäischen Top-Ligen. Um das riesige Live-Sport-Angebot nutzen zu können, benötigt Ihr jedoch zunächst ein Abo beim Streamingdienst.

Neukunden können dabei DAZN im ersten Monat kostenlos nutzen. Sollte Euch der Service überzeugt haben, zahlt Ihr anschließend im Monatsabo monatlich 11,99 Euro . Als zweite Alternative bietet DAZN das Jahresabo, das es bereits für einmalig 119,99 Euro - also zehn Euro pro Monat - gibt. Alle Infos zu den Abo-Varianten findet Ihr unter diesem Link .

Polen vs. Italien: Die Highlights auf DAZN sehen

Ihr habt Polen vs. Italien verpasst oder wollt Euch die Partie noch einmal in Ruhe zu Gemüte führen? Bei DAZN könnt Ihr Euch bereits kurz nach Anpfiff die Highlights auf Abruf ansehen.

Neben dem Zusammenschnitt der Höhepunkte stellt Euch der Streaminganbieter auch die die gesamte Übertragung im Relive zur Verfügung.

DAZN könnt Ihr auf fast jedem handelsüblichen Smartphone, Tablet, Smart-TV oder Laptop nutzen. Hier findet Ihr die passende DAZN-App zu Eurem Endgerät:

Polen vs. Italien heute live im TV und STREAM sehen: Die Aufstellungen

Hier folgen zirka eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen von Polen und Italien.

Polen vs. Italien: Das Länderspiel heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt die Partie nicht im LIVE-STREAM auf DAZN verfolgen? Dann müsst Ihr nicht in den Kopf in den Sand stecken. Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER bei Goal bleibt Ihr auch ohne Stream immer auf dem Laufenden.

Schon rund 20 Minuten vor Anpfiff versorgt Euch unser Tickerer in der Vorberichterstattung mit interessanten Statistiken und Fakten zur Partie. Anschließend erhaltet Ihr detaillierte Beschreibungen zu jeder wichtige Szene und allen Toren.

Hier geht's zum LIVE-TICKER .

Polen vs. Italien heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen: Die Übertragung im Überblick