Polen gegen Israel - beide Teams haben beste Chance auf die EM-Qualifikation. Doch wo wird das Duell heute live übertragen? Goal erklärt es Euch.

In Gruppe G der EM-Qualifikation konnten sich sowohl als auch überraschenderweise Israel vorne festsetzen. Nun kommt es in Warschau zum Härtetest. Anpfiff der Begegnung im Nationalstadion ist am Montag (10. Juni) um 20.45 Uhr.

Israel tritt seit 1991 in der UEFA bei der EM-Qualifikation an. Für eine Endrunde konnte sich das Land jedoch noch nie qualifizieren. Polen hingegen verzeichnete seinen größten Erfolg bei der vergangenen EM, als sie ins Viertelfinale einzogen. Wer bei der Geschichte schreiben will, muss sich jedoch erst in der Quali durchsetzen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel Polen gegen Israel heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Die Aufstellungen präsentieren wir Euch kurz vor Anpfiff.

Polen vs. Israel: Die Daten zum EM-Qualifikationsspiel

Duell Polen vs. Israel Datum Mo., 10. Juni 2019 | 20.45 Uhr Ort Nationalstadion, Warschau (Polen) Zuschauer 58.145 Plätze

Polen vs. Israel: Läuft das EM-Qualifikationsspiel heute live im TV?

Wer auf eine Übertragung im Free-TV oder Pay-TV gehofft hat, wird enttäuscht. Polen gegen Israel wird von keinem deutschen Fernsehsender übertragen.

Es gibt allerdings eine Möglichkeit, das Spiel trotzdem live und in voller Länge am TV laufen zu lassen. Wie das funktioniert, lest Ihr im nächsten Abschnitt

Polen vs. Israel: Die EM-Quali heute im LIVE-STREAM verfolgen - wie geht das?

Die Streaming-Plattform DAZN macht sich seit 2016 als das "Netflix des Sports" bekannt. Mit der Übertragung von unzähligen LIVE-STREAMS zu Sportwettbewerben macht DAZN seinem Namen alle Ehre. Auch die EM-Qualifikation und damit Polen gegen Israel (Anpfiff am Montag um 20.45 Uhr) steht im Programm.

Das Spiel kann jeder DAZN-Kunde heute live abrufen. Benötigt dafür werden nur eine stabile Internetverbindung auf dem Endgerät und ein DAZN-Abo. Das gibt es für 9,99 Euro im Monat, wobei die ersten 30 Tage sogar kostenfrei sind.

Abgespielt werden können die LIVE-STREAMS auf sämtlichen Smartphones, Tablets oder Smart-TVs. Die App dazu gibt es kostenlos im Google Play Store und im App Store.

Auch auf dem PC, Tablet oder MacBook könnt Ihr Euch unter www.dazn.com einloggen. Wer seine Playstation oder den Amazon Fire TV Stick an seinem herkömmlichen TV-Gerät angeschlossen hat, kann sogar dort streamen.

Polen vs. Israel: DAZN zeigt die Highlights des Spiels

Kurz nachdem die Partie abgepfiffen wird, stellt Euch DAZN auch einen Highlight-Clip zur Verfügung. Den können sich alle Kunden jederzeit auf Abruf anschauen.

Wem die Highlights des Spiels nicht genügen, der kann sich sogar das komplette Re-Live der Partie noch einmal ansehen.

Polen vs. Israel: Goal schreibt Euch einen Ergebnis-TICKER

Ihr habt keine Bewegtbilder zur Verfügung, wollt aber trotzdem über alles Wichtige im Spiel informiert werden? Dann klickt Euch doch einfach in den Ergebnis-TICKER von Goal rein.

Mit dem Ticker erfahrt Ihr alles Wichtige zu Toren, Vorlagen, Karten und Wechsel. Und das Beste: Der Ticker ist für Euch kostenlos. Ihr findet ihn unter diesem Link.

Polen vs. Israel: Die Aufstellungen der Partie

Welche elf Akteure von Beginn an für Polen und Israel auf dem Rasen stehen, erfahrt Ihr rund eine Stunde vor Spielbeginn, also gegen 19.45 Uhr am Montag, an dieser Stelle.