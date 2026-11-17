So seht Ihr Polen gegen Schweden mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

UEFA Nations League B - Spielwoche 6 17. Nov. 2026 - 14:45 Tarczynski Arena Breslau

Polen empfängt Schweden in der Tarczynski Arena in Breslau zum Spiel der Gruppe 4 der UEFA Nations League B. Der Tabellenführer reist mit einer starken Formserie nach Polen.

Das von Graham Potter betreute Schweden führt die Gruppe 4 an und kann sich mit einem positiven Ergebnis den Aufstieg in die Liga A sichern. Im jüngsten Nations-League-Spiel gewann das Team mit 3:2 gegen Bosnien und Herzegowina. Damit setzte es eine Gruppenphase fort, in der es vier seiner letzten fünf Partien gewonnen hat.

Viktor Gyokeres ist ein entscheidender Faktor für Schwedens Lauf. Der Arsenal-Stürmer hat in sieben Nations-League-Spielen in Folge getroffen und kommt vor dieser Partie auf 25 Tore in 41 A-Länderspielen. Er ist die größte Gefahr, die Polen in den Griff bekommen muss.

Das von Jan Urban betreute Polen steckt in einer schwierigen Lage. Wettbewerbsübergreifend hat das Team vier seiner letzten fünf Spiele verloren, darunter das jüngste Nations-League-Spiel gegen Rumänien mit 1:2. Damit steht Polen in Gruppe 4 auf Rang drei, und seine Gruppenphase droht ernsthaft aus dem Ruder zu laufen.

Zwar schlug Polen Rumänien zu einem früheren Zeitpunkt dieser Nations-League-Gruppenphase mit 6:0, doch dieser Erfolg wirkt inzwischen weit entfernt. Die Niederlagen gegen Schweden und Bosnien und Herzegowina in zwei aufeinanderfolgenden Spielen haben das Selbstvertrauen geschwächt. Urban braucht nun zu Hause eine Reaktion.

Die beiden Teams trafen in dieser Nations-League-Gruppenphase bereits aufeinander. Im September gewann Schweden in Solna mit 3:1. Polen muss dieses Ergebnis umkehren, um eine realistische Hoffnung auf eine bessere Platzierung zu wahren.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um Polen gegen Schweden live zu sehen.

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